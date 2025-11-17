Новини Безпека Європи
Кубілюс: Українські військові можуть посилити оборону ЄС після миру з РФ

Українські військові можуть бути залучені до оборони Євросоюзу від російської загрози, однак це стане можливим лише після укладання мирної угоди між Києвом і Москвою.

Про це заявив єврокомісар з оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Присутність ЗСУ у країнах ЄС

"Було б добре, якби українська армія, яка пройшла бойовий досвід, після встановлення миру в Україні, була готова бути присутньою у всіх країнах нашого прикордонного регіону - починаючи з Балтійського регіону та в Литві, поряд з німецькою бригадою і батальйонами США, що ротуються", - зазначив він.

Кубілюс підкреслив, що потенційне розгортання українських військових не змінить планів Німеччини щодо відправлення танкової бригади до Литви, а також не вплине на присутність США в регіоні чи дію статті 5 НАТО. За його словами, країни ЄС потребують додаткових ініціатив для підсилення власної обороноздатності.

"Ми, литовці, винесли з нашої історії урок, що краще мати кілька гарантій своєї безпеки", - додав він, наголосивши на необхідності європейських механізмів безпеки.

Politico зауважує, що відправлення українських військових до країн ЄС наразі є далекою перспективою через триваючі бойові дії в Україні та небажання російського диктатора Володимира Путіна йти на компроміси.

ТА НЕ БУДЕ МИРУ!!!

Заколебали уже. Не дасть РФ нам ніколи миру - буде вічна така війна просто інтенсивність буде різна
17.11.2025 17:59 Відповісти
На заході друга реальність, вони вірять що ще трохи почекати і мир сам собою настане.
Дурнів не треба розчаровувати.
17.11.2025 18:07 Відповісти
Українські військові можуть посилити оборону ЄС після миру з РФ , якщо військові ЄС посилять оборону України до заключення миру з РФ...
17.11.2025 18:13 Відповісти
Будем в НАТО - будут войска "у всіх країнах нашого прикордонного регіону", не будем - ипитесь сами в будущей войне. Она скоро
17.11.2025 19:41 Відповісти
українських військових чекають вдома при досягненні миру,довгострокова відпустка та досягнення справедливості від тих хто вважає себе владою....
17.11.2025 22:07 Відповісти
 
 