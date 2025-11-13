США в течение года не будут вводить санкции на поставки нефти и газа из РФ в Венгрию, - Рубио

США согласились не распространять санкции на поставки нефти и газа из России в Венгрию в течение года.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

"В случае с нефтегазовыми трубопроводами, это продление на один год, поскольку немедленное их отключение было бы очень травматичным для их экономики", - сказал он.

В то же время, отметил Рубио, отмена санкций в отношении АЭС "Пакш-2", строящейся в Венгрии, наоборот, бессрочна.

"Мы хотим, чтобы они успешно завершили строительство, поскольку хотим видеть их независимыми в сфере энергетики", - добавил госсекретарь США.

Что предшествовало?

Накануне Орбан заявил, что США освободили Венгрию от санкций на российские энергоносители.

Покупка Венгрией российской нефти

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.

Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп во время встречи с Виктором Орбаном 7 ноября заявил, что "рассматривает" возможность освобождения Венгрии от санкций по закупке российской нефти, поскольку у страны нет выхода к морю.

