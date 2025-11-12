Загальна сума підтримки від Норвегії для України у 2026 році сягне понад 19 млрд євро, - Мінфін країни

Фінансова підтримка України з боку Норвегії до кінця 2026 року загалом сягне суми у понад 19,4 млрд євро (227 млрд норвезьких крон).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила державна секретарка Міністерства фінансів Норвегії Еллен Рейтан.

Підтримка України

Так, зазначається, що загальний розмір фінансової підтримки від Норвегії для України у 2026 перевищить 19 млрд євро.

"Мир у Європі та майбутнє України як суверенної держави й надалі залежать від військової та цивільної підтримки для захисту від російської агресії. Надзвичайно важливо, що коаліція країн об’єднується, щоб забезпечити нове фінансування для задоволення військових потреб України", – заявила Рейтан.

За її словами, Норвегія робить суттєвий внесок до спільних зусиль з підтримки України.

"З урахуванням суми, запропонованої в бюджеті на наступний рік, уряд Норвегії виділив понад 227 мільярдів норвезьких крон на військову та цивільну підтримку України", – розповіла вона.

"Репараційна позика" для України

Стосовно можливої участі Норвегії в проєкті надання Україні " репараційних позик " на базі заморожених активів Росії, зокрема, щодо можливості надання гарантій, Рейтан зауважила, що у Норвегії стежать за розвитком подій і продовжують діалог з Євросоюзом.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Норвегія відмовилась надати гарантії за "репараційним кредитом" для України. Міністр фінансів Норвегії Йєнс Столтенберг заявив, що країна не використовуватиме кошти свого Державного пенсійного фонду, найбільшого інвестиційного фонду у світі, щоб розблокувати реалізацію запропонованої Єврокомісією схеми надання так званого "репараційного кредиту" для України на загальну суму 140 млрд євро.