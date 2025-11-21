Одесская область под атакой дронов: обломки повредили объекты, пострадал по меньшей мере один человек
Днем 21 ноября вражеские дроны снова атаковали Одесскую область. Повреждены здания в Одессе и области, зафиксировано падение обломков, пострадал по меньшей мере один человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Кипер.
"Зафиксировано еще несколько случаев падения обломков и попаданий без детонации. Пострадал по меньшей мере один человек. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Также в результате атаки беспилотников в Одессе повреждены жилые и нежилые здания, гаражи. В сельской местности зафиксировано падение обломков на открытой территории.
Предыдущий обстрел Одессы
Ночью 21 ноября российские захватчики атаковали Одессу, есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города По информации начальника ГВА Сергея Лысака, в результате атаки зафиксированы значительные разрушения в частном секторе:
- повреждены 32 частных жилых дома, из них 2 дома разрушены полностью;
- выбито не менее 150 окон;
- повреждены 22 входные двери;
- 9 крыш.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Літають транзитом, здебільшого - пінопласт.
"пошкоджено 32 приватні житлові будинки, з них 2 оселі зруйновано повністю;
вибито щонайменше 150 вікон;
пошкоджено 22 вхідних дверей;
9 покрівель."
А вирва у півтора метри глибиною, і 2,5 метри шириною - це теж від пінопласта?
Бойові є, і написане вами зверху - про нічну атаку. Там були влучання бойових.
Зараз літає здебільшого пінопласт. Є влучання у недобудову: https://t.me/OdessaDumskayaNet/104419
Ост так виглядає збитий пінопласт: https://t.me/OdessaDumskayaNet/104424