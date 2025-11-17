На фронте произошло 137 боевых столкновений, 34 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 137 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли один ракетный и 47 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 101 управляемую авиабомбу. Кроме этого, привлекли к ударам 3435 дронов-камикадзе и осуществили 3332 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отразили семь штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес четыре авиаудара, сбросив 10 управляемых авиабомб, а также осуществил 125 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи Волчанска и в сторону населенного пункта Двуречанское.

На Купянском направлении агрессор трижды проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Песчаное и Степная Новоселовка.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские захватчики девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новый Мир, Заречное и Дробышево.

Десять вражеских штурмов отразили украинские защитники на Славянском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Дроновки, Серебрянки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении противник дважды пытался прорвать оборону наших защитников, в районах Ступочек и Орехово-Василевки.

На Константиновском направлении 19 раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Щербиновки, Александро-Шультиного, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 34 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Маяк, Федоровка, Родинское, Червоный Лиман, Лысовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Дачное. В двух локациях бои не утихают до сих пор. По предварительным данным, сегодня на этом направлении было уничтожено 103 оккупанта, из них 79 – безвозвратно. Также украинские воины уничтожили единицу автомобильной техники и 18 беспилотных летательных аппаратов; поражено девять укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Березовое, Красногорское и Первомайское. Одно боевое столкновение продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении враг десять раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Сладкое, Ровнополье, Яблоково и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении оккупанты один раз наступали в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.