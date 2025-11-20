Экс-пленного Бобылева, обвиняемого в издевательствах над военными в плену, оставили под стражей до 16 января
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для Максима Бобылева - освобожденного из российского плена военного, которого СБУ подозревает в жестоком обращении с украинскими военными.
Об этом сообщил корреспондент hromadske из зала суда, передает Цензор.НЕТ.
Согласно решению суда, Бобылева оставят под стражей до 16 января.
Во время заседания Бобылев заявил, что полномасштабное вторжение РФ встретил на позициях как военный ВСУ, не дезертировал и "был там до самого конца". По его словам, в российском плену он "так же, как и все, страдал от систематических пыток и издевательств".
Он также утверждает, что после возвращения из плена во время реабилитации не получил полной медицинской диагностики, а подозрение от СБУ назвал бездоказательным.
Дело Бобылева
Максим Бобылев попал в плен 24 февраля 2022 года в поселке Чаплинка Херсонской области. С 28 июля 2022 года по 21 июня 2024 года он содержался в бывшей Калининской исправительной колонии в оккупированной Горловке Донецкой области, где держали украинских военных, силовиков и гражданских лиц.
Надзор за ними осуществляли участники так называемой "Донецкой народной республики" с украинскими паспортами.
В течение 2024-2025 годов по меньшей мере двум десяткам сотрудников этой колонии были объявлены подозрения за различные эпизоды издевательств над пленными.
Следствие установило, что Бобылев не только проявлял лояльность к работникам колонии, но и лично участвовал в избиениях и пытках украинских военнопленных. Ему инкриминируют четыре эпизода насилия с пятью потерпевшими в период с сентября 2023 по январь 2024 года.
В июле 2024 года Бобылева вернули из плена, а уже через несколько недель его задержали и взяли под стражу, где он находится до сих пор. Перед началом подготовительного слушания он заявил, что не признает вину, но больше комментировать отказался.
В случае доказательства вины ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
