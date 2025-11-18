Жернаков: Полиция пытается ворваться ко мне домой

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков заявил, что в его дом пытаются ворваться представители Нацполиции.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Прямо сейчас ко мне домой пытаются ворваться представители Нацполиции.

Говорят, что имеют официальный запрос от Власенко с Бужанским силой доставить меня на заседание их комиссии, которая воюет с реформаторами и активистами (мы вчера вам о ней рассказывали).

Спасибо, Владимир Зеленский. Это замечательная прямая реакция на фоне всего происходящего. Продолжение следует", - говорится в сообщении.

ТСК

Ранее Жернаков рассказал о ВСК Власенко-Бужанского.

"Которая еще в июне должна была "подстелить" вывод о "неэффективности" НАБУ и САП, а остальные ВР уже на их основе - снести эти две институции.

Правда, те так быстро и эффективно расследовали Миндича и Чернышова, что пришлось обойти ВСК и идти "в лоб".

Но Власенко, Бужанского и других это не остановило. И теперь они активно "роют" под другие важные институты, занимающиеся очищением системы правосудия — Высшая квалификационная комиссия судей Украины, Общественный совет добропорядочности и тех, кто им помогает.

К Власенко с Бужанским у меня вопросов нет. Давно понятно, кто они такие.

Настоящий тест будет в другом - как на их "выводы" будут реагировать представители власти", - добавил он.

