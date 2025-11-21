Финляндия оценивает "мирный план" США-РФ: проводим консультации с союзниками и Украиной

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер Петтери Орпо подтвердили, что ознакомлены с обнародованным "мирным планом" по Украине и обсуждают его с ключевыми союзниками и европейскими лидерами.

об этом говорится в соответствующих заявлениях, опубликованных в Х.

"Мы сейчас оцениваем ситуацию вместе с нашими союзниками и Украиной. Я обсудил вопрос с премьер-министром и главой МИД, также я проведу обсуждение с правительством", – написал Стубб.

Орпо отметил, что ключевые министры были проинформированы о содержании обнародованного плана. Он уже обсудил этот вопрос с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Антониу Коштой.

"Мы продолжим дискуссии с союзниками", – добавил Орпо, подчеркивая важность согласования позиций с партнерами по Европе и НАТО.

Что известно о мирном плане Трампа?

По данным NBC News, Трамп якобы одобрил 28-пунктный план для прекращения войны между Россией и Украиной. Этот план был разработан при участии его спецпосланника Кита Келлога, вице-президента Дж. Д. Венса, Марко Рубио и других.

По некоторым сообщениям, план предусматривает гарантии безопасности для Украины, которые могли бы обеспечить длительный мир. Однако среди условий, якобы, есть:

отдать весь Донбасс, включая те территории, которые сейчас контролирует Киев;

сокращение численности Вооруженных сил Украины;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка государственным и поддержка Русской православной церкви в Украине.

Бывший госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что при Трампе Украина может получить значительную военную помощь и поддержку вступления в ЕС и НАТО. Также Помпео говорил о "реальных санкциях" против России, если она не согласится на условия плана.

