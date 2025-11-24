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Новини Виїзд за кордон до 25 років
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Чоловіки віком 18-22 роки 7 тис. разів перетинали кордон України з Румунією

біженці,кордон,чоловіки

За місяць після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років, на в'їзді до Румунії зареєстрували понад 7 тисяч перетинів кордону українцями цієї вікової категорії.

Про це повідомила Генеральна інспекція Прикордонної Поліції Румунії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  "УП. Життя".

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За статистикою румунських прикордонників, з 28 серпня по 30 вересня 2025 року через пункти пропуску румунсько-українського кордону було зареєстровано 7 252 перетини у напрямку в'їзду до Румунії чоловіками віком 18-22 роки.

Прикордонна служба наголошує: ці цифри відображають кількість перетинів кордону, а не кількість осіб, бо одна особа може здійснити кілька переміщень через пункти пропуску в зазначений проміжок часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молоді чоловіки з України мають менше приїжджати до Німеччини. Вони потрібні в своїй країні, - Мерц

Виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд України дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Ця норма запрацювала 28 серпня. Для перетину кордону чоловікам у цій віковій категорії потрібно мати паспорт та військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Раніше у Прикордонній службі Польщі зазначали, що з 28 серпня по 19 вересня 2025-го на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки.

Водночас на в'їзді до Словаччини зареєстрували понад 11 тисяч перетинів кордону українцями віком 18-22 роки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У вересні вдесятеро зросла кількість українців 18-22 років, які перетнули кордон із Польщею

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Румунія (1417) українці (2745)
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Топ коментарі
+12
у нас президент ухилянт
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24.11.2025 19:20 Відповісти
+11
цікава ситуація, колишній твіттер, Х тепер, оприлюднюю місце розташування дописувача
найбільше підтримки висловлюють зебілу українці, які накивали п'ятами в Європу
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24.11.2025 18:56 Відповісти
+11
Хтось на форумі , зробив слушну пропозицію, відібрати у ухилянтів --виродків , право голосу на майбутніх виборах . Я підтримую .
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24.11.2025 19:18 Відповісти
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цікава ситуація, колишній твіттер, Х тепер, оприлюднюю місце розташування дописувача
найбільше підтримки висловлюють зебілу українці, які накивали п'ятами в Європу
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24.11.2025 18:56 Відповісти
Хтось на форумі , зробив слушну пропозицію, відібрати у ухилянтів --виродків , право голосу на майбутніх виборах . Я підтримую .
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24.11.2025 19:18 Відповісти
у нас президент ухилянт
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24.11.2025 19:20 Відповісти
Я за! Хоть морально буду спокоен, что в последующем п..це в стране нет моего участия.
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24.11.2025 19:47 Відповісти
І без ухилянтів українці зе або єрмака оберуть.Або вини самі себе оберуть
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24.11.2025 20:15 Відповісти
Зеля робить з України пустелю. Буквально.
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24.11.2025 19:17 Відповісти
такий план.
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24.11.2025 20:03 Відповісти
Hjj
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07.12.2025 21:17 Відповісти
вони і в Україні були непотрібом ! непотрібом будуть і закордоном! чому більше всіх цих гнид тікає в Німеччину? бо там халявні бабки платять!
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24.11.2025 19:59 Відповісти
Но они прут на Румынию. Это на юг. Болгарию и Грецию. Там сами последний без соли доедают
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24.11.2025 20:10 Відповісти
В Германии накопительная пенсия. Так что у меня для Вас плохие новости.
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24.11.2025 20:59 Відповісти
Я о пенсии, которую вы либо не заработали за свою жизнь, либо не имеете никакого отношения к Германии, кроме айпи. Хотя, есть ещё вариант, маловероятный но, что вы из восточной Германии и у вас просто слишком маленький пенсионный стаж. Сомнительно, т.к ваше невежество указывает на крайне малый возраст, либо очень низкий уровень образования.
Сочувствую.
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25.11.2025 01:10 Відповісти
Ахах... Т.е значение слов " накопительная пенсия" вы не понимаете и разницы между пенсиями в западной Германии и пенсиями у немцев с оккупированной совком восточной Германии вы не знаете. Значит я оказался прав. Но можете продолжить сочинять сказки.
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25.11.2025 23:27 Відповісти
це один і той самий ухилянт перетинав кордон, бо наші прикордонники не ведуть обліки і нічого не бачать. У них перетинів немає, молодь не виїжджала.
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24.11.2025 20:26 Відповісти
То все гра рукою Москви по рейтингу Найвеличного. З країни Мрій Зеленского ніхто не втікає. Навпаки на кордонах черги поляків-заробітчан, які теж хочуть так мріяти.
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24.11.2025 21:00 Відповісти
 
 