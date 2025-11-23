РУС
8 302 80

Украина исключила из мирного плана пункт, который предусматривал аудит всей международной помощи, - СМИ

Умеров

Украина внесла изменения в один из пунктов мирного плана США, исключив аудит всей международной помощи, предоставленной Украине.

Об этом пишут The Wall Street Journal и The New York Post со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Умеров согласился с большинством положений

NYP пишет, что чиновники Белого дома заявили, что получили "положительный отзыв" от секретаря СНБО Рустема Умерова во время обсуждений мирного плана со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Майами в течение последних недель.

"План был разработан сразу после обсуждений с одним из высших должностных лиц администрации Зеленского, Умеровым. Итак, Умеров согласился с большинством положений этого плана и внес в него несколько изменений, которые мы включили и представили президенту Зеленскому", - сказал американский чиновник.

"Я не хочу сказать, что (Киев, - ред.) полностью согласился на это и готов подписать. Они согласились на большую часть плана", - говорит другой собеседник NYP.

Издание отмечает, что "одно из самых политически взрывоопасных положений предусматривает полную амнистию для всех сторон, причастных к военным действиям, устраняя любые будущие юридические претензии в отношении поведения на поле боя".

Этот пункт, по словам одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, был предложен Киевом.

Ранее было заявлено, что "Украина проведет полный аудит всей полученной помощи и создаст правовой механизм для исправления выявленных ошибок и наказания тех, кто незаконно нажился на войне", - сказал источник.

Читайте также: Трамп заявил, что предложенный мирный план США не является окончательным предложением

Исключение пункта об аудите

Газета WSJ также пишет, что Украина изменила один из 28 пунктов плана.

В проекте предусматривалось проведение аудита всей международной помощи, полученной Украиной. Однако, по данным WSJ, формулировка была изменена на то, что все стороны получат "полную амнистию за свои действия во время войны".

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, секретарь СНБО Умеров якобы одобрил "большую часть плана" во время переговоров с американскими чиновниками.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Рустем Умеров подчеркнул, что информация о его "одобрении" или "исключении пунктов" Украиной из "мирного плана" США не соответствует действительности.

Читайте также: Никаких оценок "мирному плану" США не давал, пункты не исключали, - Умеров

Топ комментарии
+74
Так це ж самий важливий пункт для блазня!
22.11.2025 23:11 Ответить
+52
А хто такий цей підарас щоби вирішувати долю України?
22.11.2025 23:12 Ответить
+38
Це ще один доказ того, що потужні крали, як скажені.
22.11.2025 23:13 Ответить
Так це ж самий важливий пункт для блазня!
22.11.2025 23:11 Ответить
Звичайно, щоби вільно красти гроші.
22.11.2025 23:14 Ответить
Для того й літав Умєров - ніякого аудиту і ніяких розслідувань після відходу РИГОМАРОДЕРІВ ВІД ВЛАДИ на виборах . То чому Європейські платники податків теж згодні ще будуть давати подання стюардесі Єрмака на 40 відсотків бюджету ? крадіть й надалі?
22.11.2025 23:26 Ответить
А кто сказал что они собираются уйти из власти и что вообще будут выборы? Если вдруг война закончится - они очень расчитывают что в Украину будут заходить деньги на восстановление. Ох там можно попилить...
22.11.2025 23:34 Ответить
Ні, вони вже не зайдуть, українці вже не ті какойразніци дітки... Але вони , виблдки не будуть під справами й зможуть спокійно їхати до своїх сундуків в офшорах.
Мараторій НА УСІ РОЗСЛІДУВАННЯ УСІХ ЗЛОЧИНІВ за часи широкомасштабної - оце вибив Умєров. То виходить українці заслужили 28 пунктів , а Європейці посадять на вила своїх сьогоднішніх лідерів, якщо ті будуть й надалі давати на бюджет розкрадання - кабмін Єрамка ж не змінився й він в бункері з вовчиком на місці теж.
22.11.2025 23:43 Ответить
А кто сказал что те кто будут давать деньги, оставят их у власти, если все счета под ихним контролем. Вопрос в том закроют глаза или нет
23.11.2025 06:18 Ответить
Тому принципово стоїть зЄльноа парочка -ніяких відставок уряду , у нас не КабМІНДІЧ мафія, а крали лиш 2 міністри, доречі, за "правління" Кабміндічем нинішнього Міністра Оборони .А вялікій переговорщик Ахзмєтки , бувший міністр оборони , який вже до того як Єрмак заховав його у крісло Міністра Оборони, був під розслідуванням корупції на посту керівника Держмайна й на що минуле САП закрило очі ...
Тепер зрозуміло, чому вони в розпал оприлюбднення Міндічгейту в Києві здриснули усі за кордон- й бункерна зЄпарочка й Умєров . Вони вибили собі у партнерів безкарність, а Віткофф з кремлем їм запропонував, ну як паложєнна у бандюків па-панятія - атветачку з 28 пунктів.

