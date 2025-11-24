Оккупанты атаковали дронами Павлоград: пострадали 3 человека, повреждены 20 автомобилей
Враг атаковал Павлоград беспилотниками.
Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали обстрела
Пострадали три человека. Среди них 37-летняя женщина и девушка 18 лет. Получил травмы и 31-летний мужчина. Всем оказана медицинская помощь. Состояние – средней тяжести.
Повреждены административные здания и одно из предприятий. Около полутора десятков автомобилей повреждены, еще четыре – уничтожены.
