Нейтрализовано 69 вражеских дронов из 98, - Воздушные силы

В ночь на 23 ноября 2025 года войска РФ атаковали 98 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Читайте: Враг бил "Искандером" и 104 БПЛА. Обезврежено 89 дронов, - Воздушные силы

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 69 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 27 ударных БПЛА в 12 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.

Читайте: Рашисты атаковали Украину 115 БПЛА: ПВО обезвредила 95 целей. ИНФОГРАФИКА