Й Україну тепер вовці будуть завтра рятувати лідери Європи , щоб й надалі КРАВ КРАВ КРАВ своєю незміненою ******** під Алі-Бабою ?
22.11.2025 23:37 Ответить
Україна, цей пункт не виключала, це зробив громадянин Умеров, (на посаді секретар РНБОУ), як учасник злочинної групи осіб з урядового кварталу95, з 2019 року!!
показать весь комментарий
А Ви у Трмапа хоч раз чули щось про Україну та українців - у г=нього країни - це лідери, я бажано авторитарні й він таким хоче бути . "2 Владіміра, парні хатят паваєвать... Де тут Україна?
показать весь комментарий
Просто прибрати всю допомогу с західних країн Україні, українці самі винесуть його потужнього блазня, з-за оцього небритого клоуна страждає вся Україна.
показать весь комментарий
А хто такий цей підарас щоби вирішувати долю України?
22.11.2025 23:12 Ответить
Оце питаннячка у вас! Ви ще поспитайте на базі яких повноважень делегацію очолює заправщик прінтерів.
22.11.2025 23:20 Ответить
Цей піар-ас один з кращих менеджерів Ахмєтова , батька війни , вів бізнес й договорняки з Турцією на довговічний процес перепродажу стільникового ЛАЙФ з 2002 р . ВІН РИГІВ годував разом з Ахмєтовим, він Татарівщину кормив разом з партією Яника , він гроші Ахмєтову заробляв на особистого політтехнолога Трампа МАНАФОРТА, котрого йому Трамп передав через Кремль на Ахмєтова - щоб забезпечити перемогу Яника на президенти. Він зі своїм Жумаділовим у 2015 році ще продовжували вести бізнес у Криму й платити податки у рашку : як громадяни рашки ( бо Крим вже тоді був ненаш ). Умєрова Єрмак врятував в свій РАДБЕЗ , а отой Жумаділов залишився МІНДІЧА ОБСЛУГОВУВАТИ В МО, так я розумію? на нього НАБУ ще чомусь тормозить з плівками...
22.11.2025 23:54 Ответить
Так він жеж пішов у відказ? чи ********?
показать весь комментарий
Тю, дядьку. Дивуєтеся так щиро, наче почули правду з зеленого рота.
показать весь комментарий
Де висунута підозра у державній зраді? Хоча чого ще можна очікувати від нащадка хана Іслам-Ґірея ІІІ?
показать весь комментарий
Ой не чує Малюк баба.
показать весь комментарий
яке має відношення Іслам Гірей до держ. зради України ?

