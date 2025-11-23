Знешкоджено 69 ворожих дронів із 98, - Повітряні сили
У ніч на 23 листопада 2025 року війська РФ атакували 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр комадування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Чи є влучання?
За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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