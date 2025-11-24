Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість дотримання європейських цінностей, зокрема принципу недопустимості зміни кордонів силовим шляхом, а також звернувся до лідерів Європи із закликом і надалі підтримувати Україну під час переговорів.

Про це він сказав під час вітального слова на IV Парламентському саміті Кримської платформи у Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Заклик Зеленського

Я прошу вас: не будьте мовчазними, не будьте пасивними спостерігачами історії, а будьте її учасниками. Надзвичайно важливо підтримувати Україну - і я хочу подякувати вам за цю підтримку. Надзвичайно важливо підтримувати Україну в процесі переговорів - я дякую за кожну пораду, за все, що ми отримуємо від європейських лідерів. Також надзвичайно важливо підтримувати принципи, яких дотримується Європа. Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними. Вони мають відповісти за війну, яку розпочали", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Кримська платформа є надзвичайно важливим заходом, щоб Україна далі могла боротися за свою незалежність. Він зауважив, що світова спільнота не повинна дозволити, щоб якась країна втручалася у територіальний устрій іншої та проводила агресивні війни.

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"Хочу подякувати вам за те, що ви займаєте принципову позицію, що ви чітко говорите, що анексія Криму у 2014 році була нелегальним актом", - сказав Президент.

Він наголосив, що мир має базуватися на міжнародному праві й на Хартії ООН.

Тиск на Росію

Зеленський також закликав світову спільноту підтримувати тиск проти Росії, зокрема конфіскацію заморожених активів РФ, оскільки країна-агресор продовжує вбивати українців щодня й українські території залишаються окупованими Росією.

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"Тут присутні 70 представників з різних делегацій парламентів. Це означає, що якщо парламенти світу не закривають очі на це, ніхто не буде закривати очі. Дякую за вашу підтримку", - наголосив він.