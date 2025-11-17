УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10305 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на АЕС
1 642 8

Хмельницька та Рівненська АЕС працюють на зниженій потужності після російських атак, - МАГАТЕ

Російські атаки вплинули на роботу Хмельницької та Рівненської АЕС

Хмельницька та Рівненська АЕС впродовж останніх 10 днів працюють на зниженій потужності після пошкоджень електричної підстанції внаслідок російських обстрілів.

Про це йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, опублікованій на сайті агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Дві АЕС знизили потужність 

МАГАТЕ зазначає, що підстанції є "критично важливими вузлами" в електричній мережі країни, які забезпечують живлення атомних електростанцій.

"Після останніх військових дій, спрямованих проти підстанції, в ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередач напругою 750 кіловольт (кВ). Крім того, оператор мережі наказав зменшити виробництво електроенергії деякими реакторами", – сказано в повідомленні.

Читайте також: Україна скликає засідання ради МАГАТЕ через російські атаки на енергетику, – Міненерго

Три блоки працюють на обмеженій потужності 

У МАГАТЕ додають, що одну з уражених ліній відновили, проте інша залишається несправною. Наразі три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора енергомережі.

Гендиректор агентства Гроссі наголосив, що "надійне зовнішнє електропостачання життєво важливе для підтримки та функціонування функцій ядерної безпеки".

Читайте також: Всі енергоблоки АЕС вийшли на повну потужність, але це не дозволяє уникнути відключень, – Міненерго

Автор: 

МАГАТЕ (828) Хмельницька АЕС (151) Гроссі Рафаель (351) Рівненська АЕС (12)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а Курська АЕС? Норм працює? Начебто не далеко.
показати весь коментар
17.11.2025 23:04 Відповісти
Цілі енергоблоки ЧАЕС теж не працюють, але через зраду/дебілізм зебіла.
показати весь коментар
17.11.2025 23:09 Відповісти
ЧАЕС виведено з експлуатації без можливості відновлення. Я навіть обговорювати це не хочу
показати весь коментар
18.11.2025 02:00 Відповісти
от блін, якби ми ще про це дізналися? магате прилаштувалося прес-секретарем до наших електростанцій? Інших обов'язків у них немає?
показати весь коментар
17.11.2025 23:11 Відповісти
Тобто, зелені підараси навіть підстанції АЕС не захистили?
показати весь коментар
17.11.2025 23:14 Відповісти
Тобто вже можна давно було зрозуміти, що ніякий захист не завадить ворогу руйнувати енергетику. Умовно: немає захисту - щоб пошкодити ПС достатньо уламків. Перший рівень захисту - умовно від уламків ПС захищена, але щоб пошкодити - досить прямого влучання. Умовно третій рівень захисту - щоб пошкодити ПС потрібно, скажімо, три дрони і одна ракета. І то це я так, з запасом, як то кажуть. А ваші дописи немають ніякого технічного підгрунтя і лише грають на емоціях. Якщо б не було ніякого захисту - ви б зараз взагалі сиділи б без електрики, а так вона хоч і за графіком, але є
показати весь коментар
18.11.2025 01:59 Відповісти
Справжні зелені ще 20 років тому вимагали розвитку відновлювальної та малої енергетики. Але монстр енергоатомний для корупції більш підходить, ніж невеликі приватні генерації. Та й взагалі держава не повинна займатися економікою.
Читайте Біблію, шановні
показати весь коментар
18.11.2025 00:43 Відповісти
А турбину Хмельницкой АЭС тоже параша обстреляла? Неужели вам, 73%-ным дебилам, до сих пор не понятно, что Янелох, Али Баба, Карлсон и т.п. сволочь- это и есть параша?
"Второй энергоблок Хмельницкой атомной электростанции три года работает не в полную мощность из-за срыва тендеров на ремонт турбины. К этому причастны бывший министр энергетики Герман Галущенко и организатор коррупционной схемы в "Энергоатоме" Тимур Миндич". https://delo.ua/news/blok-xmelnickoyi-aes-tri-roki-ne-pracyuje-na-povnu-potuznist-cerez-korupciinu-sxemu-mindica-455393/
показати весь коментар
18.11.2025 07:17 Відповісти
 
 