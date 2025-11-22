США надали Угорщині виняток з антиросійських санкцій, щоб дати змогу "Росатому" добудувати АЕС

США видали генеральну ліцензію, яка дозволяє певні фінансові операції, пов'язані з російським проєктом атомної електростанції "Пакш II" в Угорщині.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на міністерство фінансів США, інформує Цензор.НЕТ.

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США зробили виняток із санкцій

Зазначається, що ліцензія дозволяє зробити певні винятки з американських санкцій в межах проєкту, участь у якому беруть кілька російських банків, включно із центробанком РФ.

"Ліцензію було видано після того, як Угорщина цього місяця уклала угоду про співпрацю у сфері атомної енергетики із США під час зустрічі президента Дональда Трампа й Віктора Орбана", - пише Reuters.

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Згідно з угодою, Угорщина зобов'язується купувати американське ядерне паливо, а також американські технології для зберігання відпрацьованого палива.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Угорщина збирається закупити ядерне паливо в США.

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