.
23.11.2025 03:23 Ответить
Це ще один доказ того, що потужні крали, як скажені.
показать весь комментарий
А ось і зізнання у мегакрадіжках на блюдці
показать весь комментарий
Краще амністія всім, ніж аудит для зеленої плясняви.
Цікавий початок переговорів
22.11.2025 23:16 Ответить
Ну а вже є звичайно добазарились з рудим педофілом, мусять рятувати свої мародерні сраки в обмін на пункт про амністію для вбивць рашистів
показать весь комментарий
Тобто виходить, що Міндіч і компанія не винуваті за свої дії під час війни?) І "двушечка в москву" і "як тяжко нести мільон" чи скільки там було, це все лише крапля в "коррупційному морі"?
показать весь комментарий
сліди заміндають.
показать весь комментарий
вибачаюсь за автоматичну обдруківку - замітають.
показать весь комментарий
То лупаште по Белгороду, Ростову, Курську і іжє з ними... Один хрен амністія, можно за Тернопіль, Бучу і т.д. лупашить по багатоповерхівках... І в полон кацарилих не брать - амністія ж скоро...
показать весь комментарий
Так це ж самий головний пункт, щоб ніхто ніколи не взнав скількт мАндичі розтягли по ізГаїлям. Нехай пробачать мені ізраїльтяни за порівняння. Просто в Україні небезпечно крадене зберігати, можуть і віджати інші бандити.
показать весь комментарий
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
це називається угода з дияволом..........від тремпеля - умерову: підпишить ось тут і ось тут, це все хоче путін, а ми заплющимо очі на вашу корупцію і навколо міжнародної допомоги...
показать весь комментарий
Ворье!
показать весь комментарий
І там крали суки
показать весь комментарий
Это равноценно признанию, что они разворовывали ее. Какие уе.ки... ФБР уничтожьте этих крыс!!!
показать весь комментарий
Запізно)Клінтонський членолиз вже дав задню)
показать весь комментарий
Тобто те що вкрали. Капітуляція з кордонами, з армією, з мовою, РПЦ їх влаштовує. Чуднєнько. І хто є хто - ясно. Знов умєров-стамбульський.
показать весь комментарий
Висер якийсь. Американці й так все знають. І не тільки про міндічя та "Енергоатом"
показать весь комментарий
Таке враження, що татари мстяться українцям за "здачу" Криму. Тобто, по#єр на мову, віру та армію - у них усе своє. Ще раз - якщо будуть вибори, то обирати ТІЛЬКИ своїх, бо інородці накерують, а спробуй зачепити - націоналісти, фашисти та антисеміти
показать весь комментарий
На воре и шапка горит???
показать весь комментарий
Чєбурєк так і сказав - ми не можем на ето пойті!! Там де зараз диве мамарімма нас приймуть з нашими збєрєженіями, а аудіт це значить ведемо мамаріму до прокурора. І алібабу
показать весь комментарий
Ганьбище!
показать весь комментарий
Ось, що буває, коли напередоднi вiйни вибрати клоуна замiсть реального фахiвця...(
показать весь комментарий
Не напередодні, а ПІД ЧАС війни!
показать весь комментарий
А фахівець хто?
показать весь комментарий
" ... Видання зазначає, що "одне з найбільш політично вибухонебезпечних положень передбачає повну амністію для всіх сторін, причетних до військових дій, усуваючи будь-які майбутні юридичні претензії щодо поведінки на полі бою".
Цей пункт, за словами одного з високопосадовців Білого дому, був запропонований Києвом. "
показать весь комментарий
тьху бл.. гидота зелена ...
показать весь комментарий
Пассскуда уончена!
показать весь комментарий
КОНЧЕНА!
показать весь комментарий
Якщо й ті вибори й будуть то нам ще прийдеться за той вибір проливати кров, надіюсь не тільки нам але й кривавим мародерам і цього разу без всілякої там зельонкі ,пір',я смітників ,і танців на майдані, швидко і жорстко, криваві блазні і педофіл донні нам не залишають більше вибору.
показать весь комментарий
Це важливо,*** посперечаєшся ..
показать весь комментарий
Потужних дефективних менеджерів, які мають подвійне громадянство, хвилює лише награбоване бабло, для комфортного проживання остаток свого життя, після здачі інтересів України, для яких громадянство України лише інструмент щоб добре прибарахлитись.
Срати вони хотіли на якісь інтереси України, вони тут чужинці. Їхнє серце там де їх скарби (награбовані).
показать весь комментарий
Ви такі наївні, почитайТЕ тг-канали типу "Каменський пацюк" - вкроїнчики у захваті, що скоро "мир", а на Донбас, разом із Дніпром та Запоріжжям їм до лампади- кажуть, що все одно орки заберуть то й нехай беруть...
показать весь комментарий
ze-злодійню цікавить тільки один пункт!... Яке воно мерзенне то всьо ze-кодло!
показать весь комментарий
А ще повна амністія їх і кацапів за злочини під час війни...
показать весь комментарий
Цензор, майте совість!!!
Не "Україна виключила", а маланське кодло на головній табуретці.
показать весь комментарий
73 чулувіки із ста голосували за простого парня,тому саме так - Україна вирішила (
показать весь комментарий
Хто б сумнівався.... то був найстрашнійший пунк для ЗЕкоМанди мородерів на горі та крові людей.
показать весь комментарий
Крим - ЗАБИРАЙТЕ!
Донбас - ЗАБИРАЙТЕ!
Харків - ЗАБИРАЙТЕ!
А ось, рахувати скільки грошей ми вкрали - ЗАБОРОНЯЄМО!!!!
показать весь комментарий
Ну що вкраїнчики змінирися з цим всім огидним свавіллям? Значить ми всі на це заслуговуємо.
показать весь комментарий
Хто такі вкраїнчики? Нащо болотянські тези росповсюджуєш?
показать весь комментарий
Ну і слава тобі хосподі,тепер можна підписувати.
показать весь комментарий
Єрмаки виключили єдиний пунк, який був притомним.

