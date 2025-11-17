Хмельницька та Рівненська АЕС працюють на зниженій потужності після російських атак, - МАГАТЕ

Хмельницька та Рівненська АЕС впродовж останніх 10 днів працюють на зниженій потужності після пошкоджень електричної підстанції внаслідок російських обстрілів.

Про це йдеться в заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, опублікованій на сайті агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Дві АЕС знизили потужність

МАГАТЕ зазначає, що підстанції є "критично важливими вузлами" в електричній мережі країни, які забезпечують живлення атомних електростанцій.

"Після останніх військових дій, спрямованих проти підстанції, в ніч на 7 листопада Хмельницька та Рівненська АЕС були відключені від однієї з двох ліній електропередач напругою 750 кіловольт (кВ). Крім того, оператор мережі наказав зменшити виробництво електроенергії деякими реакторами", – сказано в повідомленні.

Три блоки працюють на обмеженій потужності

У МАГАТЕ додають, що одну з уражених ліній відновили, проте інша залишається несправною. Наразі три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора енергомережі.

Гендиректор агентства Гроссі наголосив, що "надійне зовнішнє електропостачання життєво важливе для підтримки та функціонування функцій ядерної безпеки".

