Одесская область под атакой дронов: обломки повредили объекты, пострадал по меньшей мере один человек

Россия атаковала Одесскую область дронами: есть пострадавшие

Днем 21 ноября вражеские дроны снова атаковали Одесскую область. Повреждены здания в Одессе и области, зафиксировано падение обломков, пострадал по меньшей мере один человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.

"Зафиксировано еще несколько случаев падения обломков и попаданий без детонации. Пострадал по меньшей мере один человек. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки беспилотников в Одессе повреждены жилые и нежилые здания, гаражи. В сельской местности зафиксировано падение обломков на открытой территории.

Предыдущий обстрел Одессы

Ночью 21 ноября российские захватчики атаковали Одессу, есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города По информации начальника ГВА Сергея Лысака, в результате атаки зафиксированы значительные разрушения в частном секторе:

  • повреждены 32 частных жилых дома, из них 2 дома разрушены полностью;
  • выбито не менее 150 окон;
  • повреждены 22 входные двери;
  • 9 крыш.

Основна атака - на нерви і на БК ППО.
Літають транзитом, здебільшого - пінопласт.
21.11.2025 12:22 Ответить
Це пінопласт, по-твоєму, таке робить?

"пошкоджено 32 приватні житлові будинки, з них 2 оселі зруйновано повністю;
вибито щонайменше 150 вікон;
пошкоджено 22 вхідних дверей;
9 покрівель."

А вирва у півтора метри глибиною, і 2,5 метри шириною - це теж від пінопласта?
21.11.2025 12:41 Ответить
Ще раз, уважно: "здебільшого - пінопласт".
Бойові є, і написане вами зверху - про нічну атаку. Там були влучання бойових.
Зараз літає здебільшого пінопласт. Є влучання у недобудову: https://t.me/OdessaDumskayaNet/104419
Ост так виглядає збитий пінопласт: https://t.me/OdessaDumskayaNet/104424
21.11.2025 12:45 Ответить
 
 