І ми знаємо чому.
показать весь комментарий
Тобто його ні землі українські, ні заборона на вступ у європейські структури, ні демонтаж армії, ні роззброєння примусове не хвилювало у цій угоді. Виключно пункт про гроші.
показать весь комментарий
Що, прозрів? А де це поділась вся твоя агітбригада "сызрань", хворіють чи може ще щось трапилось?
показать весь комментарий
Цього слід було очікувати. Бо якщо провести аудит по всьому, що Україна отримувала від Європи та США під час війни, то волосся на сраці заворушиться у всіх.
показать весь комментарий
Здраствуйте дорогие -любимые россияне! Я так думаю что Вам
очередной легитимный президент Ваш ..резидент конечно ещё и
как нужен. Предоставьте мене очень достойное жильё и зарплату
в сребрениках ( для Иуды) Которые я честно заработал так как
по вашему велению беспрекословно и предано капитуляцией
до последнего уничтожал Украинскую державу.
показать весь комментарий
Це те що найбільш хвилює Умерова..і не тільки його в цьому ультиматумі?? Як бачимо це так..Бо був звязок з ЗЕ і вони консультувалися..То тоді це був найкращий час для Ультиматума кремлівсько трампівських бісів..Трампу вже остчортіло продавати зброю ЄС для України, бо хкуйло розсердився і санкції для другга болячі.. Відкладемо це до остаточної "відповіді Чемберлєну " Скільки змін і яких внесуть союзники і які зміни внесуть в Україні.По всьому видно поки що капітуляція буде. Українці , якщо не вийти на протест проти капітуляції, то ми згодні з капітуляцією...
показать весь комментарий
Віслюка вже від слова аудіт типає.....які нікчеми жидовські....
показать весь комментарий
Можна капітулювати. Головне щоб не викрили мародерство. Так,рустємчік?
показать весь комментарий
Це ж не його країна, вся його родина і все майно - в США.
показать весь комментарий
Найбільш спірний пункт в любих переговорах цієї влади
показать весь комментарий
Це якось схоже на визнання того що так ми крали багато крали. Підпишу що завгодно тільки аудит не проводьте . Мародери кляті
показать весь комментарий
Ніхто не може контролювати гроші нашего керівників. Далі гроші і все, забудьте. Чи вам потрібно знову отримати корупційний скандал
показать весь комментарий
Цеж першим ділом
показать весь комментарий
Охреніти
показать весь комментарий
Брєд якийсь. Умєров, ще не порадившись з Зеленським та доповівши про суть плану, щось одобрював та вносив правки? Як ви це собі уявляєте? Якщо так, то Умєров має піди у відставку.
показать весь комментарий
А что ***,кто то посмеет возразить?нет таких.
показать весь комментарий
Однак, за даними WSJ, формулювання було змінено на те, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни". Джерело: https://censor.net/ua/n3586450

Оце і є один із "головних" пунктів затрими підписання капітуляцї. Зелену банду усе влаштовує у цьому т.з. "плані", окрім надання гарантій безпеки безпосередньо зрадникам, які привели до капітуляіцї. Ішак з своєю зграєю мародерів піклується не про країну та народ, а про свою персональну дупу. Це чмо-мародер та зрадник і заслуговує, за усіма законами війни, показового розстрілу без суду і слідства.
показать весь комментарий
