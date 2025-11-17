На фронті відбулося 137 боєзіткнень, 34 з них - на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 137 бойових зіткнень.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Ворожі обстріли
Сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 47 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 101 керовану авіабомбу. Крім цього, залучили до ударів 3435 дронів-камікадзе та здійснили 3332 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
Бойові дії на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 125 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Дворічанське.
На Куп’янському напрямку агресор тричі проводив наступальні дії в районах населених пунктів Піщане й Степова Новоселівка.
Бойові дії на сході
На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Новий Мир, Зарічне й Дробишеве.
Десять ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просуватися у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки.
На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників, у районах Ступочок та Оріхово-Василівки.
На Костянтинівському напрямку 19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки.
На Покровському напрямку від початку доби окупанти 34 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне. У двох локаціях бої не вщухають дотепер. За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 103 окупантів, із них 79 – безповоротно. Також українські воїни знешкодили одиницю автомобільної техніки та 18 безпілотних літальних апаратів; уражено дев’ять укриттів для особового складу противника.
На Олександрівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Березове, Красногірське та Першотравневе. Одне боєзіткнення триває.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку ворог десять разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Солодке, Рівнопілля, Яблукове та Зелений Гай.
На Оріхівському напрямку окупанти один раз наступали у бік населеного пункту Приморське.
На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.
На решті напрямків особливих змін не відбулося.
@ "На Олександрівському напрямку (Дніпропетровська область) противник зняв кадри демонстрації прапорів у населеному пункті Гай і заявив про його захоплення.
Раніше, 31 жовтня, російські війська заявили про захоплення Новоолександрівки, розташованої на схід від Гаю, але пізніше з'явилася інформація про контрдії українських військ і Новоолександрівка перейшла з червоної в сіру зону.
За останньою інформацією, населений пункт Гай штурмували з району Новоолександрівки.
На Гуляйпільському напрямку противник просунувся на північ від Рівнопілля і на схід від Яблукового на ділянці площею 6,5 км². Продовжуються важкі бої на західній околиці Солодкого у напрямку до Запорізького Добропілля, на захід від Рівнопілля, на південь від Яблукового і на ближніх підступах до Веселого.
Покровський напрямок:
У Покровську російські війська закріпилися в районі промзони у західній частині міста та в районі селища Щербакова.
Решта Динасового селища (північно-східна частина Покровська) перейшла в сіру зону.
У південній частині Мирнограда противник продовжує тиснути з району шахти «5/6» у напрямку західної частини.
Краматорський напрямок:
На схід від Новомаркова російські війська просунулися вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас.
За поточної зміни фронту противник може розпочати штурм Новомаркового зі сходу і півдня, особливо під покривом густого туману.
У південній частині Сіверська російська піхота потрапила під удар дронарів ЗСУ в районі провулку Тимірязєва. Раніше сили противника фіксувалися в радіусі 800 і 850 метрів на південь від міста.
Великобурлуцький напрямок:
На південній околиці Дворічанського російські війська зняли кадри демонстрації прапора в районі ферми та заявили про взяття селища під свій контроль. Противник атакував з боку Одрадного."