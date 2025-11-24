РУС
В Литве осудили украинца за поджог магазина IKEA в Вильнюсе

Даниил Бардадим

Вильнюсский окружной суд приговорил гражданина Украины Данила Бардадыма к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за поджог магазина IKEA в прошлом году в Вильнюсе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Гражданину Украины было предъявлено обвинение в совершении теракта, действиях террористического характера и незаконном хранении взрывчатых веществ. Отмечается, что Бардадим совершил эти действия, будучи несовершеннолетним.

Польские правоохранители также расследуют возможные преступные действия этого лица, поэтому не исключено, что ему придется предстать перед судом в Польше.

Поджог магазина IKEA в Вильнюсе

Напоминаем, 8 мая 2024 года в магазине IKEA в Вильнюсе было установлено взрывное устройство с таймером, которое взорвалось ночью, вызвав пожар. Против подозреваемого подан гражданский иск на сумму 485 тысяч евро для покрытия нанесенного ущерба.

В марте литовская прокуратура заявила, что считает поджог в магазине ИКЕА в Вильнюсе в мае прошлого года террористическим актом и передала дело в суд. Прокуроры утверждают, что за нападением стоят двое украинцев в возрасте до 20 лет.

Литовские чиновники утверждают, что поджог был связан с террористической группой, возможно, организованной спецслужбами России. По словам следователей, группа координировала свою деятельность через зашифрованные каналы соцсетей.

Второго украинца задержали в Польше, где его будут судить.

Пишите нормально заголовки. Украинец не = гражданин Украины.
24.11.2025 17:28 Ответить
Ще один знедолений біженець ат вайни з Украіни каторая єму нічєво нє дала? Тік-ток засраний купою відео від такої наволочі з-за кордону,наволочі дуже гордяться собою і дуже вороже налаштовані проти України і ЗСУ...
24.11.2025 17:35 Ответить
Які це українці - це манкурти та агенти ФСБ.
24.11.2025 17:46 Ответить
Да здравствует Вильнюсский окружной суд самый справедливый суд в мире!
24.11.2025 17:54 Ответить
Кончене сручзике бидло... час відміняти виплати виборцям міньдіча
24.11.2025 18:01 Ответить
І знову малолітня сволота підароязика.... це той" цвіт нації" що не мрбілізують??
24.11.2025 18:03 Ответить
Сволота паршива
24.11.2025 18:09 Ответить
 
 