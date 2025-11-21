Фінляндія оцінює "мирний план" США-РФ: проводимо консультації з союзниками та Україною
Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр Петтері Орпо підтвердили, що ознайомлені з оприлюдненим "мирним планом" щодо України та обговорюють його з ключовими союзниками і європейськими лідерами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних заявах, опублікованих у Х.
"Ми наразі оцінюємо ситуацію разом з нашими союзниками та Україною. Я обговорив питання з прем’єр-міністром та очільником МЗС, також я проведу обговорення з урядом", – написав Стубб.
Орпо зазначив, що ключові міністри були поінформовані про зміст оприлюдненого плану. Він вже обговорив це питання з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Євроради Антоніу Коштою.
"Ми продовжимо дискусії з союзниками", – додав Орпо, підкреслюючи важливість узгодження позицій із партнерами по Європі та НАТО.
Що відомо про мирний план Трампа?
За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.
За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:
- віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
- скорочення чисельності збройних сил України;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.
Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.
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Кацапи затіяли політичну гру.
Знімуть санкції з них, заморозка на трохи, і по-новой.
Пліснява просто втече
Вывод - Агрессором быть выгодно
Мирний план Дональда Трампа
1. Суверенітет України буде підтверджено.2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну та всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років будуть вважатися вирішеними.3. Очікується, що Росія не буде вторгатись до сусідніх країн, а НАТО не буде розширюватися далі.4. Буде проведено діалог між Росією та НАТО за посередництва США для вирішення всіх питань безпеки та створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку та збільшити можливості для взаємодії та майбутнього економічного розвитку.5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.6. Чисельність Збройних сил України буде обмежена 600 000.7. Україна погоджується закріпити в своїй конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується прийняти в своїх статутах положення про те, що не прийматиме Україну в будь-який момент у майбутньому.8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.10. Гарантія США.a. США отримають компенсацію за гарантію.b. Якщо Україна вторгнеться до Росії, вона втратить гарантію.c. Якщо Росія вторгнеться до України, крім рішучої скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції, а визнання нової території та всі інші переваги від цієї угоди будуть скасовані.d. Якщо Україна безпричинно випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки буде вважатися недійсною.11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ до європейського ринку, поки це питаннярозглядається.12. Потужний глобальний пакет заходів з відновлення України, що включає, але не обмежується:a. Створення Фонду розвитку України для інвестування в галузі з високим рівнем зростання, включаючи технології, центри обробки даних та штучний інтелект.b. Сполучені Штати будуть співпрацювати з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, що включає трубопроводи та сховища.c. Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів.d. Розвиток інфраструктури.e. Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.f. Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.13. Росія буде реінтегрована у світову економіку:a. Зняття санкцій буде обговорюватися та узгоджуватися поетапно та індивідуальному порядкуb. Сполучені Штати укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку в сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів обробки даних, проектів з видобутку рідкісних земних металів в Арктиці, а також інших взаємовигідних корпоративних можливостей.C. Росія буде запрошена повернутися до G8.14. Заморожені кошти будуть використані наступним чином: 100 мільярдів доларів заморожених російських коштів будуть інвестовані в очолювані Сполученими Штатами зусилля з відновлення та інвестування в Україну. Сполучені Штати отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть до цього 100 мільярдів доларів, щоб збільшити інвестиції, доступні для відбудови України. Заморожені європейські кошти будуть розморожені. Решта заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні американо-російські проекти в областях, що будуть визначені. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильну мотивацію не повертатися до конфлікту.15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.16. Росія законодавчо закріпить політику ненападу на Європу та Україну.17. Сполучені Штати та Росія домовляються продовжити дію договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль над нею, включаючи договір СНВ-118. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.19. Запорізька атомна електростанція буде запущена під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія буде розподілятись порівну між Росією та Україною у співвідношенні 50:50.20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах та в суспільстві, що сприятимуть розумінню та толерантності до різних культур і усуненню расизму та упередженьa. Україна прийме правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мовних меншинb. Обидві країни домовляються скасувати всі дискримінаційні заходи та гарантувати права українських і російських ЗМІ та освітиc. Вся нацистська ідеологія та діяльність повинні бути відкинуті та заборонені21. Територіїa. Крим, Луганськ і Донецьк будуть визнані де-факто російськими, в тому числі Сполученими Штатамиb. Херсон і Запоріжжя будуть заморожені на лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання на лінії зіткнення.c. Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами 5 регіонів.d. Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, i ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону.22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовими методами. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться у разі порушення цього зобов'язання.23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне перевезення зерна Чорним морем.24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:a. Всі залишені в полоні та тіла будуть обмінені за принципом «всі на всіх»b. Всі цивільні затримані та заручники будуть повернуті, включаючи дітейc. Буде реалізовано програму возз'єднання сімейd. Будуть вжиті заходи для полегшення страждань жертв конфлікту25. Україна проведе вибори через 100 днів.26. Всі сторони, залучені до цього конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни та погодяться не пред'являти претензій і не вирішувати скарги в подальшому.27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися та гарантуватися Радою миру, очолюваною президентом Дональдом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції.28. Після того, як всі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відступлять до узгоджених точок для початку виконання угоди.