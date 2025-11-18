Президент Фінляндії Стубб закликав США посилити санкції проти РФ

Новий раунд санкцій США може паралізувати російську промисловість і змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Politico заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Трамп або бере пряник, або бере батіг. Він спробував пряник на Алясці та у своїй телефонній розмові з Путіним. А коли він зрозумів, що росіяни не збираються рухатися далі і вони не зацікавлені в мирі, він застосував батіг", - висловився Стубб.

Він наголосив, що нинішня стратегія США щодо Росії працює "у режимі батога", а наступним кроком можуть стати санкції.

"Єдині люди, яких Путін слухає, - це олігархи. Якщо олігархи в Росії дійдуть висновку, що економічно це занадто складно, тоді можуть почати відбуватися певні речі", - зазначив Стубб.

Прямі переговори з Путіним - питання координації

На запитання про можливість прямих переговорів з Путіним, як пропонував прем’єр Угорщини Віктор Орбан, фінський лідер відповів, що це питання доведеться координувати на певному етапі.

"Зараз я задоволений тим, що Вашингтон бере на себе провідну роль. Якщо ми можемо робити свій внесок, бути посередниками, вести розмови з українцями, американцями, європейцями - цього достатньо", - додав він.

Прогнози щодо припинення вогню

Стубб також висловив песимістичні прогнози щодо припинення вогню в Україні:

"Після розмов із президентом України Володимиром Зеленським та моїми американськими і європейськими друзями останніх тижнів, я просто не бачу такого [припинення вогню] у найближчій перспективі".

Президент підкреслив, що для Європи важливіший справедливий і тривалий мир, ніж можливість показати результат для "фотосесії".

