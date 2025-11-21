Фінляндія оцінює "мирний план" США-РФ: проводимо консультації з союзниками та Україною

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр Петтері Орпо підтвердили, що ознайомлені з оприлюдненим "мирним планом" щодо України та обговорюють його з ключовими союзниками і європейськими лідерами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних заявах, опублікованих у Х.

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"Ми наразі оцінюємо ситуацію разом з нашими союзниками та Україною. Я обговорив питання з прем’єр-міністром та очільником МЗС, також я проведу обговорення з урядом", – написав Стубб.

Орпо зазначив, що ключові міністри були поінформовані про зміст оприлюдненого плану. Він вже обговорив це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Антоніу Коштою.

"Ми продовжимо дискусії з союзниками", – додав Орпо, підкреслюючи важливість узгодження позицій із партнерами по Європі та НАТО.

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Що відомо про мирний план Трампа?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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