Президент Фінляндії Стубб закликав США посилити санкції проти РФ
Новий раунд санкцій США може паралізувати російську промисловість і змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Politico заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
"Трамп або бере пряник, або бере батіг. Він спробував пряник на Алясці та у своїй телефонній розмові з Путіним. А коли він зрозумів, що росіяни не збираються рухатися далі і вони не зацікавлені в мирі, він застосував батіг", - висловився Стубб.
Він наголосив, що нинішня стратегія США щодо Росії працює "у режимі батога", а наступним кроком можуть стати санкції.
"Єдині люди, яких Путін слухає, - це олігархи. Якщо олігархи в Росії дійдуть висновку, що економічно це занадто складно, тоді можуть почати відбуватися певні речі", - зазначив Стубб.
Прямі переговори з Путіним - питання координації
На запитання про можливість прямих переговорів з Путіним, як пропонував прем’єр Угорщини Віктор Орбан, фінський лідер відповів, що це питання доведеться координувати на певному етапі.
"Зараз я задоволений тим, що Вашингтон бере на себе провідну роль. Якщо ми можемо робити свій внесок, бути посередниками, вести розмови з українцями, американцями, європейцями - цього достатньо", - додав він.
Прогнози щодо припинення вогню
Стубб також висловив песимістичні прогнози щодо припинення вогню в Україні:
"Після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та моїми американськими і європейськими друзями останніх тижнів, я просто не бачу такого [припинення вогню] у найближчій перспективі".
Президент підкреслив, що для Європи важливіший справедливий і тривалий мир, ніж можливість показати результат для "фотосесії".
