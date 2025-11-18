ЄС прискорює інтеграцію України та Молдови до енергомереж Європи, щоб зменшити залежність від Росії, - Кос

Марта Кос

Європейський Союз працює над тим, щоб Україна, Молдова та країни Західних Балкан швидше інтегрувалися до європейських енергетичних мереж. 

Про це заявила комісарка з питань розширення Марта Кос під час першого EU Enlargement Forum у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Це має зменшити залежність ЄС від Росії, яка системно використовує енергоресурси як засіб політичного тиску.

"Європа не може дозволити собі бути залежною від енергетичних ресурсів, що використовуються як інструмент політичного тиску. Прискорена інтеграція цих країн у європейські енергетичні мережі та ринки дозволить зменшити вразливість ЄС до шантажу з боку Росії", - зазначила Кос.

Інтеграція до 2027 року

Україна та Молдова вже реалізують кроки з приєднання до енергосистеми ЄС. Планується, що повна інтеграція буде завершена до 2027 року.

За словами Кос, такі зміни підсилять стабільність і безпеку Європи, особливо в умовах війни Росії проти України та зростання загроз з боку Кремля.

Якщо що, у нас вже найдорожча електроенергія в Європі.
Як казали, хужє нє будєт.
18.11.2025 12:01 Відповісти
Так ще дорожче буде, судячи з відключень..
18.11.2025 12:25 Відповісти
Гугл з вами не згоден.
Приблизні ціни в країнах ЄС

Середня вартість за кВт·год (євро):
Німеччина близько 0,40
Франція близько 0,26
Італія близько 0,29
Іспанія близько 0,29
Мальта близько 0,13
Угорщина близько 0,11
18.11.2025 12:41 Відповісти
Там ще треба враховувати, для промисловості чи для побуту.
Ціни для промисловості тягнуть все вгору.
18.11.2025 12:58 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3577708/amkr-********-potribni-yevropeyiski-taryfy-na-***************-dlya-metalurgiyi

чому б папуасам не втюхати скляне намисто "енергетичної незалежності" в обмін на золоті тарифи?..
18.11.2025 12:53 Відповісти
А ми зараз від кого енергетично залежні?
18.11.2025 12:56 Відповісти
найкраще прискорення це ZеГниди на палях
18.11.2025 12:01 Відповісти
Галущенка, з кабміндічами обрізаними та групою осіб з Урядів шмигаля-свириденко уже включили до складу «фахівців з корупції в Україні»???
Деркач з мертвечуком не марнують часу, з єрмаком татаровим …..
18.11.2025 12:11 Відповісти
ЄС прискорює інтеграцію України чи прискорювала .
18.11.2025 12:27 Відповісти
 
 