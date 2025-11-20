Експолоненого Бобилєва, звинуваченого в знущанні з військових у полоні, залишили під вартою до 16 січня

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для Максима Бобилєва - звільненого з російського полону військового, якого СБУ підозрює у жорстокому поводженні з українськими військовими.

Про це повідомив кореспондент hromadske із зали суду, передає Цензор.НЕТ.

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Згідно з рішенням суду, Бобилєва залишать під вартою до 16 січня.

Під час засідання Бобилєв заявив, що повномасштабне вторгнення РФ зустрів на позиціях як військовий ЗСУ, не дезертирував і "був там до самого кінця". За його словами, у російському полоні він "так само як і всі потерпав від систематичних тортур та катувань".

Він також стверджує, що після повернення з полону під час реабілітації не отримав повної медичної діагностики, а підозру від СБУ назвав бездоказовою.

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Справа Бобилєва

Максим Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в селищі Чаплинка Херсонської області. З 28 липня 2022 року по 21 червня 2024 року він утримувався у колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці Донецької області, де тримали українських військових, силовиків і цивільних осіб.

Нагляд за ними здійснювали учасники так званої "Донецької народної республіки" з українськими паспортами.

Упродовж 2024-2025 років щонайменше двом десяткам співробітників цієї колонії було оголошено підозри за різні епізоди знущань над полоненими.

Слідство встановило, що Бобилєв не лише виявляв лояльність до працівників колонії, а й особисто брав участь у побиттях та катуваннях українських військовополонених. Йому інкримінують чотири епізоди насильства із п’ятьма потерпілими у період із вересня 2023 до січня 2024 року.

У липні 2024 року Бобилєва повернули з полону, а вже через кілька тижнів його затримали та взяли під варту, де він перебуває досі. Перед початком підготовчого слухання він заявив, що не визнає провину, але більше коментувати відмовився.

У разі доведення вини йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

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