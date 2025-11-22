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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Кулеба об ударе РФ по пункту пропуска "Орловка": повреждена инфраструктура паромного комплекса и более 10 грузовиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг снова нанес удар по гражданской инфраструктуре, на этот раз обстрелян пункт пропуска "Орловка".

Об этом сообщил в телеканале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждена инфраструктура паромного комплекса

По его словам, в ночь на 22 ноября РФ осуществила атаку ударными беспилотниками, в результате чего повреждена инфраструктура паромного комплекса, более 10 грузовиков, есть раненые.

Орловка после обстрела
Орловка после обстрела
Орловка после обстрела
Орловка после обстрела

"Это очередной целенаправленный удар по критически важным транспортным маршрутам и гражданским людям", - отметил Кулеба.

"Работа пункта пропуска временно приостановлена. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением движения", - напомнил он.

По его данным, в настоящее время оперативно упорядочивают движение с помощью системы еЧерга, в частности:

  • Запись в еЧергу на "Орловку" временно приостановлена для автобусов и грузовиков.
  • Служба поддержки еЧерги уже связывается с автобусными перевозчиками, чтобы помочь перерегистрироваться на другие пункты пропуска, в частности на "Рени".
  • Грузовым перевозчикам рекомендуем временно выбирать альтернативные пункты пропуска, где ожидание минимальное.

"еЧерга позволяет быстро упорядочить движение и минимизировать хаос даже в таких критических ситуациях. Поэтому мы оперативно корректируем работу системы, чтобы поддержать перевозчиков и обеспечить безопасность движения", - добавил министр.

Также он напоминает, что это уже третья атака на "Орловку".

"Враг последовательно пытается бить по нашей логистике и экономике, но Украина каждый раз восстанавливает поврежденные объекты. РФ должна нести ответственность за каждый удар, за каждого раненого и за каждое преступление против гражданской инфраструктуры", - резюмирует Кулеба.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке на Одесскую область, там двое пострадавших, приостановлена работа таможенного пункта "Орловка

Автор: 

обстрел (32986) Одесская область (4353) Кулеба Алексей (189) Измаильский район (38) Орловка (3)
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Я так розумію, що стратегії захисту СТРАТЕГИЧНИХ ОБЬЕКТІВ У ВЛАДИ НЕМА.
Чому нема мобільних груп по знищенню вражих БПЛА коло пунктів пропуску ?

пора вже зробити тактику - дикобраза і захистити територію України по УСІМ кордонам
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22.11.2025 12:05 Ответить
Щось вже з тиждень жодного удару по НПЗ чи підстанції рашки. Влада вже капітулювала?
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22.11.2025 12:11 Ответить
Треба Богу молитися про захист, бо пво на всіх не вистачить
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22.11.2025 12:54 Ответить
Вірянам своїм у церкві розкажете.
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22.11.2025 22:40 Ответить
 
 