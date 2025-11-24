РУС
Мужчины в возрасте 18-22 лет 7 тыс. раз пересекали границу Украины с Румынией

Через месяц после того, как правительство разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет, на въезде в Румынию зарегистрировали более 7 тысяч пересечений границы украинцами этой возрастной категории.

Об этом сообщила Генеральная инспекция Пограничной полиции Румынии

По статистике румынских пограничников, с 28 августа по 30 сентября 2025 года через пункты пропуска румынско-украинской границы было зарегистрировано 7 252 пересечения в направлении въезда в Румынию мужчинами в возрасте 18-22 лет.

Пограничная служба отмечает: эти цифры отражают количество пересечений границы, а не количество человек, поскольку один человек может совершить несколько перемещений через пункты пропуска в указанный промежуток времени.

Молодые мужчины из Украины должны меньше приезжать в Германию. Они нужны в своей стране, - Мерц

Выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

Напомним, в конце августа правительство Украины разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Эта норма заработала 28 августа. Для пересечения границы мужчинам в этой возрастной категории необходимо иметь паспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Ранее в Пограничной службе Польши отмечали, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок мужчин, граждан Украины, в возрасте 18-22 лет.

В то же время на въезде в Словакию зарегистрировали более 11 тысяч пересечений границы украинцами в возрасте 18-22 лет.

В сентябре в десять раз выросло количество украинцев 18-22 лет, пересекших границу с Польшей

цікава ситуація, колишній твіттер, Х тепер, оприлюднюю місце розташування дописувача
найбільше підтримки висловлюють зебілу українці, які накивали п'ятами в Європу
24.11.2025 18:56 Ответить
Хтось на форумі , зробив слушну пропозицію, відібрати у ухилянтів --виродків , право голосу на майбутніх виборах . Я підтримую .
24.11.2025 19:18 Ответить
у нас президент ухилянт
24.11.2025 19:20 Ответить
Хтось на форумі , зробив слушну пропозицію, відібрати у ухилянтів --виродків , право голосу на майбутніх виборах . Я підтримую .
24.11.2025 19:18 Ответить
у нас президент ухилянт
24.11.2025 19:20 Ответить
Добре мати броню між ніг😜героїня ти наша🤣
24.11.2025 19:29 Ответить
Не переживай . Ніхто не повернеться .. Завезуть чорних .. Будеш щаслива та згвалтована за кожним вуглом
24.11.2025 19:32 Ответить
Я за! Хоть морально буду спокоен, что в последующем п..це в стране нет моего участия.
24.11.2025 19:47 Ответить
І без ухилянтів українці зе або єрмака оберуть.Або вини самі себе оберуть
24.11.2025 20:15 Ответить
Зеля робить з України пустелю. Буквально.
24.11.2025 19:17 Ответить
такий план.
24.11.2025 20:03 Ответить
вони і в Україні були непотрібом ! непотрібом будуть і закордоном! чому більше всіх цих гнид тікає в Німеччину? бо там халявні бабки платять!
24.11.2025 19:59 Ответить
Но они прут на Румынию. Это на юг. Болгарию и Грецию. Там сами последний без соли доедают
24.11.2025 20:10 Ответить
А шо зависно пусть бегут к нам лавочку с халявой потихоньку прикрывают а пенсию кому то для меня зарабатывать надо.
24.11.2025 20:38 Ответить
це один і той самий ухилянт перетинав кордон, бо наші прикордонники не ведуть обліки і нічого не бачать. У них перетинів немає, молодь не виїжджала.
24.11.2025 20:26 Ответить
 
 