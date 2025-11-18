Украина и Греция будут совместно производить морские дроны для военных, - СМИ
Индустрия дронов
Украина и Греция договорились о совместном производстве беспилотных надводных кораблей, которые впоследствии будут использоваться вооруженными силами обеих стран.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kathimerini.
По данным издания, соглашение стало одним из ключевых результатов встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского.
Детали соглашения
Производственная линия будет открыта на греческих верфях. Часть дронов получат украинские Вооруженные силы, остальные - греческий флот.
Сотрудничество позволяет Афинам воспользоваться проверенной технологией и ускорить интеграцию собственных инновационных решений в морские беспилотники, что является конкурентным направлением на глобальном рынке.
Кроме того, соглашение помогает Греции сократить технологический разрыв с Турцией, которая с 2021 года активно развивает собственный флот беспилотных летательных аппаратов и морских дронов.
Что касается финансирования проекта, Афины и Киев планируют включить его в кредиты, предусмотренные регламентом SAFE.
