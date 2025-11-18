Президент Фінляндії Стубб закликав США посилити санкції проти РФ

Новий раунд санкцій США може паралізувати російську промисловість і змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Politico заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Трамп або бере пряник, або бере батіг. Він спробував пряник на Алясці та у своїй телефонній розмові з Путіним. А коли він зрозумів, що росіяни не збираються рухатися далі і вони не зацікавлені в мирі, він застосував батіг", - висловився Стубб.

Він наголосив,  що  нинішня стратегія США щодо Росії працює "у режимі батога", а наступним кроком можуть стати санкції.

"Єдині люди, яких Путін слухає, - це олігархи. Якщо олігархи в Росії дійдуть висновку, що економічно це занадто складно, тоді можуть почати відбуватися певні речі", - зазначив Стубб.

Прямі переговори з Путіним - питання координації

На запитання про можливість прямих переговорів з Путіним, як пропонував прем’єр Угорщини Віктор Орбан, фінський лідер відповів, що це питання доведеться координувати на певному етапі.

"Зараз я задоволений тим, що Вашингтон бере на себе провідну роль. Якщо ми можемо робити свій внесок, бути посередниками, вести розмови з українцями, американцями, європейцями - цього достатньо", - додав він.

Прогнози щодо припинення вогню

Стубб також висловив песимістичні прогнози щодо припинення вогню в Україні:

"Після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та моїми американськими і європейськими друзями останніх тижнів, я просто не бачу такого [припинення вогню] у найближчій перспективі".

Президент підкреслив, що для Європи важливіший справедливий і тривалий мир, ніж можливість показати результат для "фотосесії".

Джерело: https://censor.net/ua/n3585580

зараз там війскові олігархи
18.11.2025 08:00 Відповісти
Як вбачається, початок передвиборчої кампанії у США з довиборів в Конгрес у 2026 році кінцево зрушить позицію Тромба від рашистської пітьми у бік підтримки України.
Бо у респів більше не буде жодних козирів, щоби протистояти демпам.
А між тим повідомляють, що демократи готові зробити тему Епштейна ключовою під час довиборів у Конгрес США. У разі їх перемоги очікується процедура імпічменту Тромба.
Крім того, демпартія обіцяє після 2028 року перетворити бальний зал Білого дому, який зараз зводить Тромб, на музей його "злочинів".
18.11.2025 08:07 Відповісти
Марк Эпштейн (брат) говорит Джеффри:

"Спроси у него [у Стива Бэннона], есть ли у Путина фото, как Трамп отсасывает Буббе [Биллу Клинтону]".

Почему спросить у Бэннона? Потому что Бэннон - один из ближайших соратников Трампа времён его первого срока, который одновременно близко общался и с Эпштейном. Мол, Бэннон должен всё знать.

Почему отсасывает именно Клинтону? Потому что Клинтон, предположительно, был одним из клиентов Эпштейна.

То есть Марк Эпштейн (брат), пытаясь понять, почему Трамп так прогибается под Путина, в шутку спрашивает у Джеффри: не отсасывал ли Трамп случайно [твоему клиенту] Клинтону, да так, что у Путина есть фото?

То есть это было сказано в шутку. Но шутки шутками, а спустя семь лет Трамп продолжил расстилать ковровые дорожки перед диктатором, и никто всё ещё не может понять, зачем это было делать.
18.11.2025 10:09 Відповісти
 
 