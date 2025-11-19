Норвегия предоставит Украине дополнительные $46 млн на гуманитарную помощь

Норвегия предоставляет Украине еще 465 миллионов норвежских крон на гуманитарную помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Гуманитарная поддержка

"Гуманитарная поддержка Норвегии Украине спасает жизни и облегчает страдания. Она помогает украинскому народу сохранить свою стойкость. Это ключевой приоритет для Норвегии", – заявил министр международного развития Осмунд Аукруст.

Отмечается, что Норвегия предоставляет Украине еще 465 миллионов норвежских крон (около 45,8 млн долларов. – Ред.) на гуманитарную помощь. Эти средства добавляются к 120 миллионам норвежских крон (11,8 млн долларов. – Ред.) на продовольственную безопасность.

Читайте также: ЕС не будет привлекать Норвегию к схемам финансовой помощи Украине в 2026-2027 годах, - Столтенберг

Эти дополнительные ассигнования увеличат поддержку Норвегии гуманитарных усилий в Украине и беженцев в соседних странах до 3 миллиардов норвежских крон на 2025 год.

На что пойдут средства

Сообщается, что финансирование будет осуществляться через партнеров ООН, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца, а также норвежские гуманитарные организации. Правительство отмечает, что Норвегия уделяет приоритетное внимание защите и гуманитарной помощи наиболее уязвимым людям на передовой, поддержке эвакуации и помощи украинцам, которые стали внутренне перемещенными лицами.

Кроме того, финансирование из Норвегии также используется для оказания поддержки людям, которые потеряли свои дома из-за российских атак.

Читайте также: Общая сумма поддержки от Норвегии для Украины в 2026 году достигнет более 19 млрд евро, - Минфин страны

"Сотрудничество, которое мы наблюдаем между норвежскими гуманитарными организациями и местными организациями для помощи гражданскому населению Украины, бесценно. Норвегия придает особое значение проектам, направленным на защиту и улучшение положения детей. Совместные проекты также обеспечивают продовольствием гражданское население, которое в этом нуждается, прямыми денежными переводами и жильем, а также способствуют деятельности по разминированию", - сказал Аукруст.