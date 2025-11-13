США протягом року не запроваджуватимуть санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини, - Рубіо

США погодилися не поширювати санкції на поставки нафти і газу з Росії до Угорщини протягом року.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ.

"У випадку з нафтогазовими трубопроводами, це продовження на один рік, оскільки негайне їх відключення було б дуже травматичним для їхньої економіки", - сказав він.

Водночас, зауважив Рубіо, скасування санкцій щодо АЕС "Пакш-2", що будується в Угорщині, навпаки, безстрокове.

"Ми хочемо, щоб вони успішно завершили будівництво, оскільки хочемо бачити їх незалежними в сфері енергетики", - додав держсекретар США.

Що передувало?

Напередодні Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.

Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

