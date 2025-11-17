Хмельницкая и Ривненская АЭС работают на пониженной мощности после российских атак, - МАГАТЭ

Хмельницкая и Ривненская АЭС в течение последних 10 дней работают на пониженной мощности после повреждений электрической подстанции вследствие российских обстрелов.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте агентства.

Две АЭС снизили мощность

МАГАТЭ отмечает, что подстанции являются "критически важными узлами" в электрической сети страны, которые обеспечивают питание атомных электростанций.

"После последних военных действий, направленных против подстанции, в ночь на 7 ноября Хмельницкая и Ривненская АЭС были отключены от одной из двух линий электропередач напряжением 750 киловольт (кВ). Кроме того, оператор сети приказал уменьшить производство электроэнергии некоторыми реакторами", – говорится в сообщении.

Три блока работают на ограниченной мощности

В МАГАТЭ добавляют, что одну из поврежденных линий восстановили, однако другая остается неисправной. Сейчас три реактора продолжают работать на ограниченной мощности по просьбе оператора энергосети.

Гендиректор агентства Гросси подчеркнул, что "надежное внешнее электроснабжение жизненно важно для поддержания и функционирования функций ядерной безопасности".

