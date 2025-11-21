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Новини Обстріли Одещини
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Одещина під атакою дронів: уламки пошкодили об’єкти, постраждала щонайменше одна людина

Росія атакувала Одещину дронами: є постраждалі

Вдень 21 листопада ворожі дрони знову атакували Одещину. Пошкоджені будівлі в Одесі та області, зафіксовано падіння уламків, постраждала щонайменше одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки безпілотників в Одесі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. У сільській місцевості зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

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Попередній обстріл Одеси

\Уночі 21 листопада російські загарбники атакували Одесу, є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста За інформацією начальника МВА Сергія Лисака,  внаслідок атаки зафіксовані значні руйнування у приватному секторі:

  • пошкоджено 32 приватні житлові будинки,  з них 2 оселі зруйновано повністю;
  • вибито щонайменше 150 вікон;
  • пошкоджено 22 вхідних дверей;
  • 9 покрівель.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5924) обстріл (34320) Одеса (5847) Одеська область (4089) Одеський район (642)
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Основна атака - на нерви і на БК ППО.
Літають транзитом, здебільшого - пінопласт.
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21.11.2025 12:22 Відповісти
Це пінопласт, по-твоєму, таке робить?

"пошкоджено 32 приватні житлові будинки, з них 2 оселі зруйновано повністю;
вибито щонайменше 150 вікон;
пошкоджено 22 вхідних дверей;
9 покрівель."

А вирва у півтора метри глибиною, і 2,5 метри шириною - це теж від пінопласта?
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21.11.2025 12:41 Відповісти
Ще раз, уважно: "здебільшого - пінопласт".
Бойові є, і написане вами зверху - про нічну атаку. Там були влучання бойових.
Зараз літає здебільшого пінопласт. Є влучання у недобудову: https://t.me/OdessaDumskayaNet/104419
Ост так виглядає збитий пінопласт: https://t.me/OdessaDumskayaNet/104424
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21.11.2025 12:45 Відповісти
Там, де був вночі прильот у будинки, десь біля 10.00 своїми очами бачив ще один Шахед, який пікірував на ціль, і був вибух і дим.
А що там у Вас літає - Вам видніше.
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21.11.2025 14:58 Відповісти
 
 