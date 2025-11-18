ЄС прискорює інтеграцію України та Молдови до енергомереж Європи, щоб зменшити залежність від Росії, - Кос
Європейський Союз працює над тим, щоб Україна, Молдова та країни Західних Балкан швидше інтегрувалися до європейських енергетичних мереж.
Про це заявила комісарка з питань розширення Марта Кос під час першого EU Enlargement Forum у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Це має зменшити залежність ЄС від Росії, яка системно використовує енергоресурси як засіб політичного тиску.
"Європа не може дозволити собі бути залежною від енергетичних ресурсів, що використовуються як інструмент політичного тиску. Прискорена інтеграція цих країн у європейські енергетичні мережі та ринки дозволить зменшити вразливість ЄС до шантажу з боку Росії", - зазначила Кос.
Інтеграція до 2027 року
Україна та Молдова вже реалізують кроки з приєднання до енергосистеми ЄС. Планується, що повна інтеграція буде завершена до 2027 року.
За словами Кос, такі зміни підсилять стабільність і безпеку Європи, особливо в умовах війни Росії проти України та зростання загроз з боку Кремля.
Як казали, хужє нє будєт.
Приблизні ціни в країнах ЄС
Середня вартість за кВт·год (євро):
Німеччина близько 0,40
Франція близько 0,26
Італія близько 0,29
Іспанія близько 0,29
Мальта близько 0,13
Угорщина близько 0,11
Ціни для промисловості тягнуть все вгору.
