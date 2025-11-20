Силы обороны Украины отразили 200 атак противника за сутки: самые активные атаки врага - на Покровском направлении, - Генштаб

За сутки на фронте произошло 200 боевых столкновений. Больше всего атак врага Силы обороны отразили на Покровском, Константиновском, Лиманском и Александровском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4 442 обстрела, из них 218 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе.

Среди районов, подвергшихся авиационным ударам:

Великомихайловка (Днепропетровская область),

Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Плавни (Запорожская область).

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес 5 авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб, а также осуществил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодязного и Двуречанского.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлениях Новоосинового и Шийковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шийковки.

На Славянском направлении в районах Ямполя, Закитного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка.

На Константиновском направлении враг осуществил 25 атак в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русина Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино.

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 11 вражеских атак в районах Ровнополье, Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое и Приморское.

На Приднепровском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 384 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 41 ракету, 68 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.