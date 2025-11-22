Кулеба об ударе РФ по пункту пропуска "Орловка": повреждена инфраструктура паромного комплекса и более 10 грузовиков. ФОТОРЕПОРТАЖ
Враг снова нанес удар по гражданской инфраструктуре, на этот раз обстрелян пункт пропуска "Орловка".
Об этом сообщил в телеканале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждена инфраструктура паромного комплекса
По его словам, в ночь на 22 ноября РФ осуществила атаку ударными беспилотниками, в результате чего повреждена инфраструктура паромного комплекса, более 10 грузовиков, есть раненые.
"Это очередной целенаправленный удар по критически важным транспортным маршрутам и гражданским людям", - отметил Кулеба.
"Работа пункта пропуска временно приостановлена. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением движения", - напомнил он.
По его данным, в настоящее время оперативно упорядочивают движение с помощью системы еЧерга, в частности:
- Запись в еЧергу на "Орловку" временно приостановлена для автобусов и грузовиков.
- Служба поддержки еЧерги уже связывается с автобусными перевозчиками, чтобы помочь перерегистрироваться на другие пункты пропуска, в частности на "Рени".
- Грузовым перевозчикам рекомендуем временно выбирать альтернативные пункты пропуска, где ожидание минимальное.
"еЧерга позволяет быстро упорядочить движение и минимизировать хаос даже в таких критических ситуациях. Поэтому мы оперативно корректируем работу системы, чтобы поддержать перевозчиков и обеспечить безопасность движения", - добавил министр.
Также он напоминает, что это уже третья атака на "Орловку".
"Враг последовательно пытается бить по нашей логистике и экономике, но Украина каждый раз восстанавливает поврежденные объекты. РФ должна нести ответственность за каждый удар, за каждого раненого и за каждое преступление против гражданской инфраструктуры", - резюмирует Кулеба.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке на Одесскую область, там двое пострадавших, приостановлена работа таможенного пункта "Орловка
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Чому нема мобільних груп по знищенню вражих БПЛА коло пунктів пропуску ?
пора вже зробити тактику - дикобраза і захистити територію України по УСІМ кордонам