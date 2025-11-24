РУС
Новости Зеленский о территориальных уступках
1 183 26

Границы нельзя изменить силой. Преступники не должны остаться безнаказанными, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул важность соблюдения европейских ценностей, в частности принципа недопустимости изменения границ силовым путем, а также обратился к лидерам Европы с призывом и в дальнейшем поддерживать Украину во время переговоров.

Об этом он сказал во время приветственного слова на IV Парламентском саммите Крымской платформы в Стокгольме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Призыв Зеленского

"Я прошу вас: не будьте молчаливыми, не будьте пассивными наблюдателями истории, а будьте ее участниками. Чрезвычайно важно поддерживать Украину - и я хочу поблагодарить вас за эту поддержку. Чрезвычайно важно поддерживать Украину в процессе переговоров - я благодарю за каждый совет, за все, что мы получаем от европейских лидеров. Также чрезвычайно важно поддерживать принципы, которых придерживается Европа. Границы нельзя изменить силой. Преступники не должны остаться безнаказанными. Они должны ответить за войну, которую начали", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что Крымская платформа является чрезвычайно важным мероприятием, чтобы Украина могла дальше бороться за свою независимость. Он отметил, что мировое сообщество не должно позволить, чтобы какая-то страна вмешивалась в территориальное устройство другой и вела агрессивные войны.

Читайте: Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий, - Зеленский

"Хочу поблагодарить вас за то, что вы занимаете принципиальную позицию, что вы четко говорите, что аннексия Крыма в 2014 году была незаконным актом", - сказал Президент.

Он подчеркнул, что мир должен основываться на международном праве и на Хартии ООН.

Давление на Россию

Зеленский также призвал мировое сообщество поддерживать давление на Россию, в частности конфискацию замороженных активов РФ, поскольку страна-агрессор продолжает убивать украинцев каждый день, а украинские территории остаются оккупированными Россией.

Читайте: Именно от судьбы Украины будет зависеть, насколько война затронет Европу, - Зеленский

"Здесь присутствуют 70 представителей из разных делегаций парламентов. Это означает, что если парламенты мира не закрывают глаза на это, никто не будет закрывать глаза. Спасибо за вашу поддержку", - подчеркнул он.

Автор: 

граница (5445) Зеленский Владимир (22709) Крымская платформа (310)
Топ комментарии
+16
Злочинці не повинні залишитися безкарними....
Твоїх дружбаніває - кумів та співучасників це теж стосуєтся? Міндіча, цукермана, чернишова тощо.
24.11.2025 12:13 Ответить
24.11.2025 12:13 Ответить
+8
це ті злочинці що грабують Україну ?
24.11.2025 12:16 Ответить
24.11.2025 12:16 Ответить
+5
Як же ця тваринка гарно співає. А хто це нам розмінував виходи з Криму і акваторію Азрвськовго моря? А хто нам, Трамп, відвів війська із 20 ділянок в чисте поле? А хто нам, Мерц знищив ракетні програми? А хто всі бюджетні гроші до цього дня заривав в асфальт Маркон? А хто створив злочинні організаціфї в кожному міністерстві і возив "двушки" на москву?
24.11.2025 12:26 Ответить
24.11.2025 12:26 Ответить
Підривай - 95 -й Квартал - відіб"єм українські землі
24.11.2025 12:13 Ответить
24.11.2025 12:13 Ответить
Злочинці не повинні залишитися безкарними....
Твоїх дружбаніває - кумів та співучасників це теж стосуєтся? Міндіча, цукермана, чернишова тощо.
24.11.2025 12:13 Ответить
24.11.2025 12:13 Ответить
Угу..й сам піде самосяде..
24.11.2025 12:17 Ответить
24.11.2025 12:17 Ответить
Самосяде на палю?
24.11.2025 13:02 Ответить
24.11.2025 13:02 Ответить
Інакше кажучи - ще занадто мало українців загинуло в цій дурній війні. Треба продовжувати!
24.11.2025 12:15 Ответить
24.11.2025 12:15 Ответить
це ті злочинці що грабують Україну ?
24.11.2025 12:16 Ответить
24.11.2025 12:16 Ответить
как и ожидалось в позиции клоуна ничего не поменялось, война продолжается без изменений
24.11.2025 12:17 Ответить
24.11.2025 12:17 Ответить
Керівник мафії вчить УКРАЇНЦІВ ЖИТИ ?
24.11.2025 12:18 Ответить
24.11.2025 12:18 Ответить
Это он про Цукерманов )
24.11.2025 12:20 Ответить
24.11.2025 12:20 Ответить
Чи всі злочинці мусять бути покараними?Чи всі ,окрім друзів?
24.11.2025 12:21 Ответить
24.11.2025 12:21 Ответить
"Бідні мають побагатшати, а багаті поділитись статками."

