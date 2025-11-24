Границы нельзя изменить силой. Преступники не должны остаться безнаказанными, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность соблюдения европейских ценностей, в частности принципа недопустимости изменения границ силовым путем, а также обратился к лидерам Европы с призывом и в дальнейшем поддерживать Украину во время переговоров.

Об этом он сказал во время приветственного слова на IV Парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Призыв Зеленского

"Я прошу вас: не будьте молчаливыми, не будьте пассивными наблюдателями истории, а будьте ее участниками. Чрезвычайно важно поддерживать Украину - и я хочу поблагодарить вас за эту поддержку. Чрезвычайно важно поддерживать Украину в процессе переговоров - я благодарю за каждый совет, за все, что мы получаем от европейских лидеров. Также чрезвычайно важно поддерживать принципы, которых придерживается Европа. Границы нельзя изменить силой. Преступники не должны остаться безнаказанными. Они должны ответить за войну, которую начали", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что Крымская платформа является чрезвычайно важным мероприятием, чтобы Украина могла дальше бороться за свою независимость. Он отметил, что мировое сообщество не должно позволить, чтобы какая-то страна вмешивалась в территориальное устройство другой и вела агрессивные войны.

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы занимаете принципиальную позицию, что вы четко говорите, что аннексия Крыма в 2014 году была незаконным актом", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что мир должен основываться на международном праве и на Хартии ООН.

Давление на Россию

Зеленский также призвал мировое сообщество поддерживать давление на Россию, в частности конфискацию замороженных активов РФ, поскольку страна-агрессор продолжает убивать украинцев каждый день, а украинские территории остаются оккупированными Россией.

"Здесь присутствуют 70 представителей из разных делегаций парламентов. Это означает, что если парламенты мира не закрывают глаза на это, никто не будет закрывать глаза. Спасибо за вашу поддержку", - подчеркнул он.