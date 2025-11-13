1 031 10

США протягом року не запроваджуватимуть санкції на поставки нафти і газу з РФ до Угорщини, - Рубіо

Угорщина уникне санкцій США на поставки нафти з РФ

США погодилися не поширювати санкції на поставки нафти і газу з Росії до Угорщини протягом року.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо, передає Цензор.НЕТ.

"У випадку з нафтогазовими трубопроводами, це продовження на один рік, оскільки негайне їх відключення було б дуже травматичним для їхньої економіки", - сказав він.

Водночас, зауважив Рубіо, скасування санкцій щодо АЕС "Пакш-2", що будується в Угорщині, навпаки, безстрокове.

"Ми хочемо, щоб вони успішно завершили будівництво, оскільки хочемо бачити їх незалежними в сфері енергетики", - додав держсекретар США.

Угорщина звільнена від санкцій США за купівлю російської нафти та газу на рік, а не безстроково, - Reuters

Що передувало?

Напередодні Орбан заявив, що США звільнили Угорщину від санкцій на російські енергоносії.

Купівля Угорщиною російської нафти

  • Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
  • Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
  • Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Віктором Орбаном 7 листопада заявив, що "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо закупівлі російської нафти, бо у країни немає виходу до моря.

Хорватія може забезпечити Угорщину нафтою без участі Росії, - Пленкович

Топ коментарі
13.11.2025 09:42 Відповісти
13.11.2025 09:38 Відповісти
13.11.2025 09:38 Відповісти
Дають угорщині рік перемкнутись на Хорватію.
13.11.2025 09:32 Відповісти
Для цього не потрібен рік. Дають орбану попитатись виграти вибори та оминути заїзд на кічу .
13.11.2025 09:38 Відповісти
Україна може пришвидшитицей процес, демонтувавши нафтопровід "Дружба".
13.11.2025 09:42 Відповісти
Головне питання - чому це не робиться ?
13.11.2025 13:48 Відповісти
Наївне питання. Якщо це зробить якийсь Микола, нехай навіть з спецслужб але не за командою політичного керівництва, а за власною ініціативою, то стане терористом. Отже справа за політичним керівництвом, яке повинно дати згоду на таку акцію. Хто у нас політичне керівництво?
13.11.2025 14:31 Відповісти
через тереторію України ? вбиваючи українців.
13.11.2025 09:38 Відповісти
Україна може ввести санкції на рашинську нафту для угорців та словаків
13.11.2025 09:38 Відповісти
кубинець не хвилюйся Мадяр сам введе санкції , буде орбан нафту ведрами носить .
13.11.2025 10:24 Відповісти
Дебіли, тоді і інші будуть закупати. Навіщо цьому пацюків потрібно давати окремі умови. Чи ху...ло наказало
13.11.2025 11:09 Відповісти
 
 