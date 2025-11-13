РУС
Санкции США против России
611 7

США в течение года не будут вводить санкции на поставки нефти и газа из РФ в Венгрию, - Рубио

Венгрия избежит санкций США на поставки нефти из РФ

США согласились не распространять санкции на поставки нефти и газа из России в Венгрию в течение года.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Цензор.НЕТ.

"В случае с нефтегазовыми трубопроводами, это продление на один год, поскольку немедленное их отключение было бы очень травматичным для их экономики", - сказал он.

В то же время, отметил Рубио, отмена санкций в отношении АЭС "Пакш-2", строящейся в Венгрии, наоборот, бессрочна.

"Мы хотим, чтобы они успешно завершили строительство, поскольку хотим видеть их независимыми в сфере энергетики", - добавил госсекретарь США.

Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.

Что предшествовало?

Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.

Покупка Венгрией российской нефти

  • Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.
  • Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.
  • Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.

Покупка Венгрией российской нефти

 

Венгрия (2230) санкции (12029) США (28257) Рубио Марко (306)
Комментировать
Дають угорщині рік перемкнутись на Хорватію.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:32 Ответить
Для цього не потрібен рік. Дають орбану попитатись виграти вибори та оминути заїзд на кічу .
показать весь комментарий
13.11.2025 09:38 Ответить
Україна може пришвидшитицей процес, демонтувавши нафтопровід "Дружба".
показать весь комментарий
13.11.2025 09:42 Ответить
через тереторію України ? вбиваючи українців.
показать весь комментарий
13.11.2025 09:38 Ответить
Україна може ввести санкції на рашинську нафту для угорців та словаків
показать весь комментарий
13.11.2025 09:38 Ответить
кубинець не хвилюйся Мадяр сам введе санкції , буде орбан нафту ведрами носить .
показать весь комментарий
13.11.2025 10:24 Ответить
Дебіли, тоді і інші будуть закупати. Навіщо цьому пацюків потрібно давати окремі умови. Чи ху...ло наказало
показать весь комментарий
13.11.2025 11:09 Ответить
 
 