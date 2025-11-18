Президент Финляндии Стубб призвал США усилить санкции против РФ
Новый раунд санкций США может парализовать российскую промышленность и заставить Путина сесть за стол переговоров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.
"Трамп либо берет пряник, либо берет кнут. Он попробовал пряник на Аляске и в своем телефонном разговоре с Путиным. А когда он понял, что россияне не собираются двигаться дальше и они не заинтересованы в мире, он применил кнут", - высказался Стубб.
Он подчеркнул, что нынешняя стратегия США в отношении России работает "в режиме кнута", а следующим шагом могут стать санкции.
"Единственные люди, которых Путин слушает, - это олигархи. Если олигархи в России придут к выводу, что экономически это слишком сложно, тогда могут начать происходить определенные вещи", - отметил Стубб.
Прямые переговоры с Путиным - вопрос координации
На вопрос о возможности прямых переговоров с Путиным, как предлагал премьер Венгрии Виктор Орбан, финский лидер ответил, что этот вопрос придется координировать на определенном этапе.
"Сейчас я доволен тем, что Вашингтон берет на себя ведущую роль. Если мы можем вносить свой вклад, быть посредниками, вести переговоры с украинцами, американцами, европейцами - этого достаточно", - добавил он.
Прогнозы относительно прекращения огня
Стубб также высказал пессимистические прогнозы относительно прекращения огня в Украине:
"После разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и моими американскими и европейскими друзьями в последние недели, я просто не вижу такого [прекращения огня] в ближайшей перспективе".
Президент подчеркнул, что для Европы важнее справедливый и длительный мир, чем возможность показать результат для "фотосессии".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зараз там війскові олігархи
Бо у респів більше не буде жодних козирів, щоби протистояти демпам.
А між тим повідомляють, що демократи готові зробити тему Епштейна ключовою під час довиборів у Конгрес США. У разі їх перемоги очікується процедура імпічменту Тромба.
Крім того, демпартія обіцяє після 2028 року перетворити бальний зал Білого дому, який зараз зводить Тромб, на музей його "злочинів".