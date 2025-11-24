В Литве осудили украинца за поджог магазина IKEA в Вильнюсе

Вильнюсский окружной суд приговорил гражданина Украины Данила Бардадыма к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за поджог магазина IKEA в прошлом году в Вильнюсе.

Гражданину Украины было предъявлено обвинение в совершении теракта, действиях террористического характера и незаконном хранении взрывчатых веществ. Отмечается, что Бардадим совершил эти действия, будучи несовершеннолетним.

Польские правоохранители также расследуют возможные преступные действия этого лица, поэтому не исключено, что ему придется предстать перед судом в Польше.

Поджог магазина IKEA в Вильнюсе

Напоминаем, 8 мая 2024 года в магазине IKEA в Вильнюсе было установлено взрывное устройство с таймером, которое взорвалось ночью, вызвав пожар. Против подозреваемого подан гражданский иск на сумму 485 тысяч евро для покрытия нанесенного ущерба.

В марте литовская прокуратура заявила, что считает поджог в магазине ИКЕА в Вильнюсе в мае прошлого года террористическим актом и передала дело в суд. Прокуроры утверждают, что за нападением стоят двое украинцев в возрасте до 20 лет.

Литовские чиновники утверждают, что поджог был связан с террористической группой, возможно, организованной спецслужбами России. По словам следователей, группа координировала свою деятельность через зашифрованные каналы соцсетей.

Второго украинца задержали в Польше, где его будут судить.

