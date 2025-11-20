На фронте зафиксировано 112 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Константиновском направлении, - Генштаб
По состоянию на 16:00 20 ноября общее количество боевых столкновений на фронте составляет 112.
Боевые действия на севере
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины населенных пунктов Нововасильевка, Бобылевка, Кореньок, Бруски, Студенок Сумской области; Ясная Поляна, Хреновка, Янжуловка Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошла одна вражеская атака. Авиация захватчиков нанесла два удара, сбросив при этом пять управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг осуществил 87 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых — из реактивной системы залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении произошло три боевых столкновения в районах Синельниково и Волчанска. В настоящее время продолжается одно боевое столкновеление.
На Купянском направлении украинские воины отбили атаку врага в сторону Песчаного.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении сегодня захватническая армия осуществила десять атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Шандриголово, Мирное, Колодязи и Новоселовка.
На Славянском направлении с начала суток противник девять раз атаковал вблизи Серебрянки, Дроновки, Сиверска, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.
На Краматорском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Новомарково, Часов Яр и в сторону Предтечино.
На Константиновском направлении наши защитники отразили 20 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещиевка, Клебан-Бык, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Софиевки. До сих пор продолжаются четыре боевых столкновения.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Покровск, Лесовка, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 38 атак.
На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили 13 штурмов вражеских войск в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Привольное, Сосновка, Степовое, Рыбное и Красногорское. Одно боевое столкновеление продолжается до сих пор.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении агрессор семь раз пытался продвинуться на позиции наших войск в районе Яблоково и Ривнополья, четыре боевых столкновения продолжаются.
На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку противника в сторону Степногорска.
На Приднепровском направлении враг осуществил одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновского моста.
