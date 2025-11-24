У Литві засудили українця за підпал магазину IKEA у Вільнюсі

Вільнюський окружний суд засудив громадянина України Данила Бардадима до трьох років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення за підпал магазину IKEA торік у Вільнюсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Громадянину України було пред'явлено звинувачення у скоєнні теракту, діях терористичного характеру та незаконному зберіганні вибухових речовин. Зазначається, що Бардадим скоїв ці дії, будучи неповнолітнім.

Польські правоохоронці також розслідують можливі злочинні дії цієї особи, тому не виключено, що йому доведеться постати перед судом у Польщі.

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Підпал магазину IKEA у Вільнюсі

Нагадуємо, 8 травня 2024 року у магазині IKEA у Вільнюсі було встановлено вибуховий пристрій із таймером, який вибухнув уночі, спричинивши пожежу. Проти підозрюваного подано цивільний позов на суму 485 тисяч євро для покриття завданих збитків.

У березні литовська прокуратура заявила, що вважає підпал в магазині ІКЕА у Вільнюсі в травні минулого року терористичним актом і передала справу до суду. Прокурори стверджують, що за нападом стоять двоє українців віком до 20 років.

Литовські чиновники стверджують, що підпал був пов’язаний із терористичною групою, можливо, організованою спецслужбами Росії. За словами слідчих, група координувала свою діяльність через зашифровані канали соцмереж.

Другого українця затримали у Польщі, де його будуть судити.

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