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Новини Зеленський про територіальні поступки
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Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський підкреслив важливість дотримання європейських цінностей, зокрема принципу недопустимості зміни кордонів силовим шляхом, а також звернувся до лідерів Європи із закликом і надалі підтримувати Україну під час переговорів.

Про це він сказав під час вітального слова на IV Парламентському саміті Кримської платформи у Стокгольмі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Заклик Зеленського 

Я прошу вас: не будьте мовчазними, не будьте пасивними спостерігачами історії, а будьте її учасниками. Надзвичайно важливо підтримувати Україну - і я хочу подякувати вам за цю підтримку. Надзвичайно важливо підтримувати Україну в процесі переговорів - я дякую за кожну пораду, за все, що ми отримуємо від європейських лідерів. Також надзвичайно важливо підтримувати принципи, яких дотримується Європа. Кордони не можна змінити силою. Злочинці не повинні залишитися безкарними. Вони мають відповісти за війну, яку розпочали", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що Кримська платформа є надзвичайно важливим заходом, щоб Україна далі могла боротися за свою незалежність. Він зауважив, що світова спільнота не повинна дозволити, щоб якась країна втручалася у територіальний устрій іншої та проводила агресивні війни.

Читайте: Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій, - Зеленський

"Хочу подякувати вам за те, що ви займаєте принципову позицію, що ви чітко говорите, що анексія Криму у 2014 році була нелегальним актом", - сказав Президент.

Він наголосив, що мир має базуватися на міжнародному праві й на Хартії ООН.

Тиск на Росію

Зеленський також закликав світову спільноту підтримувати тиск проти Росії, зокрема конфіскацію заморожених активів РФ, оскільки країна-агресор продовжує вбивати українців щодня й українські території залишаються окупованими Росією.

Читайте: Саме від долі України залежатиме, наскільки війна зачепить Європу, - Зеленський

"Тут присутні 70 представників з різних делегацій парламентів. Це означає, що якщо парламенти світу не закривають очі на це, ніхто не буде закривати очі. Дякую за вашу підтримку", - наголосив він.

Автор: 

кордон (5000) Зеленський Володимир (27947) Кримська платформа (315)
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Топ коментарі
+23
Злочинці не повинні залишитися безкарними....
Твоїх дружбаніває - кумів та співучасників це теж стосуєтся? Міндіча, цукермана, чернишова тощо.
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24.11.2025 12:13 Відповісти
+14
це ті злочинці що грабують Україну ?
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24.11.2025 12:16 Відповісти
+11
Як же ця тваринка гарно співає. А хто це нам розмінував виходи з Криму і акваторію Азрвськовго моря? А хто нам, Трамп, відвів війська із 20 ділянок в чисте поле? А хто нам, Мерц знищив ракетні програми? А хто всі бюджетні гроші до цього дня заривав в асфальт Маркон? А хто створив злочинні організаціфї в кожному міністерстві і возив "двушки" на москву?
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24.11.2025 12:26 Відповісти
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Підривай - 95 -й Квартал - відіб"єм українські землі
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24.11.2025 12:13 Відповісти
Злочинці не повинні залишитися безкарними....
Твоїх дружбаніває - кумів та співучасників це теж стосуєтся? Міндіча, цукермана, чернишова тощо.
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24.11.2025 12:13 Відповісти
Угу..й сам піде самосяде..
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24.11.2025 12:17 Відповісти
Самосяде на палю?
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24.11.2025 13:02 Відповісти
це ті злочинці що грабують Україну ?
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24.11.2025 12:16 Відповісти
как и ожидалось в позиции клоуна ничего не поменялось, война продолжается без изменений
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24.11.2025 12:17 Відповісти
Керівник мафії вчить УКРАЇНЦІВ ЖИТИ ?
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24.11.2025 12:18 Відповісти
Это он про Цукерманов )
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24.11.2025 12:20 Відповісти
Чи всі злочинці мусять бути покараними?Чи всі ,окрім друзів?
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24.11.2025 12:21 Відповісти
"Бідні мають побагатшати, а багаті поділитись статками."

Люблю ці заяви в нікуди.
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24.11.2025 12:21 Відповісти
Про безкарність гарно написав ГОЛОБУЦЬКИЙ до річниці Голодомору( 22 листопада)

«Ми ходимо землею, де мільйони людей померли від голоду. Після страшної голодної смерті вони з-під землі тягнуть свої руки - і тягнуть нас назад, до себе. І тягтимуть нас до минулого, доки ми не прив'яжемо ці майже 12 мільйонів безневинно вбитих до своєї суті як українців, до свої історії. І ми не станемо нормальною, повноцінною і самодостатньою нацією, поки не визнаємо це масове вбивство росіянами нас саме за те, що ми українці».

