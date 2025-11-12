Общая сумма поддержки от Норвегии для Украины в 2026 году достигнет более 19 млрд евро, - Минфин страны
Финансовая поддержка Украины со стороны Норвегии до конца 2026 года в целом достигнет суммы более 19,4 млрд евро (227 млрд норвежских крон).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщила государственный секретарь Министерства финансов Норвегии Эллен Рейтан.
Поддержка Украины
В частности, отмечается, что общий размер финансовой поддержки от Норвегии для Украины в 2026 году превысит 19 млрд евро.
"Мир в Европе и будущее Украины как суверенного государства по-прежнему зависят от военной и гражданской поддержки для защиты от российской агрессии. Чрезвычайно важно, что коалиция стран объединяется, чтобы обеспечить новое финансирование для удовлетворения военных потребностей Украины", – заявила Рейтан.
По ее словам, Норвегия вносит существенный вклад в совместные усилия по поддержке Украины.
"С учетом суммы, предложенной в бюджете на следующий год, правительство Норвегии выделило более 227 миллиардов норвежских крон на военную и гражданскую поддержку Украины", – рассказала она.
"Репарационный заем" для Украины
Относительно возможного участия Норвегии в проекте предоставления Украине "репарационных займов" на базе замороженных активов России, в частности, о возможности предоставления гарантий, Рейтан отметила, что в Норвегии следят за развитием событий и продолжают диалог с Евросоюзом.
Что предшествовало
Напомним, накануне сообщалось, что Норвегия отказалась предоставить гарантии по "репарационному кредиту" для Украины. Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что страна не будет использовать средства своего Государственного пенсионного фонда, крупнейшего инвестиционного фонда в мире, чтобы разблокировать реализацию предложенной Еврокомиссией схемы предоставления так называемого "репарационного кредита" для Украины на общую сумму 140 млрд евро.
Красти не пере-красти....
А лохторат еще помнит,? что это "сенатор расии" и прочие прочие. Высокопоставленный крот от врага ..
И это ж пргастите, не просто свинарчуки и барабаны...... это минимум госизмена всех причастных прсонажей
миндич и шафиры вывозят!!!!!
И кого называть геями и гейпарадами после этого ????