США предоставили Венгрии исключение из антироссийских санкций, чтобы дать возможность "Росатому" достроить АЭС
США выдали генеральную лицензию, которая разрешает определенные финансовые операции, связанные с российским проектом атомной электростанции "Пакш II" в Венгрии.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США, информирует Цензор.НЕТ.
США сделали исключение из санкций
Отмечается, что лицензия позволяет сделать определенные исключения из американских санкций в рамках проекта, в котором участвуют несколько российских банков, включая центробанк РФ.
"Лицензия была выдана после того, как Венгрия в этом месяце заключила соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики с США во время встречи президента Дональда Трампа и Виктора Орбана", - пишет Reuters.
Согласно соглашению, Венгрия обязуется покупать американское ядерное топливо, а также американские технологии для хранения отработанного топлива.
- Напомним, что ранее сообщалось, что Венгрия собирается закупить ядерное топливо в США.
2 листопада, повідомляє агентство Tasnim.
За словами чиновника, чотири АЕС з'являться у південній провінції Бушир на березі Перської затоки, ще чотири - в інших частинах країни. Есламі нагадав, що нещодавно розпочалося будівництво нової АЕС у провінції Голестан на березі Каспійського моря.
Після побудови нових АЕС загальна потужність атомної енергетики Ірану має сягнути 20 000 МВт, заявив віцепрезидент.
Завдяки державному фінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни, зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачання палива, то тепер Кремль поклав таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проектує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року стала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити.
Саме по собі зведення атомних енергоблоків та всієї необхідної інфраструктури - тривалий процес, який займає 7-15 років і повністю контролюється фахівцями забудовника.
Вони ж навчають місцевий персонал, запускають АЕС в експлуатацію та підтримують роботу станції протягом усього її життєвого циклу - на практиці це 50-60 років, але потенційно строк служби може бути продовжений до 80 років.
Увесь цей час країна-постачальник забезпечує реактори свого дизайну паливом та запчастинами і усуває неполадки. Наприкінці необхідно грамотно вивести реактор з експлуатації - на це також ідуть десятки років.
Сьогодні у Росатома кілька активних будівництв у Туреччині, Бангладеш, Єгипті, Китаї, Індії та Ірані.
Крім цього, у портфелі компанії багато завершених проектів: реактори в Білорусі, Словаччині, Болгарії, Чехії та в тих самих Індії, Ірані та Китаї - їх потрібно обслуговувати та забезпечувати паливом.
З багатьма замовниками Росатом і далі веде переговори про нові проекти.
Такий контроль дозволяє Росії свідомо затримувати, скорочувати або навіть переривати постачання енергії, подаючи це як випадковість або технічну несправність, - і тим самим тиснути на зарубіжних політиків.