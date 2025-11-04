Стратегія ЄС щодо РФ є застарілою, слід створювати нову, - Кубілюс

Від нової стратегії ЄС щодо Росії залежить стабільний мир в Європі в майбутньому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив колишній депутат Європарламенту і колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс на конференції "Антивоєнного комітету Росії" в Брюсселі Андрюс Кубілюс.

Зазначається, що Кубілюс виступав на конференції неофіційно, не у своїй ролі єврокомісара з питань оборони та космосу.

"Якщо дивитися на більш далеке майбутнє Європи, то головним питанням залишається доля Росії і як вона буде виглядати, скажімо, через 15-20 років. Від цього залежить найголовніше питання: чи буде в Європі можливість створювати стабільний мир, чи Європа повинна бути готова жити весь час у тіні загрози авторитарного, агресивного режиму і весь час перебувати в такому ненормальному стані. На мою думку, це найголовніше питання", - заявив Кубілюс.

Питання про актуальну стратегію ЄС щодо Росії - це "питання на засипку"

Кубілюс зазначив, що офіційно досі діє стратегія 2015 року, "де ми все ще бажаємо підтримувати хороші відносини з кремлівським режимом".

Кубілюс підкреслив, що ЄС не може думати про стабільний мир, поки президентом РФ залишається Володимир Путін.

"Значить, з цього потрібно будувати європейську стратегію. Стабільний мир на європейському континенті можливий лише в тому випадку, якщо Росія повернеться на шлях нормального розвитку, - зазначив литовський політик, пояснивши, що в цьому поверненні росіянам, суспільству або еліті повинна допомогти європейська стратегія. - І це можна зробити тільки після Путіна", - наголосив Кубілюс.

Колишній депутат Європарламенту Кубілюс закликав ЄС розробити стратегію, яка допоможе Росії стати "нормальною державою" після зміни влади. Він наголосив, що навіть мінімальний шанс на трансформацію РФ вартий інвестицій.

Кубілюс підкреслив важливість комунікації з російським суспільством і пояснення, що нинішній курс Росії веде до ізоляції та стагнації, але водночас існує альтернативний шлях - відкриття для країни європейських і глобальних можливостей.

Також він зазначив, що ЄС уже зараз має визначити підхід до майбутніх відносин з РФ та критерії, за якими оцінюватиме її зміни. За словами політика, успіх України може стати прикладом для росіян і показати переваги європейської інтеграції.

Успіх України - потенційний приклад для росіян

Кубілюс також наголосив, що успіх України може стати сильним сигналом для російського суспільства та всього пострадянського простору.

За його словами, це продемонструє, що шлях до ефективної держави можливий через європейську інтеграцію та впровадження європейських моделей розвитку.

