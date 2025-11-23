Знешкоджено 69 ворожих дронів із 98, - Повітряні сили

У ніч на 23 листопада 2025 року війська РФ атакували 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр комадування Повітряних сил.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Чи є влучання?

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

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