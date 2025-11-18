РУС
Атака беспилотников
898 2

Российские дроны атакуют Украину, - Воздушные силы

РФ атакует Украину 18 ноября

Вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Где зафиксированы российские "Шахиды"

В 19:38 - сообщалось о вражеском беспилотнике в районе Харькова.

В 19:50 - угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

В 19:52 - объявлена опасность для Харькова.

В 19:59 - БПЛА с юга курсом на Днепр.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что Россия обстреляла Херсон и область: два человека погибли. Также Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала дронами Городню в Черниговской области: погибли две женщины.

Смотрите: Операторы дронов 54-й ОМБр уничтожили 2 укрытия и 3 оккупанта вблизи Северска. ВИДЕО

беспилотник атака дроны Шахед
То ли я не в своём городе Харькове сейчас и всё идеально слышу, или календарь инков применили в данной новости. Сегодня 18 число и вроде вторник. Анонс новости от 17 ноября. Год бы не спутать.
18.11.2025 20:51 Ответить
Лише три ночі в цьому році було що рашиські чорти не атакували Україну, це були дні победобесія 8,9,10 травня ,надто рашиський терорист боявся що б не було прильоту по москві . Це не армія це злочинці терористи, які ні на що не здатні крім убивати всіх і руйнувати все , це і є огидний "русский мир" на жаль багато жителів столиці і не тільки ніяк не наважатся відмовитись від язика варварів.
18.11.2025 21:05 Ответить
 
 