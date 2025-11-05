Румунія почала перемовини з Україною щодо оборонних проєктів у межах програми SAFE, - Кубілюс

Єврокомісар з оборони та космосу Андрюс Кубілюс назвав Румунію прикладом для інших країн ЄС, адже вона вже розпочала перемовини з Україною щодо спільних оборонних проєктів у межах програми кредитування SAFE.

Про це він заявив під час виступу перед послами НАТО на засіданні Північноатлантичної ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кубілюс зазначив, що Румунія "демонструє надихаючий приклад", співпрацюючи з Україною для підтримки її оборони та модернізації власної оборонної промисловості. Він закликав інші країни ЄС долучатися до таких ініціатив, нагадавши, що 13 держав уже висловили готовність використовувати кредити SAFE на підтримку України.

"Перша лінія оборони"

Єврокомісар також наголосив, що головна мета оборонної дорожньої карти ЄС - допомога Україні, яку він назвав "першою лінією оборони". За його словами, гасло ЄС у цій сфері - "підтримувати оборону України та вчитися в України".

Кубілюс додав, що нові програми ЄС, зокрема EDIP, відкривають Україні доступ до 300 мільйонів євро на інтеграцію у європейську оборонну промисловість. Також він згадав про ініціативу "Альянс дронів з Україною", що може забезпечити до двох мільярдів євро фінансування спільних проєктів.

Що передувало?

Reuters писало, що Румунія планує спільне з Україною виробництво дронів у межах оборонної програми ЄС.