На восстановление пункта пропуска "Орловка" после атаки РФ уйдет несколько недель, - Демченко

После очередного удара российских войск по пункту пропуска "Орловка" в Одесской области объект получил существенные повреждения. Масштаб разрушений настолько значителен, что на восстановление инфраструктуры может уйти несколько недель.

Об этом в эфире сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Прогнозировать пока не могу, но это (восстановление. - Ред.) может занять и несколько недель, потому что на этот раз наиболее существенно повреждены многие инфраструктурные объекты этого пункта пропуска", - пояснил Демченко.

Он уточнил, что существенные повреждения получили помещения, где осуществляются меры контроля как Государственной пограничной службой, так и другими контролирующими службами, а также разрушены боксы для досмотра и оформления транспортных средств.

"Движение через этот пункт пропуска возможно и для грузовиков, и для автобусов, и для обычных легковых автомобилей. Инфраструктурные объекты находятся как на территории Украины, так и со смежной стороны - Румынии. Движение между странами обеспечивается с помощью парома, то есть это такое паромное направление, и уже неоднократно, к сожалению, Россия атаковала этот пункт пропуска", - рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что на этот раз масштабы разрушений особенно значительны, что потребует времени для восстановления рабочего процесса.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке на Одесскую область, там двое пострадавших, приостановлена работа таможенного пункта "Орловка".