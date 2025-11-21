Одещина під атакою дронів: уламки пошкодили об’єкти, постраждала щонайменше одна людина

Вдень 21 листопада ворожі дрони знову атакували Одещину. Пошкоджені будівлі в Одесі та області, зафіксовано падіння уламків, постраждала щонайменше одна людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"Зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків та влучань без детонації. Постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки безпілотників в Одесі пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. У сільській місцевості зафіксовано падіння уламків на відкритій території.

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Попередній обстріл Одеси

\Уночі 21 листопада російські загарбники атакували Одесу, є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста За інформацією начальника МВА Сергія Лисака, внаслідок атаки зафіксовані значні руйнування у приватному секторі:

пошкоджено 32 приватні житлові будинки, з них 2 оселі зруйновано повністю;

вибито щонайменше 150 вікон;

пошкоджено 22 вхідних дверей;

9 покрівель.

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