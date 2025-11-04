Стратегия ЕС в отношении РФ устарела, следует создавать новую, - Кубилюс

От новой стратегии ЕС в отношении России зависит стабильный мир в Европе в будущем.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил бывший депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс на конференции "Антивоенного комитета России" в Брюсселе.

Отмечается, что Кубилюс выступал на конференции неофициально, не в своей роли еврокомиссара по вопросам обороны и космоса.

"Если смотреть на более далекое будущее Европы, то главным вопросом остается судьба России и как она будет выглядеть, скажем, через 15-20 лет. От этого зависит самый главный вопрос: будет ли в Европе возможность создавать стабильный мир, или Европа должна быть готова жить все время в тени угрозы авторитарного, агрессивного режима и все время находиться в таком ненормальном состоянии. По моему мнению, это самый главный вопрос", - заявил Кубилюс.

Вопрос об актуальной стратегии ЕС в отношении России - это "вопрос на засыпку"

Кубилюс отметил, что официально до сих пор действует стратегия 2015 года, "где мы все еще хотим поддерживать хорошие отношения с кремлевским режимом".

Кубилюс подчеркнул, что ЕС не может думать о стабильном мире, пока президентом РФ остается Владимир Путин.

"Значит, из этого нужно строить европейскую стратегию. Стабильный мир на европейском континенте возможен только в том случае, если Россия вернется на путь нормального развития, - отметил литовский политик, пояснив, что в этом возвращении россиянам, обществу или элите должна помочь европейская стратегия. - И это можно сделать только после Путина", - подчеркнул Кубилюс.

Бывший депутат Европарламента Кубилюс призвал ЕС разработать стратегию, которая поможет России стать "нормальным государством" после смены власти. Он подчеркнул, что даже минимальный шанс на трансформацию РФ стоит инвестиций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа не готова к войне и до 2030 года в своей безопасности будет полагаться на НАТО и США, - Залужный

Кубилюс подчеркнул важность коммуникации с российским обществом и объяснения, что нынешний курс России ведет к изоляции и стагнации, но в то же время существует альтернативный путь - открытие для страны европейских и глобальных возможностей.

Также он отметил, что ЕС уже сейчас должен определить подход к будущим отношениям с РФ и критерии, по которым будет оценивать ее изменения. По словам политика, успех Украины может стать примером для россиян и показать преимущества европейской интеграции.

Успех Украины - потенциальный пример для россиян

Кубилюс также подчеркнул, что успех Украины может стать сильным сигналом для российского общества и всего постсоветского пространства.

По его словам, это продемонстрирует, что путь к эффективному государству возможен через европейскую интеграцию и внедрение европейских моделей развития.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляэн: Путин - хищник, которого можно остановить только силой. Поддержка Украины - основа безопасности Европы