Украина и Греция будут совместно производить морские дроны для военных, - СМИ

Индустрия дронов

Украина и Греция договорились о совместном производстве беспилотных надводных кораблей, которые впоследствии будут использоваться вооруженными силами обеих стран.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kathimerini.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, соглашение стало одним из ключевых результатов встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и президента Украины Владимира Зеленского.

Детали соглашения

Производственная линия будет открыта на греческих верфях. Часть дронов получат украинские Вооруженные силы, остальные - греческий флот.

Сотрудничество позволяет Афинам воспользоваться проверенной технологией и ускорить интеграцию собственных инновационных решений в морские беспилотники, что является конкурентным направлением на глобальном рынке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бельгия после инцидентов с неизвестными БПЛА покупает дроны-камикадзе в Латвии, - Reuters

Кроме того, соглашение помогает Греции сократить технологический разрыв с Турцией, которая с 2021 года активно развивает собственный флот беспилотных летательных аппаратов и морских дронов.

Что касается финансирования проекта, Афины и Киев планируют включить его в кредиты, предусмотренные регламентом SAFE.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более десятка точных попаданий: IFG показала ликвидацию российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО