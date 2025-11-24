Чоловіки віком 18-22 роки 7 тис. разів перетинали кордон України з Румунією

За місяць після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років, на в'їзді до Румунії зареєстрували понад 7 тисяч перетинів кордону українцями цієї вікової категорії.

Про це повідомила Генеральна інспекція Прикордонної Поліції Румунії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП. Життя".

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За статистикою румунських прикордонників, з 28 серпня по 30 вересня 2025 року через пункти пропуску румунсько-українського кордону було зареєстровано 7 252 перетини у напрямку в'їзду до Румунії чоловіками віком 18-22 роки.

Прикордонна служба наголошує: ці цифри відображають кількість перетинів кордону, а не кількість осіб, бо одна особа може здійснити кілька переміщень через пункти пропуску в зазначений проміжок часу.

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Виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 22 років

Нагадаємо, наприкінці серпня уряд України дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років. Ця норма запрацювала 28 серпня. Для перетину кордону чоловікам у цій віковій категорії потрібно мати паспорт та військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.

Раніше у Прикордонній службі Польщі зазначали, що з 28 серпня по 19 вересня 2025-го на українсько-польському кордоні зареєстрували майже 53 тисячі перевірок чоловіків, громадян України, віком 18-22 роки.

Водночас на в'їзді до Словаччини зареєстрували понад 11 тисяч перетинів кордону українцями віком 18-22 роки.

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