Я подивився всі фільми про Голодомор, прочитав дуже багато про Голодомор. Серед фільмів і книг є дуже непогані. Вони справляють сильне враження, вони надають сенси. Однак все одно в нас досі немає цього національного рефлексу. Як той, що лиш подивишся «Список Шиндлера» - і все зрозуміло.
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24.11.2025 12:22 Відповісти
Зеленський, чому в Україні досі нема СПИСКА ШИНДЛЕРА ?

Українців тільки 1932-33 московські окупанти вбили голодом від 4 до 7 мільйонів, ще 3,5 мільйони до того, в голодомор 1921-23, і ще понад мільйон в голодомор 1946-47-го, загалом це близько 12 мільйонів за 26 років совєцької окупації вбитих і багато мільйонів хворих і ненароджених.

Великий голод в Ірландії 1845-52 забрав гора 1,5 мільйона людей.
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24.11.2025 12:24 Відповісти
Чи знаєте ви, що за 1933-й рік радянська влада отримала від населення 45 тонн чистого золота? Під час Голодомору люди несли родинні цінності у Торгсин - всесоюзну контору з торгівлі з іноземцями. Це була мережа спецмагазинів, де за безцінь здавали коштовності, щоб отримати шматок хліба
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24.11.2025 12:26 Відповісти
Не знають українці цього і не будуть знати. Тему голодоморів розкривали при Ющенко і трохи менше при Порошенко. При Кравчуку, Кучмі і Януковчиу про це мовчали, ніби голодомору і не було. А при Зеленському марафон використовується для прославляння мародів України: ЗеленськогоҐ, Єрмака, Мінджічів, Цукерманів, Шефірів, Чернишова, Галущенко та інших. На українців він поклав те, на чому грав на фортепіано.
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24.11.2025 12:35 Відповісти
Окупантів треба знищувати. Смердить.
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24.11.2025 12:23 Відповісти
Як же ця тваринка гарно співає. А хто це нам розмінував виходи з Криму і акваторію Азрвськовго моря? А хто нам, Трамп, відвів війська із 20 ділянок в чисте поле? А хто нам, Мерц знищив ракетні програми? А хто всі бюджетні гроші до цього дня заривав в асфальт Маркон? А хто створив злочинні організаціфї в кожному міністерстві і возив "двушки" на москву?
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24.11.2025 12:26 Відповісти
Оманська Гнида не тварина .. воно істота
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24.11.2025 12:30 Відповісти
Господи, як вже він дістав своїм камланням!
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24.11.2025 12:31 Відповісти
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24.11.2025 12:32 Відповісти
Ти одне слово в лапки забув взяти.
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24.11.2025 13:04 Відповісти
Согласен,где наказание? Лицемерие твоё второе имя!
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24.11.2025 13:05 Відповісти
Зеленський де Міндіч? Чому він не заарештований? Гагьба тобі! Подавай у відставку!
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24.11.2025 13:07 Відповісти
А шо ж ця мразота казала у 14 на красній площаді - а зараз воно грає роль патріота шоб якамога більше знищити українців - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
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24.11.2025 13:08 Відповісти
Йому і його прихильникам-дебілам було дуже весело реготунькати над тим, як кацапи "просто отодвінулі нашу граніцу".
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24.11.2025 13:36 Відповісти
Ну,як не можна(Москалі змінили і просуваються,а ти хочеш зупинитися по лінії зіткнення(Хіба це вже не буде визнання реалій на землі?(((А лінія то не зупинилася,а йде в захіному напрямку(((Зупиниться і думаєш москплі добровільно підуть назад?((А пункт,де сторонам заборонено силою міняти лінію?(((Ми то точно виконаємо,як з ядеркою,а в Придністров'я то засцали увійти,зате куська операція ...сталася(((
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24.11.2025 13:31 Відповісти
Росія повинна негайно повернути всі окуповані землі та виплатити репараціі за руйнування.
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24.11.2025 13:46 Відповісти
Можна -не можна,а що сам зробив, щоби не можна.
Що зробив, щоби стало можна-то відомо:
-закрив ракетну програму
-викинув шалені кошти на дороги,по яких рос.бронетехніка маршем примчалась до столиці
-розмінував заміновані території(як пишуть люди-зняли 3.5млн.мін).
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24.11.2025 13:56 Відповісти
Ішак - один із злочинців, які у першу чергу підпадають під це визначення. На цьому мудаку вже клейма нема де ставити.
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24.11.2025 14:45 Відповісти
 
 