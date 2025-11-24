Окупанти атакували дронами Павлоград: постраждали 3 людей, пошкоджено 20 автівок
Ворог атакував Павлоград безпілотниками.
Про це повідомив т.в.о. начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі обстрілу
Постраждали троє людей. Серед них 37-річна жінка та дівчина 18 років. Зазнав травм і 31-річний чоловік. Всім надана медична допомога. Стан – середньої тяжкості.
Понівечені адмінбудівлі та одне з підприємств. Зо півтора десятка автомобілів пошкоджені, ще чотири – знищені.
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Поділля16
показати весь коментар24.11.2025 15:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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