Третий армейский корпус запустил вторую волну кампании "Мы здесь, чтобы жить": Дети и будущее
Третий армейский корпус запустил вторую волну своей рекрутинговой кампании "Мы здесь, чтобы жить".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Особенности второй волны кампании
Креативный директор 3-го АК Владислав отметил, что в первой волне кампании речь шла о настоящем и защите своего дома.
"Вторая волна о будущем. Мы должны оставить нашим детям их страну, чтобы не было стыдно перед погибшими побратимами. Если мы и наши дети не будем счастливы, получается, что цена была напрасной", - пояснил он.
Воинов попросили просмотреть семейные архивы, выбрать любимые фото и видео, и рассказать о детях и отцовстве во время войны.
Командир Третьего армейского корпуса генерал Андрей Билецкий на фото с младшим сыном Северином на плечах.
В начале полномасштабного вторжения РФ малышу был всего месяц.
Герои кампании
В кампании участвуют добровольцы. Мужчины и женщины, которые не планировали связывать свою жизнь с армией, но выбрали службу, чтобы следующим поколениям не пришлось воевать.
Дети являются главной мотивацией для них.
"Ребенок будет понимать, что когда было нужно, мы не остались в стороне и пошли защищать страну. Сыну суждено было быть ребенком военного поколения, но, я думаю, он будет гордиться нами", - говорит Богдана (Совеня), заместитель командира роты по психологической поддержке персонала.
В апреле 2022 года она мобилизовалась, на войне встретила любимого, а полгода назад родила сына Владислава.
"Нужно, чтобы жизнь продолжалась, чтобы наших сильных и умных людей становилось больше... Война может разрушить города, но не жизнь в Украине. Каждый рожденный ребенок – это наша маленькая победа. Это доказательство, что мы выстоим", – считает военнослужащая.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль