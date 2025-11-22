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Новини Санкції США проти Росії
2 013 17

США надали Угорщині виняток з антиросійських санкцій, щоб дати змогу "Росатому" добудувати АЕС

орбан,трамп

США видали генеральну ліцензію, яка дозволяє певні фінансові операції, пов'язані з російським проєктом атомної електростанції "Пакш II" в Угорщині.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на міністерство фінансів США, інформує Цензор.НЕТ.

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США зробили виняток із санкцій 

Зазначається, що ліцензія дозволяє зробити певні винятки з американських санкцій в межах проєкту, участь у якому беруть кілька російських банків, включно із центробанком РФ.

"Ліцензію було видано після того, як Угорщина цього місяця уклала угоду про співпрацю у сфері атомної енергетики із США під час зустрічі президента Дональда Трампа й Віктора Орбана", - пише Reuters.

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Згідно з угодою, Угорщина зобов'язується купувати американське ядерне паливо, а також американські технології для зберігання відпрацьованого палива.

  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Угорщина збирається закупити ядерне паливо в США. 

Читайте також: США протягом року не запроваджуватимуть санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини, - Рубіо

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АЕС (1232) Угорщина (3011) санкції (13202) США (26685)
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Топ коментарі
+6
Прикро за США, але треба визнати у них свої інтереси.. Шкода тільки,що українці про власні зовсім не думали коли різали на брухт стратегічну авіацію та балістичні ракети.
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22.11.2025 03:28 Відповісти
+3
Як вони всі дружньо зливаються в екстазі ці всі про кремлівські *****, слів не хватає....
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22.11.2025 03:08 Відповісти
+1
Сьогодні державна корпорація Росатом - номер один на світовому ринку атомних технологій, і цим охоче користуються в Кремлі.
Завдяки державному фінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни, зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачання палива, то тепер Кремль поклав таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проектує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року стала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити.
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22.11.2025 01:48 Відповісти
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Уряди Ірану та Росії уклали угоду про спільне будівництво восьми атомних електростанцій (АЕС) на іранській території. Про це заявив віцепрезидент та голова Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Мохаммад Есламі
2 листопада, повідомляє агентство Tasnim.

За словами чиновника, чотири АЕС з'являться у південній провінції Бушир на березі Перської затоки, ще чотири - в інших частинах країни. Есламі нагадав, що нещодавно розпочалося будівництво нової АЕС у провінції Голестан на березі Каспійського моря.

Після побудови нових АЕС загальна потужність атомної енергетики Ірану має сягнути 20 000 МВт, заявив віцепрезидент.
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22.11.2025 01:41 Відповісти
Сьогодні державна корпорація Росатом - номер один на світовому ринку атомних технологій, і цим охоче користуються в Кремлі.
Завдяки державному фінансуванню та особливій «атомній» дипломатії експорт атомної енергетики перетворився для російської влади на важіль політичного тиску на країни, зацікавлені у будівництві реакторів на своїй території.
Якщо раніше Росія намагалася оплутати всіх сусідів газопроводами, щоб потім мати можливість шантажувати їх зупинкою постачання палива, то тепер Кремль поклав таку ж тактику в руки Росатома.
Росія проектує та будує АЕС для десятків країн світу, а з 2022 року стала особливо активно нав'язувати Глобальному Півдню непропорційно великі будівництва - і кредити, які він навряд чи зможе виплатити.
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22.11.2025 01:48 Відповісти
Справа в тому, що для Росії побудувати АЕС в іншій країні означає надовго прив'язати її до своїх технологій, сервісу та палива.
Саме по собі зведення атомних енергоблоків та всієї необхідної інфраструктури - тривалий процес, який займає 7-15 років і повністю контролюється фахівцями забудовника.
Вони ж навчають місцевий персонал, запускають АЕС в експлуатацію та підтримують роботу станції протягом усього її життєвого циклу - на практиці це 50-60 років, але потенційно строк служби може бути продовжений до 80 років.
Увесь цей час країна-постачальник забезпечує реактори свого дизайну паливом та запчастинами і усуває неполадки. Наприкінці необхідно грамотно вивести реактор з експлуатації - на це також ідуть десятки років.
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22.11.2025 01:49 Відповісти
Судячи з останнього звіту, Росатом залучений до будівництва 33 енергоблоків у 10 країнах світу.
Сьогодні у Росатома кілька активних будівництв у Туреччині, Бангладеш, Єгипті, Китаї, Індії та Ірані.
Крім цього, у портфелі компанії багато завершених проектів: реактори в Білорусі, Словаччині, Болгарії, Чехії та в тих самих Індії, Ірані та Китаї - їх потрібно обслуговувати та забезпечувати паливом.
З багатьма замовниками Росатом і далі веде переговори про нові проекти.
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22.11.2025 01:52 Відповісти
Наявність у національній енергосистемі реакторів, контрольованих іншою країною, ставить їх власника в уразливе становище.
Такий контроль дозволяє Росії свідомо затримувати, скорочувати або навіть переривати постачання енергії, подаючи це як випадковість або технічну несправність, - і тим самим тиснути на зарубіжних політиків.
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22.11.2025 01:54 Відповісти
3а час війни Росатом не тільки не втратив у виручці, а навіть зріс: якщо до війни компанія заробляла на іноземних замовленнях 9 млрд доларів, у 2022 році вона отримала 11 млрд, у 2023 році - 16 млрд, а минулого року - і взагалі 18 млрд.
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22.11.2025 01:59 Відповісти
Як вони всі дружньо зливаються в екстазі ці всі про кремлівські *****, слів не хватає....
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22.11.2025 03:08 Відповісти
Прикро за США, але треба визнати у них свої інтереси.. Шкода тільки,що українці про власні зовсім не думали коли різали на брухт стратегічну авіацію та балістичні ракети.
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22.11.2025 03:28 Відповісти
Франції насрати на дозволи Трампа.

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22.11.2025 04:57 Відповісти
Краснов працює
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22.11.2025 05:56 Відповісти
Колись Америка робила "як правильно". Зараз - "як вигідно". Тобто, питання моралі не стоїть.
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22.11.2025 06:48 Відповісти
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22.11.2025 07:23 Відповісти
Колись Америка робила "як правильно". Зараз - "як вигідно КУЙЛУ".- РАШИСТСЬКОЮ ШЛЮХОЮ СТАЛА...
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22.11.2025 09:51 Відповісти
Тому в любий момент санкції та "гарантії для України" США знімуть, і всего делов. Це риал политик, реальність, і немає механізму нам цього завадити.
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22.11.2025 07:54 Відповісти
А чому український уряд не запровадить нафтові санкції проти Угорщини? Чому американці мають щось робити, коли українці не роблять?
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22.11.2025 08:36 Відповісти
А можна виключити угорщину з ЄС?
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22.11.2025 17:01 Відповісти
 
 