Оккупанты атаковали дронами Павлоград: пострадали 3 человека, повреждены 20 автомобилей

Враг атаковал Павлоград беспилотниками – есть раненые

Враг атаковал Павлоград беспилотниками.

Об этом сообщил и.о. начальника областной военной администрации Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали обстрела

Пострадали три человека. Среди них 37-летняя женщина и девушка 18 лет. Получил травмы и 31-летний мужчина. Всем оказана медицинская помощь. Состояние – средней тяжести.

Повреждены административные здания и одно из предприятий. Около полутора десятков автомобилей повреждены, еще четыре – уничтожены.