Люблю ці заяви в нікуди.
24.11.2025 12:21 Ответить
24.11.2025 12:21 Ответить
Про безкарність гарно написав ГОЛОБУЦЬКИЙ до річниці Голодомору( 22 листопада)

«Ми ходимо землею, де мільйони людей померли від голоду. Після страшної голодної смерті вони з-під землі тягнуть свої руки - і тягнуть нас назад, до себе. І тягтимуть нас до минулого, доки ми не прив'яжемо ці майже 12 мільйонів безневинно вбитих до своєї суті як українців, до свої історії. І ми не станемо нормальною, повноцінною і самодостатньою нацією, поки не визнаємо це масове вбивство росіянами нас саме за те, що ми українці».

Я подивився всі фільми про Голодомор, прочитав дуже багато про Голодомор. Серед фільмів і книг є дуже непогані. Вони справляють сильне враження, вони надають сенси. Однак все одно в нас досі немає цього національного рефлексу. Як той, що лиш подивишся «Список Шиндлера» - і все зрозуміло.
24.11.2025 12:22 Ответить
24.11.2025 12:22 Ответить
Зеленський, чому в Україні досі нема СПИСКА ШИНДЛЕРА ?

Українців тільки 1932-33 московські окупанти вбили голодом від 4 до 7 мільйонів, ще 3,5 мільйони до того, в голодомор 1921-23, і ще понад мільйон в голодомор 1946-47-го, загалом це близько 12 мільйонів за 26 років совєцької окупації вбитих і багато мільйонів хворих і ненароджених.

Великий голод в Ірландії 1845-52 забрав гора 1,5 мільйона людей.
24.11.2025 12:24 Ответить
24.11.2025 12:24 Ответить
Чи знаєте ви, що за 1933-й рік радянська влада отримала від населення 45 тонн чистого золота? Під час Голодомору люди несли родинні цінності у Торгсин - всесоюзну контору з торгівлі з іноземцями. Це була мережа спецмагазинів, де за безцінь здавали коштовності, щоб отримати шматок хліба
24.11.2025 12:26 Ответить
24.11.2025 12:26 Ответить
Не знають українці цього і не будуть знати. Тему голодоморів розкривали при Ющенко і трохи менше при Порошенко. При Кравчуку, Кучмі і Януковчиу про це мовчали, ніби голодомору і не було. А при Зеленському марафон використовується для прославляння мародів України: ЗеленськогоҐ, Єрмака, Мінджічів, Цукерманів, Шефірів, Чернишова, Галущенко та інших. На українців він поклав те, на чому грав на фортепіано.
24.11.2025 12:35 Ответить
24.11.2025 12:35 Ответить
Окупантів треба знищувати. Смердить.
24.11.2025 12:23 Ответить
24.11.2025 12:23 Ответить
Як же ця тваринка гарно співає. А хто це нам розмінував виходи з Криму і акваторію Азрвськовго моря? А хто нам, Трамп, відвів війська із 20 ділянок в чисте поле? А хто нам, Мерц знищив ракетні програми? А хто всі бюджетні гроші до цього дня заривав в асфальт Маркон? А хто створив злочинні організаціфї в кожному міністерстві і возив "двушки" на москву?
24.11.2025 12:26 Ответить
24.11.2025 12:26 Ответить
Оманська Гнида не тварина .. воно істота
24.11.2025 12:30 Ответить
24.11.2025 12:30 Ответить
Господи, як вже він дістав своїм камланням!
24.11.2025 12:31 Ответить
24.11.2025 12:31 Ответить
24.11.2025 12:32 Ответить
24.11.2025 12:32 Ответить
Дивуюсь деяким, так званим українцям, які систематично ллють помиї на владу навіть коли та робить ,чи каже щось корисне! І, зауважте, ці критики систематично знаходять виправдання любому гівну на кшталт трампа, орбана, фіццо . Вони одразу пишуть щось подібне до - "...цей тип звісно мудак але тут я з ним згоден !!! " Такого ж виправдання від коментаторів цензора на адресу української влади однак не знайти ! На кого працюють ці коментатори та боти та якій державі прислуговують ? Що характерно всі вони й одночасно вкривають лавром одного з українських політиків та миттєво банять його критиків . Такої однобокої помийної ями не було навіть в рашці до 24 року ! Ехо Москви розривалось від рівних протилежних сил . Навіть ***** там не міг здобути таку владу й перевагу як дехто на цензорі ! Огидно !
24.11.2025 13:00 Ответить
24.11.2025 13:00 Ответить
Ти одне слово в лапки забув взяти.
24.11.2025 13:04 Ответить
24.11.2025 13:04 Ответить
правильно- все преступное шидовское кодло должно посетить крематорий и остаться навечно
24.11.2025 13:01 Ответить
24.11.2025 13:01 Ответить
Согласен,где наказание? Лицемерие твоё второе имя!
24.11.2025 13:05 Ответить
24.11.2025 13:05 Ответить
Зеленський де Міндіч? Чому він не заарештований? Гагьба тобі! Подавай у відставку!
24.11.2025 13:07 Ответить
24.11.2025 13:07 Ответить
А шо ж ця мразота казала у 14 на красній площаді - а зараз воно грає роль патріота шоб якамога більше знищити українців - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
24.11.2025 13:08 Ответить
24.11.2025 13:08 Ответить
 
 