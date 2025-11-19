Норвегия предоставит Украине дополнительные $46 млн на гуманитарную помощь
Норвегия предоставляет Украине еще 465 миллионов норвежских крон на гуманитарную помощь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.
Гуманитарная поддержка
"Гуманитарная поддержка Норвегии Украине спасает жизни и облегчает страдания. Она помогает украинскому народу сохранить свою стойкость. Это ключевой приоритет для Норвегии", – заявил министр международного развития Осмунд Аукруст.
Отмечается, что Норвегия предоставляет Украине еще 465 миллионов норвежских крон (около 45,8 млн долларов. – Ред.) на гуманитарную помощь. Эти средства добавляются к 120 миллионам норвежских крон (11,8 млн долларов. – Ред.) на продовольственную безопасность.
Эти дополнительные ассигнования увеличат поддержку Норвегии гуманитарных усилий в Украине и беженцев в соседних странах до 3 миллиардов норвежских крон на 2025 год.
На что пойдут средства
Сообщается, что финансирование будет осуществляться через партнеров ООН, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, а также норвежские гуманитарные организации. Правительство отмечает, что Норвегия уделяет приоритетное внимание защите и гуманитарной помощи наиболее уязвимым людям на передовой, поддержке эвакуации и помощи украинцам, которые стали внутренне перемещенными лицами.
Кроме того, финансирование из Норвегии также используется для оказания поддержки людям, которые потеряли свои дома из-за российских атак.
"Сотрудничество, которое мы наблюдаем между норвежскими гуманитарными организациями и местными организациями для помощи гражданскому населению Украины, бесценно. Норвегия придает особое значение проектам, направленным на защиту и улучшение положения детей. Совместные проекты также обеспечивают продовольствием гражданское население, которое в этом нуждается, прямыми денежными переводами и жильем, а также способствуют деятельности по разминированию", - сказал Аукруст.
