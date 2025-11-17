РУС
Хмельницкая и Ривненская АЭС работают на пониженной мощности после российских атак, - МАГАТЭ

Российские атаки повлияли на работу Хмельницкой и Ровенской АЭС

Хмельницкая и Ривненская АЭС в течение последних 10 дней работают на пониженной мощности после повреждений электрической подстанции вследствие российских обстрелов.

Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, опубликованном на сайте агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Две АЭС снизили мощность

МАГАТЭ отмечает, что подстанции являются "критически важными узлами" в электрической сети страны, которые обеспечивают питание атомных электростанций.

"После последних военных действий, направленных против подстанции, в ночь на 7 ноября Хмельницкая и Ривненская АЭС были отключены от одной из двух линий электропередач напряжением 750 киловольт (кВ). Кроме того, оператор сети приказал уменьшить производство электроэнергии некоторыми реакторами", – говорится в сообщении.

Три блока работают на ограниченной мощности

В МАГАТЭ добавляют, что одну из поврежденных линий восстановили, однако другая остается неисправной. Сейчас три реактора продолжают работать на ограниченной мощности по просьбе оператора энергосети.

Гендиректор агентства Гросси подчеркнул, что "надежное внешнее электроснабжение жизненно важно для поддержания и функционирования функций ядерной безопасности".

МАГАТЭ (462) Хмельницкая АЭС (52) Рафаэль Гросси (209) Ринвенская АЭС (3)
