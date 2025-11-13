США протягом року не запроваджуватимуть санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини, - Рубіо
США погодилися не поширювати санкції на поставки нафти і газу з Росії до Угорщини протягом року.
Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ.
"У випадку з нафтогазовими трубопроводами, це продовження на один рік, оскільки негайне їх відключення було б дуже травматичним для їхньої економіки", - сказав він.
Водночас, зауважив Рубіо, скасування санкцій щодо АЕС "Пакш-2", що будується в Угорщині, навпаки, безстрокове.
"Ми хочемо, щоб вони успішно завершили будівництво, оскільки хочемо бачити їх незалежними в сфері енергетики", - додав держсекретар США.
Що передувало?
Напередодні Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії.
Купівля Угорщиною російської нафти
- Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
- Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
- Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.
