США предоставили Венгрии исключение из антироссийских санкций, чтобы дать возможность "Росатому" достроить АЭС

США выдали генеральную лицензию, которая разрешает определенные финансовые операции, связанные с российским проектом атомной электростанции "Пакш II" в Венгрии.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

США сделали исключение из санкций

Отмечается, что лицензия позволяет сделать определенные исключения из американских санкций в рамках проекта, в котором участвуют несколько российских банков, включая центробанк РФ.

"Лицензия была выдана после того, как Венгрия в этом месяце заключила соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики с США во время встречи президента Дональда Трампа и Виктора Орбана", - пишет Reuters.

Согласно соглашению, Венгрия обязуется покупать американское ядерное топливо, а также американские технологии для хранения отработанного топлива.

  • Напомним, что ранее сообщалось, что Венгрия собирается закупить ядерное топливо в США.

Прикро за США, але треба визнати у них свої інтереси.. Шкода тільки,що українці про власні зовсім не думали коли різали на брухт стратегічну авіацію та балістичні ракети.
показать весь комментарий
22.11.2025 03:28 Ответить
Уряди Ірану та Росії уклали угоду про спільне будівництво восьми атомних електростанцій (АЕС) на іранській території. Про це заявив віцепрезидент та голова Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Мохаммад Есламі
2 листопада, повідомляє агентство Tasnim.

За словами чиновника, чотири АЕС з'являться у південній провінції Бушир на березі Перської затоки, ще чотири - в інших частинах країни. Есламі нагадав, що нещодавно розпочалося будівництво нової АЕС у провінції Голестан на березі Каспійського моря.

Після побудови нових АЕС загальна потужність атомної енергетики Ірану має сягнути 20 000 МВт, заявив віцепрезидент.
показать весь комментарий
22.11.2025 01:41 Ответить
Сьогодні державна корпорація Росатом - номер один на світовому ринку атомних технологій, і цим охоче користуються в Кремлі.
Завдяки державному фінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни, зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачання палива, то тепер Кремль поклав таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проектує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року стала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити.
показать весь комментарий
22.11.2025 01:48 Ответить
Справа в тому, що для Росії побудувати АЕС в іншій країні означає надовго прив'язати її до своїх технологій, сервісу та палива.
Саме по собі зведення атомних енергоблоків та всієї необхідної інфраструктури - тривалий процес, який займає 7-15 років і повністю контролюється фахівцями забудовника.
Вони ж навчають місцевий персонал, запускають АЕС в експлуатацію та підтримують роботу станції протягом усього її життєвого циклу - на практиці це 50-60 років, але потенційно строк служби може бути продовжений до 80 років.
Увесь цей час країна-постачальник забезпечує реактори свого дизайну паливом та запчастинами і усуває неполадки. Наприкінці необхідно грамотно вивести реактор з експлуатації - на це також ідуть десятки років.
показать весь комментарий
22.11.2025 01:49 Ответить
Судячи з останнього звіту, Росатом залучений до будівництва 33 енергоблоків у 10 країнах світу.
Сьогодні у Росатома кілька активних будівництв у Туреччині, Бангладеш, Єгипті, Китаї, Індії та Ірані.
Крім цього, у портфелі компанії багато завершених проектів: реактори в Білорусі, Словаччині, Болгарії, Чехії та в тих самих Індії, Ірані та Китаї - їх потрібно обслуговувати та забезпечувати паливом.
З багатьма замовниками Росатом і далі веде переговори про нові проекти.
показать весь комментарий
22.11.2025 01:52 Ответить
Наявність у національній енергосистемі реакторів, контрольованих іншою країною, ставить їх власника в уразливе становище.
Такий контроль дозволяє Росії свідомо затримувати, скорочувати або навіть переривати постачання енергії, подаючи це як випадковість або технічну несправність, - і тим самим тиснути на зарубіжних політиків.
показать весь комментарий
22.11.2025 01:54 Ответить
3а час війни Росатом не тільки не втратив у виручці, а навіть зріс: якщо до війни компанія заробляла на іноземних замовленнях 9 млрд доларів, у 2022 році вона отримала 11 млрд, у 2023 році - 16 млрд, а минулого року - і взагалі 18 млрд.
показать весь комментарий
22.11.2025 01:59 Ответить
Як вони всі дружньо зливаються в екстазі ці всі про кремлівські *****, слів не хватає....
показать весь комментарий
22.11.2025 03:08 Ответить
Прикро за США, але треба визнати у них свої інтереси.. Шкода тільки,що українці про власні зовсім не думали коли різали на брухт стратегічну авіацію та балістичні ракети.
показать весь комментарий
22.11.2025 03:28 Ответить
Франції насрати на дозволи Трампа.

показать весь комментарий
22.11.2025 04:57 Ответить
Краснов працює
показать весь комментарий
22.11.2025 05:56 Ответить
Колись Америка робила "як правильно". Зараз - "як вигідно". Тобто, питання моралі не стоїть.
показать весь комментарий
22.11.2025 06:48 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 07:23 Ответить
Тому в любий момент санкції та "гарантії для України" США знімуть, і всего делов. Це риал политик, реальність, і немає механізму нам цього завадити.
показать весь комментарий
22.11.2025 07:54 Ответить
А чому український уряд не запровадить нафтові санкції проти Угорщини? Чому американці мають щось робити, коли українці не роблять?
показать весь комментарий
22.11.2025 08:36 Ответить
 
 