399 2

Президент Финляндии Стубб призвал США усилить санкции против РФ

Финляндия призывает США усилить санкции против России

Новый раунд санкций США может парализовать российскую промышленность и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Трамп либо берет пряник, либо берет кнут. Он попробовал пряник на Аляске и в своем телефонном разговоре с Путиным. А когда он понял, что россияне не собираются двигаться дальше и они не заинтересованы в мире, он применил кнут", - высказался Стубб.

Он подчеркнул, что нынешняя стратегия США в отношении России работает "в режиме кнута", а следующим шагом могут стать санкции.

"Единственные люди, которых Путин слушает, - это олигархи. Если олигархи в России придут к выводу, что экономически это слишком сложно, тогда могут начать происходить определенные вещи", - отметил Стубб.

Прямые переговоры с Путиным - вопрос координации

На вопрос о возможности прямых переговоров с Путиным, как предлагал премьер Венгрии Виктор Орбан, финский лидер ответил, что этот вопрос придется координировать на определенном этапе.

"Сейчас я доволен тем, что Вашингтон берет на себя ведущую роль. Если мы можем вносить свой вклад, быть посредниками, вести переговоры с украинцами, американцами, европейцами - этого достаточно", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Республиканцы готовят законопроект о санкциях против стран, которые торгуют с Россией, - Reuters

Прогнозы относительно прекращения огня

Стубб также высказал пессимистические прогнозы относительно прекращения огня в Украине:

"После разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и моими американскими и европейскими друзьями в последние недели, я просто не вижу такого [прекращения огня] в ближайшей перспективе".

Президент подчеркнул, что для Европы важнее справедливый и длительный мир, чем возможность показать результат для "фотосессии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции США усилят возможности Трампа закончить войну в Украине, - сенатор Грэм

россия (98049) санкции (12040) Стубб Александр (143)
Єдині люди, яких Путін слухає, - це олігархи Джерело: https://censor.net/ua/n3585580

зараз там війскові олігархи
18.11.2025 08:00 Ответить
Як вбачається, початок передвиборчої кампанії у США з довиборів в Конгрес у 2026 році кінцево зрушить позицію Тромба від рашистської пітьми у бік підтримки України.
Бо у респів більше не буде жодних козирів, щоби протистояти демпам.
А між тим повідомляють, що демократи готові зробити тему Епштейна ключовою під час довиборів у Конгрес США. У разі їх перемоги очікується процедура імпічменту Тромба.
Крім того, демпартія обіцяє після 2028 року перетворити бальний зал Білого дому, який зараз зводить Тромб, на музей його "злочинів".
18.11.2025 08:07 Ответить
 
 