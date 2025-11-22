США предоставили Венгрии исключение из антироссийских санкций, чтобы дать возможность "Росатому" достроить АЭС

США выдали генеральную лицензию, которая разрешает определенные финансовые операции, связанные с российским проектом атомной электростанции "Пакш II" в Венгрии.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министерство финансов США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

США сделали исключение из санкций

Отмечается, что лицензия позволяет сделать определенные исключения из американских санкций в рамках проекта, в котором участвуют несколько российских банков, включая центробанк РФ.

"Лицензия была выдана после того, как Венгрия в этом месяце заключила соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики с США во время встречи президента Дональда Трампа и Виктора Орбана", - пишет Reuters.

Читайте также: Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" уже сокращают доходы России, - Минфин США

Согласно соглашению, Венгрия обязуется покупать американское ядерное топливо, а также американские технологии для хранения отработанного топлива.

Напомним, что ранее сообщалось, что Венгрия собирается закупить ядерное топливо в США.

Читайте также: США в течение года не будут вводить санкции на поставки нефти и газа из РФ в Венгрию, - Рубио