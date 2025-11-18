Новини
Жернаков: Поліція намагається увірватися до мене додому

Поліція прийшла додому до Михайла Жернакова

Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков заявив, що до нього додому намагаються увірватися представники Нацполіції.

Про це він повідомив у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Прямо зараз до мене додому намагаються увірватися представники Нацполіції.

Кажуть, що мають офіційний запит від Власенка з Бужанським силою доставити мене на засідання їхньої комісії, що воює з реформаторами та активістами (ми вчора вам про неї розповідали).

Дякую, Володимире Зеленський. Це чудова прям реакція на фоні всього, що відбувається. Далі буде", - йдеться в повідомленні.

ТСК

Раніше Жернаков розповів про ТСК Власенка-Бужанського.

"Яка ще в червні мала "підстелити" висновок про "неефективність" НАБУ і САП, а решта ВР вже на основі них - знести ці дві інституції.

Щоправда, ті так швидко і ефективно розслідували Міндіча і Чернишова, що пішлося обійти ТСК і йти "в лоб".

Але Власенка, Бужанського і інших це не зупинило. І тепер вони активно "риють" під інші важливі інституції, що займаються очищенням системи правосуддя - Вища кваліфікаційна комісія суддів України, Громадська рада доброчесності і тих, хто їм допомагає.

До Власенка з Бужанським у мене питань нема. Давно зрозуміло хто це такі.

Справжній тест буде в іншому - як на їхні "висновки" реагуватимуть представники влади", - додав він.

Про це вам бужанскій розповів?
18.11.2025 12:39 Відповісти
Чують зеленоплісняві, що їх час спливає, тому йдуть в ВаБанк! Нічим жОПа не гнушаєтьця! 🤬
18.11.2025 12:32 Відповісти
Бужанський - це Міндіч-ІІ. Якщо щось трапиться, опиниться в Ізраїлі ще того самого дня.
18.11.2025 12:38 Відповісти
Про це вам бужанскій розповів?
18.11.2025 12:39 Відповісти
Є всі підстави дати 3,14zди тобі, зеленосраке
18.11.2025 12:52 Відповісти
ПТСР? Вдарили пустим мішком з закутку?
18.11.2025 12:57 Відповісти
Прошу пана, з такою лексикою, то ви з полюцеймейстерів будете?
18.11.2025 13:03 Відповісти
А ви з "обіжених" на зоні
19.11.2025 00:55 Відповісти
Мабуть, шукали подільників отого міндіча з його однокамерними обрізанцями?? Схибили адресою?? Потім самі ж виконавці з нацПолу будуть переховуватися, як це уже вони ж робили з мусорами, у 2014-16 роках???
18.11.2025 13:06 Відповісти
Заробляєш 20 срібняків гнидо ? Вкрадених у фронтовиків.
18.11.2025 13:11 Відповісти
зеленогнійне , проплачена сестрою Портнова Портнов здох , а справа гебнява живе!
18.11.2025 13:29 Відповісти
Що за ТСК (з якого приводу) вимагає живого або мертвого Жернакова?
18.11.2025 12:32 Відповісти
То вони двері ламають, чи як намагаються увірватись?
18.11.2025 12:34 Відповісти
збігай, перевір, після бужанського нам доповіси
18.11.2025 12:54 Відповісти
та ні,давай краще ти
18.11.2025 14:11 Відповісти
коли шо, то просто скажуть, що по куфії ШІ опізнав в ньому якось терориста ))
18.11.2025 12:37 Відповісти
18.11.2025 12:38 Відповісти
Бужанський проста, як амеба, кацапо-жидівська шавка. Куди йому до Міндича, теща якого була приятелькою самого *****.
18.11.2025 12:41 Відповісти
Геть руки від ТСК,ТЦК,ЦПК,САП,НАБ,ВРУ,СБУ,ОП та "АТБ"....
18.11.2025 12:39 Відповісти
А від тебе?
18.11.2025 12:43 Відповісти
ну ти точно нікому не вперлась
18.11.2025 12:55 Відповісти
Звідки такі багаті знання, Марто?
18.11.2025 12:55 Відповісти
...ще один кандидат у велики політики..поки в державі не буде діяти тількі закон а не закон і політична доцільність таке буде повторюватись і повторюватись...а цей реформатор..чим він так зеленим нашкодив?понтов більше ніж сам важить...
18.11.2025 12:43 Відповісти
зеср@нь негодує! То який там закон дозволяє силоміць приводити на засідання пєтушні з ТСК?
18.11.2025 12:57 Відповісти
Гармату слиною почистили? Блищить!
18.11.2025 12:58 Відповісти
Гарматі дали команду з жОПи.
18.11.2025 13:14 Відповісти
Може вони його просто оповістити хочуть на на влк доставити?
18.11.2025 12:50 Відповісти
може б ти підмився? чи додляку і такий згодишся?
18.11.2025 12:59 Відповісти
Навіщо мені підмиватись? Ти ж там все якісно вилизав.
18.11.2025 13:03 Відповісти
хіба що твої гланди своїм дружком
18.11.2025 13:21 Відповісти
обо'язково. тільки не зараз, а коли людство винайде достатньо потужний мікроскоп, щоб знайти твого дружка.
18.11.2025 13:47 Відповісти
Поліцію - на фронт! 90% заброньовані, тільки хворих людей можуть хапати і свавілля коїти!
18.11.2025 12:56 Відповісти
Пане, майте серце.... Вони тільки незачинені хвіртки штурмувати вміють (бо не розберуть, у який бік відчиняється)
18.11.2025 13:09 Відповісти
Там вони вміють тільки по прифронтових містах шастати, та на блокпостах їбланити. На самому передку мусорів не зустрічав. Хіба що на керівних посадах, які не вимагають перебування на позиціях.
18.11.2025 13:24 Відповісти
Ну, у хворих людей, яких хапають на вулицях і тягнуть, ніхто не питає, що вони вміють і чи вони рембо.
18.11.2025 22:52 Відповісти
Як чітко впізнати шісток ЄрЗешних !!!
18.11.2025 13:16 Відповісти
Бужанський це кінь зі стійла Кремля... Питання хто цього пі..ра всунув в СНароду??? Чому Портнов в перший день президенства прибув в Київ?? Коли ти і дійсно хотів побудувати з України країну Мрій а не Квартал, то ці пі..рмони не для того в Україні в раді та ще й в твоїй партії
18.11.2025 14:19 Відповісти
здається шо на часі, опозиції брати владу силою !!! ....
18.11.2025 17:26 Відповісти
ГОСПОДИ! Скільки безкорисних чиновників, організацій, фундацій..... І чого ту фундацію обізвали іноземними літерами? Яка з них користь??? І хто цих всіх дармоїдів броньованих оплачує....
18.11.2025 17:41 Відповісти
 
 