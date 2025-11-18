Российские дроны атакуют Украину, - Воздушные силы

Вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Где зафиксированы российские "Шахиды"

В 19:38 - сообщалось о вражеском беспилотнике в районе Харькова.

В 19:50 - угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.

В 19:52 - объявлена опасность для Харькова.

В 19:59 - БПЛА с юга курсом на Днепр.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что Россия обстреляла Херсон и область: два человека погибли. Также Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала дронами Городню в Черниговской области: погибли две женщины.

