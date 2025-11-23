Украина исключила из мирного плана пункт, который предусматривал аудит всей международной помощи, - СМИ
Украина внесла изменения в один из пунктов мирного плана США, исключив аудит всей международной помощи, предоставленной Украине.
Об этом пишут The Wall Street Journal и The New York Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Умеров согласился с большинством положений
NYP пишет, что чиновники Белого дома заявили, что получили "положительный отзыв" от секретаря СНБО Рустема Умерова во время обсуждений мирного плана со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами в течение последних недель.
"План был разработан сразу после обсуждений с одним из высших должностных лиц администрации Зеленского, Умеровым. Итак, Умеров согласился с большинством положений этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому", - сказал американский чиновник.
"Я не хочу сказать, что (Киев, - ред.) полностью согласился на это и готов подписать. Они согласились на большую часть плана", - говорит другой собеседник NYP.
Издание отмечает, что "одно из самых политически взрывоопасных положений предусматривает полную амнистию для всех сторон, причастных к военным действиям, устраняя любые будущие юридические претензии в отношении поведения на поле боя".
Этот пункт, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, был предложен Киевом.
Ранее было заявлено, что "Украина проведет полный аудит всей полученной помощи и создаст правовой механизм для исправления выявленных ошибок и наказания тех, кто незаконно нажился на войне", - сказал источник.
Исключение пункта об аудите
Газета WSJ также пишет, что Украина изменила один из 28 пунктов плана.
В проекте предусматривалось проведение аудита всей международной помощи, полученной Украиной. Однако, по данным WSJ, формулировка была изменена на то, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, секретарь СНБО Умеров якобы одобрил "большую часть плана" во время переговоров с американскими чиновниками.
Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что информация о его "одобрении" или "исключении пунктов" Украиной из "мирного плана" США не соответствует действительности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мараторій НА УСІ РОЗСЛІДУВАННЯ УСІХ ЗЛОЧИНІВ за часи широкомасштабної - оце вибив Умєров. То виходить українці заслужили 28 пунктів , а Європейці посадять на вила своїх сьогоднішніх лідерів, якщо ті будуть й надалі давати на бюджет розкрадання - кабмін Єрамка ж не змінився й він в бункері з вовчиком на місці теж.
Тепер зрозуміло, чому вони в розпал оприлюбднення Міндічгейту в Києві здриснули усі за кордон- й бункерна зЄпарочка й Умєров . Вони вибили собі у партнерів безкарність, а Віткофф з кремлем їм запропонував, ну як паложєнна у бандюків па-панятія - атветачку з 28 пунктів.
Й Україну тепер вовці будуть завтра рятувати лідери Європи , щоб й надалі КРАВ КРАВ КРАВ своєю незміненою ******** під Алі-Бабою ?
Малюкбаба.
.
Цікавий початок переговорів
Цей пункт, за словами одного з високопосадовців Білого дому, був запропонований Києвом. "
Срати вони хотіли на якісь інтереси України, вони тут чужинці. Їхнє серце там де їх скарби (награбовані).
Не "Україна виключила", а маланське кодло на головній табуретці.
Донбас - ЗАБИРАЙТЕ!
Харків - ЗАБИРАЙТЕ!
А ось, рахувати скільки грошей ми вкрали - ЗАБОРОНЯЄМО!!!!
І ми знаємо чому.
Здраствуйте дорогие -любимые россияне! Я так думаю что Вам
очередной легитимный президент Ваш ..резидент конечно ещё и
как нужен. Предоставьте мене очень достойное жильё и зарплату
в сребрениках ( для Иуды) Которые я честно заработал так как
по вашему велению беспрекословно и предано капитуляцией
до последнего уничтожал Украинскую державу.
Оце і є один із "головних" пунктів затрими підписання капітуляцї. Зелену банду усе влаштовує у цьому т.з. "плані", окрім надання гарантій безпеки безпосередньо зрадникам, які привели до капітуляіцї. Ішак з своєю зграєю мародерів піклується не про країну та народ, а про свою персональну дупу. Це чмо-мародер та зрадник і заслуговує, за усіма законами війни, показового розстрілу без суду і слідства.