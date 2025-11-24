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Новини Диверсії у Польщі та Литві
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У Литві засудили українця за підпал магазину IKEA у Вільнюсі

Данило Бардадим

Вільнюський окружний суд засудив громадянина України Данила Бардадима до трьох років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення за підпал магазину IKEA торік у Вільнюсі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Громадянину України було пред'явлено звинувачення у скоєнні теракту, діях терористичного характеру та незаконному зберіганні вибухових речовин. Зазначається, що Бардадим скоїв ці дії, будучи неповнолітнім.

Польські правоохоронці також розслідують можливі злочинні дії цієї особи, тому не виключено, що йому доведеться постати перед судом у Польщі.

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Підпал магазину IKEA у Вільнюсі

Нагадуємо, 8 травня 2024 року у магазині IKEA у Вільнюсі було встановлено вибуховий пристрій із таймером, який вибухнув уночі, спричинивши пожежу. Проти підозрюваного подано цивільний позов на суму 485 тисяч євро для покриття завданих збитків.

У березні литовська прокуратура заявила, що вважає підпал в магазині ІКЕА у Вільнюсі в травні минулого року терористичним актом і передала справу до суду. Прокурори стверджують, що за нападом стоять двоє українців віком до 20 років.

Литовські чиновники стверджують, що підпал був пов’язаний із терористичною групою, можливо, організованою спецслужбами Росії. За словами слідчих, група координувала свою діяльність через зашифровані канали соцмереж.

Другого українця затримали у Польщі, де його будуть судити.

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Литва (2692) підпал (767) українці (2745)
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Топ коментарі
+12
Ще один знедолений біженець ат вайни з Украіни каторая єму нічєво нє дала? Тік-ток засраний купою відео від такої наволочі з-за кордону,наволочі дуже гордяться собою і дуже вороже налаштовані проти України і ЗСУ...
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24.11.2025 17:35 Відповісти
+10
Які це українці - це манкурти та агенти ФСБ.
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24.11.2025 17:46 Відповісти
+4
Пишите нормально заголовки. Украинец не = гражданин Украины.
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24.11.2025 17:28 Відповісти
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Пишите нормально заголовки. Украинец не = гражданин Украины.
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24.11.2025 17:28 Відповісти
Ще один знедолений біженець ат вайни з Украіни каторая єму нічєво нє дала? Тік-ток засраний купою відео від такої наволочі з-за кордону,наволочі дуже гордяться собою і дуже вороже налаштовані проти України і ЗСУ...
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24.11.2025 17:35 Відповісти
Які це українці - це манкурти та агенти ФСБ.
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24.11.2025 17:46 Відповісти
Да здравствует Вильнюсский окружной суд самый справедливый суд в мире!
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24.11.2025 17:54 Відповісти
Кончене сручзике бидло... час відміняти виплати виборцям міньдіча
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24.11.2025 18:01 Відповісти
І знову малолітня сволота підароязика.... це той" цвіт нації" що не мрбілізують??
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24.11.2025 18:03 Відповісти
Сволота паршива
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24.11.2025 18:09 Відповісти
Мало дали!!!
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24.11.2025 18:53 Відповісти
Депортувати виродків і на риття окопів в кайданках!
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24.11.2025 19:28 Відповісти
Бардадым хотел зробити бадабум!)
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24.11.2025 20:33 Відповісти
 
 