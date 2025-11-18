Жернаков: Поліція намагається увірватися до мене додому

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив, що до нього додому намагаються увірватися представники Нацполіції.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Прямо зараз до мене додому намагаються увірватися представники Нацполіції.

Кажуть, що мають офіційний запит від Власенка з Бужанським силою доставити мене на засідання їхньої комісії, що воює з реформаторами та активістами (ми вчора вам про неї розповідали).

Дякую, Володимире Зеленський. Це чудова прям реакція на фоні всього, що відбувається. Далі буде", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Судді певною мірою вже знайшли собі "нового Портнова", - Жернаков

ТСК

Раніше Жернаков розповів про ТСК Власенка-Бужанського.

"Яка ще в червні мала "підстелити" висновок про "неефективність" НАБУ і САП, а решта ВР вже на основі них - знести ці дві інституції.

Щоправда, ті так швидко і ефективно розслідували Міндіча і Чернишова, що пішлося обійти ТСК і йти "в лоб".

Але Власенка, Бужанського і інших це не зупинило. І тепер вони активно "риють" під інші важливі інституції, що займаються очищенням системи правосуддя - Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доброчесності і тих, хто їм допомагає.

До Власенка з Бужанським у мене питань нема. Давно зрозуміло хто це такі.

Справжній тест буде в іншому - як на їхні "висновки" реагуватимуть представники влади", - додав він.

Читайте: Після НАБУ та САП потрібно рятувати судову реформу, її почали повертати в часи Януковича, - Жернаков