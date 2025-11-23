Нейтрализовано 69 вражеских дронов из 98, - Воздушные силы
В ночь на 23 ноября 2025 года войска РФ атаковали 98 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть ли попадания?
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 12 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль