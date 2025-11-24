Мужчины в возрасте 18-22 лет 7 тыс. раз пересекали границу Украины с Румынией

Через месяц после того, как правительство разрешило выезд за границу мужчинам от 18 до 22 лет, на въезде в Румынию зарегистрировали более 7 тысяч пересечений границы украинцами этой возрастной категории.

Об этом сообщила Генеральная инспекция Пограничной полиции Румынии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП. Життя".

По статистике румынских пограничников, с 28 августа по 30 сентября 2025 года через пункты пропуска румынско-украинской границы было зарегистрировано 7 252 пересечения в направлении въезда в Румынию мужчинами в возрасте 18-22 лет.

Пограничная служба отмечает: эти цифры отражают количество пересечений границы, а не количество человек, поскольку один человек может совершить несколько перемещений через пункты пропуска в указанный промежуток времени.

Выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 22 лет

Напомним, в конце августа правительство Украины разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Эта норма заработала 28 августа. Для пересечения границы мужчинам в этой возрастной категории необходимо иметь паспорт и военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

Ранее в Пограничной службе Польши отмечали, что с 28 августа по 19 сентября 2025 года на украинско-польской границе зарегистрировали почти 53 тысячи проверок мужчин, граждан Украины, в возрасте 18-22 лет.

В то же время на въезде в Словакию зарегистрировали более 11 тысяч пересечений границы украинцами в возрасте 18-22 лет.

