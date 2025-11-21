Одещина під атакою дронів: уламки пошкодили об’єкти, постраждала щонайменше одна людина
Вдень 21 листопада ворожі дрони знову атакували Одещину. Пошкоджені будівлі в Одесі та області, зафіксовано падіння уламків, постраждала щонайменше одна людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"Зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Також внаслідок атаки безпілотників в Одесі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. У сільській місцевості зафіксовано падіння уламків на відкритій території.
Попередній обстріл Одеси
\Уночі 21 листопада російські загарбники атакували Одесу, є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста За інформацією начальника МВА Сергія Лисака, внаслідок атаки зафіксовані значні руйнування у приватному секторі:
- пошкоджено 32 приватні житлові будинки, з них 2 оселі зруйновано повністю;
- вибито щонайменше 150 вікон;
- пошкоджено 22 вхідних дверей;
- 9 покрівель.
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Літають транзитом, здебільшого - пінопласт.
"пошкоджено 32 приватні житлові будинки, з них 2 оселі зруйновано повністю;
вибито щонайменше 150 вікон;
пошкоджено 22 вхідних дверей;
9 покрівель."
А вирва у півтора метри глибиною, і 2,5 метри шириною - це теж від пінопласта?
Бойові є, і написане вами зверху - про нічну атаку. Там були влучання бойових.
Зараз літає здебільшого пінопласт. Є влучання у недобудову: https://t.me/OdessaDumskayaNet/104419
Ост так виглядає збитий пінопласт: https://t.me/OdessaDumskayaNet/104424
А що там у Вас літає - Вам видніше.