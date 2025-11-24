Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість дотримання європейських цінностей, зокрема принципу недопустимості зміни кордонів силовим шляхом, а також звернувся до лідерів Європи із закликом і надалі підтримувати Україну під час переговорів.
Про це він сказав під час вітального слова на IV Парламентському саміті Кримської платформи у Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Заклик Зеленського
Я прошу вас: не будьте мовчазними, не будьте пасивними спостерігачами історії, а будьте її учасниками. Надзвичайно важливо підтримувати Україну - і я хочу подякувати вам за цю підтримку. Надзвичайно важливо підтримувати Україну в процесі переговорів - я дякую за кожну пораду, за все, що ми отримуємо від європейських лідерів. Також надзвичайно важливо підтримувати принципи, яких дотримується Європа. Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними. Вони мають відповісти за війну, яку розпочали", - заявив глава держави.
Зеленський зазначив, що Кримська платформа є надзвичайно важливим заходом, щоб Україна далі могла боротися за свою незалежність. Він зауважив, що світова спільнота не повинна дозволити, щоб якась країна втручалася у територіальний устрій іншої та проводила агресивні війни.
"Хочу подякувати вам за те, що ви займаєте принципову позицію, що ви чітко говорите, що анексія Криму у 2014 році була нелегальним актом", - сказав Президент.
Він наголосив, що мир має базуватися на міжнародному праві й на Хартії ООН.
Тиск на Росію
Зеленський також закликав світову спільноту підтримувати тиск проти Росії, зокрема конфіскацію заморожених активів РФ, оскільки країна-агресор продовжує вбивати українців щодня й українські території залишаються окупованими Росією.
"Тут присутні 70 представників з різних делегацій парламентів. Це означає, що якщо парламенти світу не закривають очі на це, ніхто не буде закривати очі. Дякую за вашу підтримку", - наголосив він.
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Твоїх дружбаніває - кумів та співучасників це теж стосуєтся? Міндіча, цукермана, чернишова тощо.
Люблю ці заяви в нікуди.
«Ми ходимо землею, де мільйони людей померли від голоду. Після страшної голодної смерті вони з-під землі тягнуть свої руки - і тягнуть нас назад, до себе. І тягтимуть нас до минулого, доки ми не прив'яжемо ці майже 12 мільйонів безневинно вбитих до своєї суті як українців, до свої історії. І ми не станемо нормальною, повноцінною і самодостатньою нацією, поки не визнаємо це масове вбивство росіянами нас саме за те, що ми українці».
Я подивився всі фільми про Голодомор, прочитав дуже багато про Голодомор. Серед фільмів і книг є дуже непогані. Вони справляють сильне враження, вони надають сенси. Однак все одно в нас досі немає цього національного рефлексу. Як той, що лиш подивишся «Список Шиндлера» - і все зрозуміло.
Українців тільки 1932-33 московські окупанти вбили голодом від 4 до 7 мільйонів, ще 3,5 мільйони до того, в голодомор 1921-23, і ще понад мільйон в голодомор 1946-47-го, загалом це близько 12 мільйонів за 26 років совєцької окупації вбитих і багато мільйонів хворих і ненароджених.
Великий голод в Ірландії 1845-52 забрав гора 1,5 мільйона людей.
Що зробив, щоби стало можна-то відомо:
-закрив ракетну програму
-викинув шалені кошти на дороги,по яких рос.бронетехніка маршем примчалась до столиці
-розмінував заміновані території(як пишуть люди-зняли 3.5млн.мін).