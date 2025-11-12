Загальна сума підтримки від Норвегії для України у 2026 році сягне понад 19 млрд євро, - Мінфін країни

Норвегія про фінпідтримку України

Фінансова підтримка України з боку Норвегії до кінця 2026 року загалом сягне суми у понад 19,4 млрд євро (227 млрд норвезьких крон).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомила державна секретарка Міністерства фінансів Норвегії Еллен Рейтан.

Підтримка України

Так, зазначається, що загальний розмір фінансової підтримки від Норвегії для України у 2026 перевищить 19 млрд євро.

"Мир у Європі та майбутнє України як суверенної держави й надалі залежать від військової та цивільної підтримки для захисту від російської агресії. Надзвичайно важливо, що коаліція країн об’єднується, щоб забезпечити нове фінансування для задоволення військових потреб України", – заявила Рейтан.

За її словами, Норвегія робить суттєвий внесок до спільних зусиль з підтримки України.

"З урахуванням суми, запропонованої в бюджеті на наступний рік, уряд Норвегії виділив понад 227 мільярдів норвезьких крон на військову та цивільну підтримку України", – розповіла вона.

"Репараційна позика" для України

Стосовно можливої участі Норвегії в проєкті надання Україні " репараційних позик " на базі заморожених активів Росії, зокрема, щодо можливості надання гарантій, Рейтан зауважила, що у Норвегії стежать за розвитком подій і продовжують діалог з Євросоюзом.

Що передувало

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Норвегія відмовилась надати гарантії за "репараційним кредитом" для України. Міністр фінансів Норвегії Йєнс Столтенберг заявив, що країна не використовуватиме кошти свого Державного пенсійного фонду, найбільшого інвестиційного фонду у світі, щоб розблокувати реалізацію запропонованої Єврокомісією схеми надання так званого "репараційного кредиту" для України на загальну суму 140 млрд євро.

Це ж золоте дно для банди Зеленського.
Красти не пере-красти....
12.11.2025 19:01 Відповісти
То шо, Міндіч повернеться в 2026 році? Скаже, що він і далі готовий працювати задля процвітання держави Україна?
12.11.2025 19:18 Відповісти
Поруч з 'Загальною сумою підтримки' треба показувати 'Загальнe суму крадіжок' друзями ЗЕ
12.11.2025 19:24 Відповісти
Впевнений, що ту суму переполовинили слуги Зе. Це ж тільки-но уявити, яку допомогу Україні надали крім США, Франції, Великої Британії, Німеччини...інші країни? Можна було випускати золоті ракети і діамантові дрони. Міндіч- Деркач не дадуть збрехати.
12.11.2025 19:28 Відповісти
Кстати деркач.
А лохторат еще помнит,? что это "сенатор расии" и прочие прочие. Высокопоставленный крот от врага ..
И это ж пргастите, не просто свинарчуки и барабаны...... это минимум госизмена всех причастных прсонажей
12.11.2025 19:50 Відповісти
Западные страны - деньги ввозят.
миндич и шафиры вывозят!!!!!
И кого называть геями и гейпарадами после этого ????
12.11.2025 19:47 Відповісти
загальний розмір фінансової підтримки від Норвегії для України у 2026 перевищить 19 млрд євро Джерело: https://censor.net/ua/n3584722 - це 12 тис. сумок по 1,6 млн баксів, це ж таскать не перетаскать, а тут раптом ТЦК НАБУ всіх носіів мобілізувало в СІЗО! Терміново бронь від СІЗО носіям сумок з баксами!
12.11.2025 21:48 Відповісти
Дякуємо.
13.11.2025 12:17 Відповісти
 
 