Україна виключила з мирного плану пункт, який передбачав аудит всієї міжнародної допомоги, - ЗМІ

Україна внесла зміни в один з пунктів мирного плану США, виключивши аудит всієї міжнародної допомоги, наданої Україні.

Про це пишуть The Wall Street Journal та The New York Post з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Умєров погодився із більшістю положень

NYP пише, що чиновники Білого дому заявили, що отримали "позитивний відгук" від секретаря РНБО Рустема Умєрова під час обговорень мирнного плану зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом у Маямі впродовж останніх тижнів.

"План був розроблений одразу після обговорень з одним із найвищих посадовців адміністрації Зеленського, Умєровим. Тож, Умєров погодився з більшістю положень цього плану і вніс до нього кілька змін, які ми включили і представили президенту Зеленському", - сказав американський чиновник.

"Я не хочу сказати, що (Київ, - ред.) повністю погодився на це і готовий підписати. Вони погодилися на більшу частину плану", - говорить інший співрозмовник NYP.

Видання зазначає, що "одне з найбільш політично вибухонебезпечних положень передбачає повну амністію для всіх сторін, причетних до військових дій, усуваючи будь-які майбутні юридичні претензії щодо поведінки на полі бою".

Цей пункт, за словами одного з високопосадовців Білого дому, був запропонований Києвом.

Раніше було заявлено, що "Україна проведе повний аудит усієї отриманої допомоги та створить правовий механізм для виправлення виявлених помилок і покарання тих, хто незаконно нажився на війні",- сказало джерело.

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Виключення пункту про аудит

Газета WSJ також пише, що Україна змінила один із 28 пунктів плану.

У проєкті передбачалося проведення аудиту всієї міжнародної допомоги, яку отримала Україна. Однак, за даними WSJ, формулювання було змінено на те, що всі сторони отримають "повну амністію за свої дії під час війни".

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, секретар РНБО Умєров нібито схвалив "більшість плану" під час переговорів з американськими чиновниками.

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров наголосив, що інформація про його "схвалення", чи "вилучення пунктів" Україною з "мирного плану" США - не відповідає реальності.

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Що відомо про мирний план?

За даними NBC News, Трамп начебто схвалив 28-пунктний план для припинення війни між Росією та Україною. Цей план був розроблений за участю його спецпосланця Кіта Келлога, віцепрезидента Дж. Д. Венса, Марко Рубіо та інших.

За деякими повідомленнями, план передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир. Проте серед умов, нібито, є:

віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ;

скорочення чисельності Збройних сил України;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови державною та підтримка Російської православної церкви в Україні.

Колишній держсекретар США Майк Помпео заявляв, що за Трампа Україна може отримати значну військову допомогу та підтримку вступу в ЄС і НАТО. Також Помпео говорив про "реальні санкції" проти Росії, якщо вона не погодиться на умови плану.

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