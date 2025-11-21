Одесская область под атакой дронов: обломки повредили объекты, пострадал по меньшей мере один человек

Днем 21 ноября вражеские дроны снова атаковали Одесскую область. Повреждены здания в Одессе и области, зафиксировано падение обломков, пострадал по меньшей мере один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Зафиксировано еще несколько случаев падения обломков и попаданий без детонации. Пострадал по меньшей мере один человек. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки беспилотников в Одессе повреждены жилые и нежилые здания, гаражи. В сельской местности зафиксировано падение обломков на открытой территории.

Предыдущий обстрел Одессы

Ночью 21 ноября российские захватчики атаковали Одессу, есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города По информации начальника ГВА Сергея Лысака, в результате атаки зафиксированы значительные разрушения в частном секторе:

повреждены 32 частных жилых дома, из них 2 дома разрушены полностью;

выбито не менее 150 окон;

повреждены 22 входные двери;

9 крыш.

