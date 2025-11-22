Кулеба об ударе РФ по пункту пропуска "Орловка": повреждена инфраструктура паромного комплекса и более 10 грузовиков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг снова нанес удар по гражданской инфраструктуре, на этот раз обстрелян пункт пропуска "Орловка".

Об этом сообщил в телеканале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждена инфраструктура паромного комплекса

По его словам, в ночь на 22 ноября РФ осуществила атаку ударными беспилотниками, в результате чего повреждена инфраструктура паромного комплекса, более 10 грузовиков, есть раненые.









"Это очередной целенаправленный удар по критически важным транспортным маршрутам и гражданским людям", - отметил Кулеба.

"Работа пункта пропуска временно приостановлена. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением движения", - напомнил он.

По его данным, в настоящее время оперативно упорядочивают движение с помощью системы еЧерга, в частности:

Запись в еЧергу на "Орловку" временно приостановлена для автобусов и грузовиков.

Служба поддержки еЧерги уже связывается с автобусными перевозчиками, чтобы помочь перерегистрироваться на другие пункты пропуска, в частности на "Рени".

Грузовым перевозчикам рекомендуем временно выбирать альтернативные пункты пропуска, где ожидание минимальное.

"еЧерга позволяет быстро упорядочить движение и минимизировать хаос даже в таких критических ситуациях. Поэтому мы оперативно корректируем работу системы, чтобы поддержать перевозчиков и обеспечить безопасность движения", - добавил министр.

Также он напоминает, что это уже третья атака на "Орловку".

"Враг последовательно пытается бить по нашей логистике и экономике, но Украина каждый раз восстанавливает поврежденные объекты. РФ должна нести ответственность за каждый удар, за каждого раненого и за каждое преступление против гражданской инфраструктуры", - резюмирует Кулеба.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке на Одесскую область, там двое пострадавших, приостановлена работа таможенного пункта "Орловка