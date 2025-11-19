ЕС планирует расширить коридоры военной мобильности в Украину, - Каллас

Евросоюз планирует включить Украину в проекты "Военного Шенгена" и общеевропейского пространства военной мобильности. Цель — ускорить перемещение войск и военной техники по Европе.

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Подробности

"Мы хотим расширить коридоры военной мобильности в Украину. Это стало бы гарантией безопасности, что означает, что мы могли бы оказывать более быструю поддержку в случае необходимости", - пояснила Каллас.

В проекте нового Регламента ЕС о военной мобильности, пишет издание, Украина упоминается неоднократно.

Регламент был передан Совету ЕС и Европарламенту 17 ноября для принятия по процедуре.

О чем идет речь в Регламенте?

"Жизненно важно для интересов безопасности ЕС, чтобы положения Регламента применялись в странах-кандидатах на вступление (в ЕС), особенно в Украине и Молдове. В этом контексте следует принимать во внимание уровень согласованности общей внешней и безопасности политики стран-кандидатов", - отмечается в документе.

Регламент предложит Украине существенные преимущества: совершенствование транспортной инфраструктуры двойного назначения, упорядочение правил перевозки военной техники и процедур пересечения границы по всей Европе.

"Эти меры будут способствовать более быстрому перемещению военной помощи в направлении Украины и к восточным границам Союза. Совместно эти усилия могут помочь укрепить устойчивость логистических связей Украины с Союзом и будут способствовать более широким целям укрепления европейской безопасности и обороны", - пишут авторы документа.

"Война России против Украины дает бесценные уроки для ЕС, государств-членов и партнеров в сфере военной мобильности. Группа по вопросам военного транспорта и мобильности может пригласить Украину, Молдову и страны Европейской экономической зоны в качестве наблюдателей с целью использования их ценного военного опыта и подготовки Украины к ее будущему членству в ЕС", - отметила Еврокомиссия.

