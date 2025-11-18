ЕС ускоряет интеграцию Украины и Молдовы в энергосети Европы, чтобы уменьшить зависимость от России, - Кос

Европейский Союз работает над тем, чтобы Украина, Молдова и страны Западных Балкан быстрее интегрировались в европейские энергетические сети.

Об этом заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время первого EU Enlargement Forum в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Это должно уменьшить зависимость ЕС от России, которая системно использует энергоресурсы как средство политического давления.

"Европа не может позволить себе быть зависимой от энергетических ресурсов, используемых как инструмент политического давления. Ускоренная интеграция этих стран в европейские энергетические сети и рынки позволит уменьшить уязвимость ЕС к шантажу со стороны России", - отметила Кос.

Интеграция к 2027 году

Украина и Молдова уже реализуют шаги по присоединению к энергосистеме ЕС. Планируется, что полная интеграция будет завершена к 2027 году.

По словам Кос, такие изменения усилят стабильность и безопасность Европы, особенно в условиях войны России против Украины и роста угроз со стороны Кремля.

