Президент Финляндии Стубб призвал США усилить санкции против РФ

Новый раунд санкций США может парализовать российскую промышленность и заставить Путина сесть за стол переговоров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Politico заявил президент Финляндии Александр Стубб.

"Трамп либо берет пряник, либо берет кнут. Он попробовал пряник на Аляске и в своем телефонном разговоре с Путиным. А когда он понял, что россияне не собираются двигаться дальше и они не заинтересованы в мире, он применил кнут", - высказался Стубб.

Он подчеркнул, что нынешняя стратегия США в отношении России работает "в режиме кнута", а следующим шагом могут стать санкции.

"Единственные люди, которых Путин слушает, - это олигархи. Если олигархи в России придут к выводу, что экономически это слишком сложно, тогда могут начать происходить определенные вещи", - отметил Стубб.

Прямые переговоры с Путиным - вопрос координации

На вопрос о возможности прямых переговоров с Путиным, как предлагал премьер Венгрии Виктор Орбан, финский лидер ответил, что этот вопрос придется координировать на определенном этапе.

"Сейчас я доволен тем, что Вашингтон берет на себя ведущую роль. Если мы можем вносить свой вклад, быть посредниками, вести переговоры с украинцами, американцами, европейцами - этого достаточно", - добавил он.

Прогнозы относительно прекращения огня

Стубб также высказал пессимистические прогнозы относительно прекращения огня в Украине:

"После разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и моими американскими и европейскими друзьями в последние недели, я просто не вижу такого [прекращения огня] в ближайшей перспективе".

Президент подчеркнул, что для Европы важнее справедливый и длительный мир, чем возможность показать результат для "фотосессии".

