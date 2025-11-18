Жернаков: Полиция пытается ворваться ко мне домой

РУС
Новости Полиция пришла к Жернакову
7 290 37

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил, что в его дом пытаются ворваться представители Нацполиции.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подробности

"Прямо сейчас ко мне домой пытаются ворваться представители Нацполиции.

Говорят, что имеют официальный запрос от Власенко с Бужанским силой доставить меня на заседание их комиссии, которая воюет с реформаторами и активистами (мы вчера вам о ней рассказывали).

Спасибо, Владимир Зеленский. Это замечательная прямая реакция на фоне всего происходящего. Продолжение следует", - говорится в сообщении.

Читайте также: Судьи в определенной степени уже нашли себе "нового Портнова", - Жернаков

ТСК

Ранее Жернаков рассказал о ВСК Власенко-Бужанского.

"Которая еще в июне должна была "подстелить" вывод о "неэффективности" НАБУ и САП, а остальные ВР уже на их основе - снести эти две институции.

Правда, те так быстро и эффективно расследовали Миндича и Чернышова, что пришлось обойти ВСК и идти "в лоб".

Но Власенко, Бужанского и других это не остановило. И теперь они активно "роют" под другие важные институты, занимающиеся очищением системы правосудия — Высшая квалификационная комиссия судей Украины, Общественный совет добропорядочности и тех, кто им помогает.

К Власенко с Бужанским у меня вопросов нет. Давно понятно, кто они такие.

Настоящий тест будет в другом - как на их "выводы" будут реагировать представители власти", - добавил он.

Читайте: После НАБУ и САП нужно спасать судебную реформу, ее начали возвращать во времена Януковича, - Жернаков

