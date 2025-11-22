Кулеба про удар РФ по пункту пропуску "Орлівка": Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу та понад 10 вантажівок. ФОТОрепортаж

Ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі, цього разу обстріляно пункт пропуску "Орлівка".

Про це повідомив у телерам-каналі віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу

За його словами, у ніч на 22 листопада РФ здійснила атаку ударними безпілотниками, унаслідок чого пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу, понад 10 вантажівок, є поранені.









"Це черговий цілеспрямований удар по критично важливих транспортних маршрутах та цивільних людях", - зауважив Кулеба.

"Роботу пункту пропуску тимчасово призупинено. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням руху" - нагадав він.

За його даними, наразі оперативно впорядковуєють рух за допомогою Системи єЧерга, зокрема:

Запис в єЧергу на "Орлівку" тимчасово призупинено для автобусів та вантажівок.

Служба підтримки єЧерги вже зв’язується з автобусними перевізниками, щоб допомогти переєструватися на інші пункти пропуску, зокрема на "Рені".

Вантажним перевізникам рекомендуємо тимчасово обирати альтернативні пункти пропуску, де очікування мінімальне.

"єЧерга дозволяє швидко впорядкувати рух і мінімізувати хаос навіть у таких критичних ситуаціях. Тому ми оперативно коригуємо роботу системи, щоб підтримати перевізників і забезпечити безпеку руху", - додав міністр.

Також він нагадує, що це вже третя атака на "Орлівку".

"Ворог послідовно намагається бити по нашій логістиці та економіці, але Україна щоразу відновлює пошкоджені об’єкти. рф має нести відповідальність за кожен удар, за кожного пораненого і за кожен злочин проти цивільної інфраструктури", - резюмує Кулеба.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку на Одещину, там двоє постраждалих, призупинено роботу митного пункту "Орлівка