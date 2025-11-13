США в течение года не будут вводить санкции на поставки нефти и газа из РФ в Венгрию, - Рубио
США согласились не распространять санкции на поставки нефти и газа из России в Венгрию в течение года.
Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ.
"В случае с нефтегазовыми трубопроводами, это продление на один год, поскольку немедленное их отключение было бы очень травматичным для их экономики", - сказал он.
В то же время, отметил Рубио, отмена санкций в отношении АЭС "Пакш-2", строящейся в Венгрии, наоборот, бессрочна.
"Мы хотим, чтобы они успешно завершили строительство, поскольку хотим видеть их независимыми в сфере энергетики", - добавил госсекретарь США.
Что предшествовало?
Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.
Покупка Венгрией российской нефти
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
- Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
- Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Artcore
показать весь комментарий13.11.2025 09:32 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Старый зольдат
показать весь комментарий13.11.2025 09:38 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий13.11.2025 09:42 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
ЭндиСтар
показать весь комментарий13.11.2025 09:38 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
IGORA
показать весь комментарий13.11.2025 09:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
роман #583809
показать весь комментарий13.11.2025 10:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий13.11.2025 11:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль