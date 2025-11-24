На відновлення пункту пропуску "Орлівка" після атаки РФ піде кілька тижнів, - Демченко

Після чергового удару російських військ по пункту пропуску "Орлівка" в Одеській області об’єкт зазнав суттєвих пошкоджень. Масштаб руйнувань настільки значний, що на відновлення інфраструктури може піти кілька тижнів.

Про це в телеетері повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Прогнозувати поки не можу, але це (відновлення. - Ред.) може зайняти і кілька тижнів, бо цього разу найбільш суттєво пошкоджені багато інфраструктурних об'єктів цього пункту пропуску", - пояснив Демченко.

Він уточнив, що суттєвих ушкоджень зазнали приміщення, де здійснюються заходи контролю як Державною прикордонною службою, так і іншими контролюючими службами, а також зруйновані бокси для огляду та оформлення транспортних засобів.

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"Рух через цей пункт пропуску можливий і для вантажівок, і для автобусів, і для звичайних легкових автомобілів. Інфраструктурні об'єкти перебувають як на території України, так і з суміжної сторони - Румунії. Рух забезпечується між країнами за допомогою порому, тобто це такий поромний напрямок, і вже неодноразово, на жаль, Росія атакувала цей пункт пропуску", - розповів Демченко.

Він підкреслив, що цього разу масштаби руйнувань є особливо значними, що потребуватиме часу для відновлення робочого процесу.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку на Одещину, там двоє постраждалих, призупинено роботу митного пункту "Орлівка.