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Новини Мирний план США
17 051 118

Україна виключила з мирного плану пункт, який передбачав аудит всієї міжнародної допомоги, - ЗМІ

Умеров

Україна внесла зміни в один з пунктів мирного плану США, виключивши аудит всієї міжнародної допомоги, наданої Україні.

Про це пишуть The Wall Street Journal та The New York Post з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Умєров погодився із більшістю положень 

NYP пише, що чиновники Білого дому заявили, що отримали "позитивний відгук" від секретаря РНБО Рустема Умєрова під час обговорень мирнного плану зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у Маямі впродовж останніх тижнів.

"План був розроблений одразу після обговорень з одним із найвищих посадовців адміністрації Зеленського, Умєровим. Тож, Умєров погодився з більшістю положень цього плану і вніс до нього кілька змін, які ми включили і представили президенту Зеленському", - сказав американський чиновник.

"Я не хочу сказати, що (Київ, - ред.) повністю погодився на це і готовий підписати. Вони погодилися на більшу частину плану", - говорить інший співрозмовник NYP.

Видання зазначає, що "одне з найбільш політично вибухонебезпечних положень передбачає повну амністію для всіх сторін, причетних до військових дій, усуваючи будь-які майбутні юридичні претензії щодо поведінки на полі бою".

Цей пункт, за словами одного з високопосадовців Білого дому, був запропонований Києвом.

Раніше було заявлено, що "Україна проведе повний аудит усієї отриманої допомоги та створить правовий механізм для виправлення виявлених помилок і покарання тих, хто незаконно нажився на війні",- сказало джерело.

Читайте також: Трамп заявив, що запропонований мирний план США не є остаточною пропозицією

Виключення пункту про аудит 

Газета WSJ також пише, що Україна змінила один із 28 пунктів плану.

У проєкті передбачалося проведення аудиту всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. Однак, за даними WSJ, формулювання було змінено на те, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, секретар РНБО Умєров нібито схвалив "більшість плану" під час переговорів з американськими чиновниками.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, що інформація про його "схвалення", чи "вилучення пунктів" Україною з "мирного плану" США - не відповідає реальності.

Читайте також: Європа хоче змінити щонайменше 4 пункти американського мирного плану, - Bild

Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

  • віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;
  • скорочення чисельності Збройних сил України;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

Читайте також: Жодних оцінок "мирному плану" США не надавав, пункти не вилучали, - Умєров

Автор: 

аудит (609) США (26698) Умєров Рустем (902)
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Топ коментарі
+94
Так це ж самий важливий пункт для блазня!
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22.11.2025 23:11 Відповісти
+69
А хто такий цей підарас щоби вирішувати долю України?
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22.11.2025 23:12 Відповісти
+48
Це ще один доказ того, що потужні крали, як скажені.
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22.11.2025 23:13 Відповісти
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Правильний хід!
Навіщо роз'єднувати суспільство безглуздими розслідуваннями які зараз точно не на часі?
Це надихає на подальшу боротьбу та перемогу!
(сарказм)
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23.11.2025 09:35 Відповісти
УМЕРОВ (ЧИТАЙ ЗЕЛЯ ) ЗА ИСКЛЮЧЕНИЯ ТАКОГО ПУНКТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕЙТРАЛИЗОВАНЫ ...ХОТЯ БЫ ПОЛИТИЧЕСКИ ...ТАКАЯ МЕРЗОСТЬ...
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23.11.2025 09:38 Відповісти
Правильно не Україна і не Київ, а Зеленський та його бандити.
У умєрова немає повноважень щось там виключати.
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23.11.2025 09:59 Відповісти
Найголовніше для плісняви - МОЖЛИВІСТЬ БЕЗКАРНО КРАСТИ. Все інше - несуттєво... Вони "НИКАМУ НИЧАВО НЕ ДОЛЖНЫ!". Вони ж попереджали, що їм на все і на всіх ГЛИБОКО "POHUY". Думали, що вони так шуткують?
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23.11.2025 10:05 Відповісти
Смарагдова клептократія
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23.11.2025 10:11 Відповісти
Зеоточення,а не країна.
Виключили(вірніше,заявили,що хочуть виключення), пункт про обчислення допомоги,наданої іноземними державами.
Щоб що? Щоб не випливла цифра в 350млд.дол. і масштаби зникнення значної суми з цієї цифри?
Та,обчислення нікуди не дінуться.
Мінфін США буде таки для себе вираховувати.
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23.11.2025 11:28 Відповісти
Загогловок дурний, як той, хто його написав. Україна не ЗЕлуплений моголоїд Умеров. Кодло якого давно переселилось в США.
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23.11.2025 13:55 Відповісти
Пам"ятаєте стіл перемовин майже за цимі 28 пунктами у перші дні вторгнення в Стамбулі - там Арахамії з Тимошенками, навіть Олександр Чалий та Резніков ( зрадник риг дипломат збоку в делегації ) а в центрі делегації ХТО? так це теж був він - величний усюди й усім потрібний ( головне АЛІ-Бабі) татарин Умєров ...

