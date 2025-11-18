РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11241 посетитель онлайн
Новости Отказ ЕС от российских энергоресурсов
451 9

ЕС ускоряет интеграцию Украины и Молдовы в энергосети Европы, чтобы уменьшить зависимость от России, - Кос

Марта Кос

Европейский Союз работает над тем, чтобы Украина, Молдова и страны Западных Балкан быстрее интегрировались в европейские энергетические сети.

Об этом заявила комиссар по вопросам расширения Марта Кос во время первого EU Enlargement Forum в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Это должно уменьшить зависимость ЕС от России, которая системно использует энергоресурсы как средство политического давления.

"Европа не может позволить себе быть зависимой от энергетических ресурсов, используемых как инструмент политического давления. Ускоренная интеграция этих стран в европейские энергетические сети и рынки позволит уменьшить уязвимость ЕС к шантажу со стороны России", - отметила Кос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "До последней молекулы": США пытаются вытеснить российский газ из Европы, - FT

Интеграция к 2027 году

Украина и Молдова уже реализуют шаги по присоединению к энергосистеме ЕС. Планируется, что полная интеграция будет завершена к 2027 году.

По словам Кос, такие изменения усилят стабильность и безопасность Европы, особенно в условиях войны России против Украины и роста угроз со стороны Кремля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кос: Коррупция есть везде, главное - как на нее реагируют. Украина идет правильным антикоррупционным путем

Автор: 

членство в ЕС (1190) энергоресурсы (12) Кос Марта (37)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо що, у нас вже найдорожча електроенергія в Європі.
Як казали, хужє нє будєт.
показать весь комментарий
18.11.2025 12:01 Ответить
Так ще дорожче буде, судячи з відключень..
показать весь комментарий
18.11.2025 12:25 Ответить
Гугл з вами не згоден.
Приблизні ціни в країнах ЄС

Середня вартість за кВт·год (євро):
Німеччина близько 0,40
Франція близько 0,26
Італія близько 0,29
Іспанія близько 0,29
Мальта близько 0,13
Угорщина близько 0,11
показать весь комментарий
18.11.2025 12:41 Ответить
Там ще треба враховувати, для промисловості чи для побуту.
Ціни для промисловості тягнуть все вгору.
показать весь комментарий
18.11.2025 12:58 Ответить
https://censor.net/ua/news/3577708/amkr-********-potribni-yevropeyiski-taryfy-na-***************-dlya-metalurgiyi

чому б папуасам не втюхати скляне намисто "енергетичної незалежності" в обмін на золоті тарифи?..
показать весь комментарий
18.11.2025 12:53 Ответить
А ми зараз від кого енергетично залежні?
показать весь комментарий
18.11.2025 12:56 Ответить
найкраще прискорення це ZеГниди на палях
показать весь комментарий
18.11.2025 12:01 Ответить
Галущенка, з кабміндічами обрізаними та групою осіб з Урядів шмигаля-свириденко уже включили до складу «фахівців з корупції в Україні»???
Деркач з мертвечуком не марнують часу, з єрмаком татаровим …..
показать весь комментарий
18.11.2025 12:11 Ответить
ЄС прискорює інтеграцію України чи прискорювала .
показать весь комментарий
18.11.2025 12:27 Ответить
 
 