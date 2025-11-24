"Укрзализныця" получила новую партию спецтехники для восстановления инфраструктуры. ФОТОрепортаж

"Укрзализныця" получила новую партию спецтехники для железнодорожников и энергетиков в рамках программы модернизации.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

"Почти пять лет техника для малой механизации не закупалась, а летом этого года мы запустили централизованную системную трехлетнюю программу обновления инфраструктурного хозяйства. Это дало эффект – и в качестве техники, и в закупочной цене, а производственные подразделения уже видят первые результаты", – заявил он.

По его словам, железнодорожники уже получили более тысячи единиц малой механизации: рельсорезы, рельсосверлильные станки, электрошпалоподбойки, гайковерты, кусторезы и другое оборудование, значительная часть которого – украинского производства, в частности из Харькова и Днепра.

Такая техника уменьшает физическую нагрузку и позволяет работать быстрее и без рисков для людей.

Кроме того, "Укрзализныце" передали 20 новых хоппер-дозаторов, изготовленных на собственных производственных мощностях компании. До конца года будет еще 30.

"Раньше такие вагоны были только российского производства, а сейчас освоено производство у нас. Такое обновление парка ускоряет восстановление путей, капитальные ремонты, новые строительства", – отметил Кулеба.

Также энергетики "Укрзализныци" получили новый телескопический автоподъемник, который поможет оперативно восстанавливать высоковольтные воздушные линии после вражеских обстрелов. Кроме того, приобретены тракторы для очистки полосы отвода, что позволит повысить эффективность и безопасность работ. Все – украинского производства.

"До конца 2025 года "Укрзализныця" поставит в свои подразделения более 1800 единиц техники малой механизации. В 2026-2028 годах запланирована закупка еще более 9 500 единиц. Это формирует обновленную базу для железнодорожного хозяйства на всей сети", – рассказал Кулеба.

Больше новостей в Telegram-канале Бизнес Цензор















Как сообщалось, "Укрзализныця" в январе-сентябре этого года уменьшила доход от обычной деятельности на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году – до 66,03 млрд грн, а также получила чистый убыток 7,32 млрд грн против чистой прибыли 1,66 млрд грн за январь-сентябрь 2024 года.

Также стало известно, что "Укрзализныця" заключила соглашение о закупке 55 электровозов у французской компании Alstom.

Ранее сообщалось, что в проекте госбюджета Украины на 2026 год предусмотрено около 5,7 млрд грн на приобретение 100 пассажирских вагонов для "Укрзализныци", в том числе будет заказан первый современный двухэтажный пассажирский вагон.