Скільки років війни пройшло , скільки посад йому змінив Алі-Баба ( тоді у 2022- му він ще був головою Держмайна під слідством у корупції) ... Так коли рашка його вербанула ? З його Жємуділовим? Ще у Криму в 2015му? Да какаяразніца- головне він як шерочка з машерочкой з Єрмаком не викисали із США ( перпочиваючи на віллах сімейного кодла Умєрова на Флориді) ...

Тобто, поки Умєров усе там порішав у США та у Турції, вовка з Єрмаком персидів у закордонних вояжах по іспаніях ... Повернулисяв Київ , а до них прибув наглий дружбан прорашиста Венса Дріскоп , геннера арміїх не бувший ніколи в арміЇ . Трамп за порадою Венса посадив цього ублюдка на контакти з Україною, на місце втікшого зі стидоби генерала Келлога. Мабуть Венс вже готується заміинит Короля?
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23.11.2025 12:51 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XledEy7UWs8

ось саме ту про те ( й не тільки) , як вело себе блювотне Дріскоп у Києві перед послами країн друзів України...
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23.11.2025 12:54 Відповісти
Слава крадіям і злочинцям при владі! Все па-савецьки! Кровосісям слава!
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23.11.2025 13:38 Відповісти
Смокчемо лайно зі сраки російських панів-поміщиків далі!

Бо ми дурні та боягузливі хохли, чи не так?
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23.11.2025 14:28 Відповісти
чому ця потвора досі не у в'язниці?
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23.11.2025 16:18 Відповісти
А пам'ятаєте, як Зє першим завданням після своєї інавгурації оголосив повний аудит діяльності адміністрації Порошенка? Там ще зеботи скандал роздмухували про зниклі стільці, які виявились в іншому приміщенні та монітори з ситуаційнох кімнати, які взагалі не були на балансі держави?
А тут стправа на сотні мільярдів доларів і купа скандалів з флаМіндічем і Ко, а Зє чомусь став різко проти аудиту...
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23.11.2025 16:20 Відповісти
Коли з усіх пральних машинок крутиться - та то сам Віткофф з рашистоКірілом (дивне співпадіння з іменем ФСБешноогоь попа) придумали той план у 28 пунктів, а Умєров під страхом для свого сімейного клану у Флориді підписав для MAGAцистів бажаний план розрулення війни , то я не вірю в це співпадіння з датами . Це справді мстива спецоперація Кремля, приурочена до трагічно-історичних дат листопаду для України , до дат неодноразового програшу ***** з його двічінесудими агентом-Лідером для України...

Й що НЕ дивно, що саме у ці дні кремлівський Буратінонаступник двічінесудимого , комедійне акторишко антимайданів виглянуло з-під пахви (а може паху) могутнього АлібАби з промовою про важкий вибір для НЬОГО , ховаючись за риторику - про вибір для України . . САМЕ У ЦІ ДНІ!!!
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23.11.2025 17:00 Відповісти
Коли я бачу оцю бандитську пику "умєрова", єрмака, зєлєнского, "рєзнік(ов)а я хочу щоб їм, як мінімум, переламали ноги, посадили на довічне в інвалідне крісло і змусили до кінця життя виконувати норму з пошиття рукавиць... Але навіть тоді ці падли будуть жити краще за українських пенсіонерів бо утримання засудженого злочинця коштує 12 000 в місяць (в Менській спецколонії для "правоохоронців" і "чиновників" 22 000 на місяць), а за 44 роки стажу чесної роботи український пенсіонер отримує 4000 гривень пенсії. Цю державу останні 100 років жидобільшовики "прогинали" під себе, а не для українців...
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23.11.2025 16:51 Відповісти
ано и панятна пачиму
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23.11.2025 18:37 Відповісти
Я не довіряю Умерову і йому подібним.
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23.11.2025 20:05 Відповісти
Это выбор мудрого народа.. паржать ..
Далей буде...
Бо не втiк....
Крысы никогда не уходят пока есть жратва
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23.11.2025 20:32 Відповісти
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