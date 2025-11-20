Третий армейский корпус запустил вторую волну кампании "Мы здесь, чтобы жить": Дети и будущее

Третий армейский корпус запустил вторую волну своей рекрутинговой кампании "Мы здесь, чтобы жить".

Особенности второй волны кампании

Креативный директор 3-го АК Владислав отметил, что в первой волне кампании речь шла о настоящем и защите своего дома.

"Вторая волна о будущем. Мы должны оставить нашим детям их страну, чтобы не было стыдно перед погибшими побратимами. Если мы и наши дети не будем счастливы, получается, что цена была напрасной", - пояснил он.

Воинов попросили просмотреть семейные архивы, выбрать любимые фото и видео, и рассказать о детях и отцовстве во время войны.

Командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий на фото с младшим сыном Северином на плечах.

В начале полномасштабного вторжения РФ малышу был всего месяц.

Герои кампании

В кампании участвуют добровольцы. Мужчины и женщины, которые не планировали связывать свою жизнь с армией, но выбрали службу, чтобы следующим поколениям не пришлось воевать.

Дети являются главной мотивацией для них.

"Ребенок будет понимать, что когда было нужно, мы не остались в стороне и пошли защищать страну. Сыну суждено было быть ребенком военного поколения, но, я думаю, он будет гордиться нами", - говорит Богдана (Совеня), заместитель командира роты по психологической поддержке персонала.

В апреле 2022 года она мобилизовалась, на войне встретила любимого, а полгода назад родила сына Владислава.

"Нужно, чтобы жизнь продолжалась, чтобы наших сильных и умных людей становилось больше... Война может разрушить города, но не жизнь в Украине. Каждый рожденный ребенок – это наша маленькая победа. Это доказательство, что мы выстоим", – считает военнослужащая.

