РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11061 посетитель онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении Бои на Купянском направлении
207 1

Силы обороны Украины отразили 200 атак противника за сутки: самые активные атаки врага - на Покровском направлении, - Генштаб

За сутки на фронте произошло 200 боевых столкновений. Больше всего атак врага Силы обороны отразили на Покровском, Константиновском, Лиманском и Александровском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 4 442 обстрела, из них 218 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе.

Среди районов, подвергшихся авиационным ударам:

  • Великомихайловка (Днепропетровская область),

  • Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Плавни (Запорожская область).

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг нанес 5 авиационных ударов, сбросил 13 управляемых авиабомб, а также осуществил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Каменка, Кутьковка и в направлении Колодязного и Двуречанского.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и в направлениях Новоосинового и Шийковки.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 63 вражеских дрона и 24 оккупанта в Купянском районе: боевая работа бригады "Буревій". ВИДЕО

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Дружелюбовка, Новый Мир, Карповка, Ставки, Заречное, Дробышево, Шандриголово, Зеленая Долина, Новоселовка, а также в направлении Александровки, Лимана и Шийковки.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Славянском направлении в районах Ямполя, Закитного, Верхнекаменского, Серебрянки, Дибровы, Дроновки, Северска, Выемки и Федоровки противник 13 раз атаковал позиции наших войск.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Краматорском направлении противник проводил восемь наступательных действий вблизи Васюковки, Миньковки, Веролюбовки, Часова Яра, Ступочек и в направлении населенного пункта Белокузьминовка.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Константиновском направлении враг осуществил 25 атак в районах Белой Горы, Константиновки, Щербиновки, Торецка, Плещеевки, Русина Яра, Новооленовки, Степановки, Софиевки.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Паньковка, Никаноровка, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Ровно, Покровск, Котлино, Молодецкое, Балаган, Удачное, Новопавловка, Новониколаевка, Филия, Дачное и в направлении населенного пункта Гришино.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы дронов "Скалы" ликвидировали 12 оккупантов в лесах на Покровщине. ВИДЕО

На Александровском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Егоровка, Красногорское.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 11 вражеских атак в районах Ровнополье, Зеленого Гая и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Ореховском направлении враг четыре раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое и Приморское.

Интенсивные бои на фронте: 200 атак врага отбито

На Приднепровском направлении враг сегодня не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект противника.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 19 артиллерийских систем, 384 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 41 ракету, 68 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

Автор: 

Генштаб ВС (7256) боевые действия (5169) война в Украине (6903)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ "Новопавлівка переважно зачищена. Звісно, ще триває перевірка кожної будівлі, але сенс зрозумілий.
Різкий та дєрзкій маневр окупанта на цей раз зазнав провалу.
Від селища на південь наші воїни також почали зачистку.
Є шанс на те, що й просування в бік Новопавлівки аж від Вовчої в районі Ялти буде ліквідоване. Але краще не загадувати."
показать весь комментарий
20.11.2025 09:58 Ответить
 
 