Полиция пришла домой к Михаилу Жернакову

Нацполиция (16934) Жернаков Михаил (54)
Топ комментарии
+31
зеленоморде, завдяки такми, як ти, імбіцилам, твій реЗЕдент нищить все що відрізняло Україну від рашки з якою ми воюємо (свободу слова, парламентаризм, демократію, право на захист, основні права громадян які прописані в Конститтуції). Ти радієш, що адвокату та активісту за вказівкою з ОПи виносять двері та діють по бєспрєдєлу? а якщо тебе, курву, будуть ******* та ти будеш волати допомогти, то такий саме ЗЕімбіцил буде зловтішатися, тобі сподобається? Чим ви, ЗЕленоморді відрізняєтеся від кацапів?
18.11.2025 12:40 Ответить
+17
Про це вам бужанскій розповів?
18.11.2025 12:39 Ответить
+14
Чують зеленоплісняві, що їх час спливає, тому йдуть в ВаБанк! Нічим жОПа не гнушаєтьця! 🤬
18.11.2025 12:32 Ответить
Значить є підстави виламать двері дать п зди і в кайданки всі адвокати проплачені кацапсячі курви і цей схоже там фігурує
18.11.2025 12:32 Ответить
Про це вам бужанскій розповів?
18.11.2025 12:39 Ответить
зеленоморде, завдяки такми, як ти, імбіцилам, твій реЗЕдент нищить все що відрізняло Україну від рашки з якою ми воюємо (свободу слова, парламентаризм, демократію, право на захист, основні права громадян які прописані в Конститтуції). Ти радієш, що адвокату та активісту за вказівкою з ОПи виносять двері та діють по бєспрєдєлу? а якщо тебе, курву, будуть ******* та ти будеш волати допомогти, то такий саме ЗЕімбіцил буде зловтішатися, тобі сподобається? Чим ви, ЗЕленоморді відрізняєтеся від кацапів?
18.11.2025 12:40 Ответить
Є всі підстави дати 3,14zди тобі, зеленосраке
18.11.2025 12:52 Ответить
ПТСР? Вдарили пустим мішком з закутку?
18.11.2025 12:57 Ответить
Прошу пана, з такою лексикою, то ви з полюцеймейстерів будете?
18.11.2025 13:03 Ответить
Мабуть, шукали подільників отого міндіча з його однокамерними обрізанцями?? Схибили адресою?? Потім самі ж виконавці з нацПолу будуть переховуватися, як це уже вони ж робили з мусорами, у 2014-16 роках???
18.11.2025 13:06 Ответить
Заробляєш 20 срібняків гнидо ? Вкрадених у фронтовиків.
18.11.2025 13:11 Ответить
зеленогнійне , проплачена сестрою Портнова Портнов здох , а справа гебнява живе!
18.11.2025 13:29 Ответить
Що за ТСК (з якого приводу) вимагає живого або мертвого Жернакова?
18.11.2025 12:32 Ответить
Чують зеленоплісняві, що їх час спливає, тому йдуть в ВаБанк! Нічим жОПа не гнушаєтьця! 🤬
18.11.2025 12:32 Ответить
То вони двері ламають, чи як намагаються увірватись?
18.11.2025 12:34 Ответить
збігай, перевір, після бужанського нам доповіси
18.11.2025 12:54 Ответить
та ні,давай краще ти
18.11.2025 14:11 Ответить
коли шо, то просто скажуть, що по куфії ШІ опізнав в ньому якось терориста ))
18.11.2025 12:37 Ответить
Бужанський - це Міндіч-ІІ. Якщо щось трапиться, опиниться в Ізраїлі ще того самого дня.
18.11.2025 12:38 Ответить
Бужанський проста, як амеба, кацапо-жидівська шавка. Куди йому до Міндича, теща якого була приятелькою самого *****.
18.11.2025 12:41 Ответить
Геть руки від ТСК,ТЦК,ЦПК,САП,НАБ,ВРУ,СБУ,ОП та "АТБ"....
18.11.2025 12:39 Ответить
А від тебе?
18.11.2025 12:43 Ответить
Та кому ти потрібен.
18.11.2025 12:42 Ответить
ну ти точно нікому не вперлась
18.11.2025 12:55 Ответить
Звідки такі багаті знання, Марто?
18.11.2025 12:55 Ответить
...ще один кандидат у велики політики..поки в державі не буде діяти тількі закон а не закон і політична доцільність таке буде повторюватись і повторюватись...а цей реформатор..чим він так зеленим нашкодив?понтов більше ніж сам важить...
18.11.2025 12:43 Ответить
зеср@нь негодує! То який там закон дозволяє силоміць приводити на засідання пєтушні з ТСК?
18.11.2025 12:57 Ответить
Гармату слиною почистили? Блищить!
18.11.2025 12:58 Ответить
Гарматі дали команду з жОПи.
18.11.2025 13:14 Ответить
Може вони його просто оповістити хочуть на на влк доставити?
18.11.2025 12:50 Ответить
може б ти підмився? чи додляку і такий згодишся?
18.11.2025 12:59 Ответить
Навіщо мені підмиватись? Ти ж там все якісно вилизав.
18.11.2025 13:03 Ответить
хіба що твої гланди своїм дружком
18.11.2025 13:21 Ответить
обо'язково. тільки не зараз, а коли людство винайде достатньо потужний мікроскоп, щоб знайти твого дружка.
18.11.2025 13:47 Ответить
Поліцію - на фронт! 90% заброньовані, тільки хворих людей можуть хапати і свавілля коїти!
18.11.2025 12:56 Ответить
Пане, майте серце.... Вони тільки незачинені хвіртки штурмувати вміють (бо не розберуть, у який бік відчиняється)
18.11.2025 13:09 Ответить
Там вони вміють тільки по прифронтових містах шастати, та на блокпостах їбланити. На самому передку мусорів не зустрічав. Хіба що на керівних посадах, які не вимагають перебування на позиціях.
18.11.2025 13:24 Ответить
Як чітко впізнати шісток ЄрЗешних !!!
18.11.2025 13:16 Ответить
Бужанський це кінь зі стійла Кремля... Питання хто цього пі..ра всунув в СНароду??? Чому Портнов в перший день президенства прибув в Київ?? Коли ти і дійсно хотів побудувати з України країну Мрій а не Квартал, то ці пі..рмони не для того в Україні в раді та ще й в твоїй партії
18.11.2025 14:19 Ответить
здається шо на часі, опозиції брати владу силою !!! ....
18.11.2025 17:26 Ответить
 
 