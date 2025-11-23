Украина исключила из мирного плана пункт, который предусматривал аудит всей международной помощи, - СМИ

Украина внесла изменения в один из пунктов мирного плана США, исключив аудит всей международной помощи, предоставленной Украине.

Об этом пишут The Wall Street Journal и The New York Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров согласился с большинством положений

NYP пишет, что чиновники Белого дома заявили, что получили "положительный отзыв" от секретаря СНБО Рустема Умерова во время обсуждений мирного плана со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами в течение последних недель.

"План был разработан сразу после обсуждений с одним из высших должностных лиц администрации Зеленского, Умеровым. Итак, Умеров согласился с большинством положений этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому", - сказал американский чиновник.

"Я не хочу сказать, что (Киев, - ред.) полностью согласился на это и готов подписать. Они согласились на большую часть плана", - говорит другой собеседник NYP.

Издание отмечает, что "одно из самых политически взрывоопасных положений предусматривает полную амнистию для всех сторон, причастных к военным действиям, устраняя любые будущие юридические претензии в отношении поведения на поле боя".

Этот пункт, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, был предложен Киевом.

Ранее было заявлено, что "Украина проведет полный аудит всей полученной помощи и создаст правовой механизм для исправления выявленных ошибок и наказания тех, кто незаконно нажился на войне", - сказал источник.

Исключение пункта об аудите

Газета WSJ также пишет, что Украина изменила один из 28 пунктов плана.

В проекте предусматривалось проведение аудита всей международной помощи, полученной Украиной. Однако, по данным WSJ, формулировка была изменена на то, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, секретарь СНБО Умеров якобы одобрил "большую часть плана" во время переговоров с американскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что информация о его "одобрении" или "исключении пунктов" Украиной из "мирного плана" США не соответствует действительности.

